Dette må du vite om Demokratenes landsmøte

USAs to største partier, Det demokratiske partiet og Det republikanske partiet, holder begge landsmøte året det skal avholdes presidentvalg. Der nominerer partiene offisielt sin presidentkandidat og visepresidentkandidat, samt vedtar et partiprogram for valgkampen.

Når og hvor er landsmøtet?

Demokratenes landsmøte (DNC) går av stabelen i Chicago i Illinois fra 19. august til 22. august. Møtet finner sted i Chicagos United Center. De viktigste begivenhetene fra møtet kringkastes, deriblant de viktigste talene, som vises på TV i beste sendetid.

Er Harris og Walz allerede nominert?

Kamala Harris ble offisielt nominert til Demokratenes presidentkandidat allerede i juli gjennom en virtuell avstemning. Det skyldtes hastverk med å få navnet hennes på stemmesedlene i delstater med tidligere frister ettersom hun tar over rollen fra president Joe Biden, som opprinnelig planla å stille.

Tim Walz er også allerede utpekt som visepresidentkandidat da partiet ble enige om å la Harris bestemme hvem hun ville drive valgkamp med. Derfor er det ikke nødvendig med en separat avstemning om hans rolle.

Hvem skal tale på møtet?

President Joe Biden åpner landsmøtet mandag kveld. Det blir en bittersøt hovedtale som vil tjene som et slags farvel fra en politiker som for kun noen uker siden selv forventet å komme til Chicago for å akseptere gjenvalg som partiets presidentkandidat. Biden trakk seg som presidentkandidat 21. juli etter omfattende press fra partifeller etter en dårlig debatt mot Donald Trump som sådde tvil om hans alder og helse.

Tidligere presidentkandidat Hillary Clinton og ekspresidentene Barack Obama og Bill Clinton skal også holde åpningstaler.

Onsdag kveld skal visepresidentkandidat og Minnesota-guvernør Walz tale.

Harris avslutter landsmøtet på torsdag med det som omtales som den viktigste talen i hennes politiske karriere.

Hva skjer på møtet?

Ettersom Demokratene allerede har nominert Harris til presidentkandidat, er det talene og bekreftelsen av partiprogrammet som blir de viktigste hendelsene.

Det er allerede lagd et utkast til partiprogrammet, som forklarer hva Demokratene står for, men delegatene skal fullføre og vedta det i løpet av landsmøtet.

Talene har som mål å overbevise velgere om hvorfor Harris bør vinne valget og hvorfor Trump ikke bør det.

Hva er temaene?

DNC har oppgitt følgende temaer for hver av de fire landsmøtedagene:

1. For folket

2. En modig visjon for Amerikas framtid

3. En kamp for våre friheter

4. For vår framtid

Det ventes at arrangørene vil offentliggjøre flere detaljer om programmet hver morgen.

Hvor ofte vil Harris og Walz dukke opp på scenen?

Det vet vi ikke. Under Republikanernes valgmøte i Minneapolis i juli dukket Trump opp på scenen hver dag, men det er ikke normen. Vanligvis holder visepresidentkandidaten en tale på den tredje kvelden av landsmøtet, mens presidentkandidaten er hovedtaler på landsmøtets siste kveld. Det er ikke uvanlig at det er deres eneste store opptredener.

Blir det demonstrasjoner?

Tusenvis av propalestinske demonstranter planlegger å samle seg utenfor landsmøtet. De krever at USA slutter å gi våpenhjelp til Israel mens krigen på Gazastripen pågår.

En koalisjon av over 200 organisasjoner fra hele USA planlegger å holde demonstrasjoner mandag og torsdag. Gaza-krigen har vært et vanskelig tema for Demokratene i valgkampen.

