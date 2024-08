Fra 1968 til 2024: Hva venter Harris i Chicago?

1968 var en turbulent periode for Det demokratiske partiet.

Den sittende presidenten Lyndon B. Johnson valgte å ikke stille til andre embetsperiode, og visepresident Hubert Humphrey ble presidentkandidat uten å ha vunnet nominasjonen i primærvalget, som er den innledende valgrunden der det velges hvem som skal stille opp som kandidat til presidentvalget.

Vietnamkrigen skapte intern splittelse i partiet, og det var voldelige sammenstøt mellom demonstranter og politi under partiets katastrofale nasjonalkonvensjon i Chicago.

Demokratene samles snart i Chicago for å nominere Kamala Harris som deres presidentkandidat og Tim Walz som hennes visepresidentkandidat til valget i 2024.

Historiske paralleller

Som i 1968, har den avtroppende presidenten Joe Biden gitt fakkelen videre til Kamala Harris uten at hun har vunnet nominasjonen. Det er igjen splittelse innen partiet om en oversjøisk krig, denne gangen krigen i Gaza.

Det er ventet store demonstrasjoner i Chicago til konvensjonen, hvor flere tusen skal være i ferd med å mobilisere seg til propalestinsk protest.

HUMPHREY Hubert H. Humphrey kunngjør på den demokratiske nasjonalkonvensjonen 29. august 1968 at han aksepterer partiets nominasjon som kandidat til president. (AP Photos/Ap)

Humphrey ble sett som en representant for den upopulære krigspolitikken, protestene under konvensjonen skapte negativ medieoppslag, Johnson ga lite støtte til Humphrey og Humphrey kom for sent med sin politiske tilpasning. Det svekket Humphreys kandidatur, og han tapte til slutt valget mot Richard Nixon, som utnyttet den politiske uroen til sin fordel.

Selv om man kan trekke historiske paralleller mellom konvensjonen i 1968 og den kommende konvensjonen i 2024, mener professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde likevel ikke at det vil spille seg ut som for 56 år siden.

Hilmar Mjelde, som er professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, følger amerikansk politikk tett. (Mari-Louise Uldbæk Stephan)

Splittelsen om Gaza-krigen er ifølge Mjelde reell, men den interne spliden er også begrenset.

– Gaza-krigen er ikke en sak som vil avgjøre dette valget. Utenrikspolitikk kommer langt ned på listen av viktige saker for velgerne.

Under Vietnamkrigen var USA selv i krig med mange falne soldater, og det er ikke tilfellet nå, så derfor får Gaza-krigen ikke så stor innenrikspolitisk betydning som den gangen, mener han.

Oppturer og nedturer

Etter at Harris ble den demokratiske kandidaten i midten av juli, har hun sett en markant økning i entusiasme. Dette viser seg gjennom positive meningsmålinger, økte bidrag og store mengder mennesker som har samlet seg for å se henne på møter over hele landet.

Hennes politiske karriere har hatt oppturer og nedturer. Hun hadde en kortvarig og mislykket presidentkampanje i 2019, men ble likevel valgt som Joe Bidens visepresidentkandidat i 2020.

Election 2024 Harris Nomination Joe Biden og Kamala Harris fra California, den første kvinnelige visepresidenten i USAs historie, i 2020. (Andrew Harnik/AP)

Harris har forbedret sine politiske ferdigheter etter en vanskelig start som visepresident, inkludert økt synlighet i utenrikspolitikken og som en sterk stemme for abortrettigheter etter opphevelsen av Roe v. Wade, noe som bidro til å mobilisere demokratiske velgere i mellomvalget i 2022.

Til tross for støtten hun har oppnådd i partiet, er det fortsatt usikkerhet om hun kan appellere bredt nok til å sikre seier i valget, skriver BBC.

– Negativ multiplikator

Mjelde tror ikke at Harris står overfor en tilsvarende risiko for å miste velgere på grunn av partiets indre uenigheter og de ventede demonstrasjonene under konventet som Humphrey i 1968.

– Alderen var en negativ multiplikator for Biden og forverret hans øvrige politiske problemer, inkludert hans sterke Israel-støtte. Harris flyter på en enorm velvilje og entusiasme fordi hun representerer noe nytt, sier Mjelde.

USAs president Joe Biden og visepresident og demokratiske presidentkandidat Kamala Harris holder hender og løfter dem etter å ha taler ved Prince George's Community College i Largo, Maryland, den 15. august 2024. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Det bør demme nok opp, mener USA-eksperten.

– Jødiske proisraelske velgere er også en større og viktigere velgergruppe enn de propalestinske aktivistene, selv om sistnevnte kan få betydning i Michigan. At aktivistene markerer motstand, betyr ikke at de ikke vil stemme på henne. Det verste som kan skje for Gaza er at Trump vinner og det vet aktivistene.

Største politiske øyeblikk

Tvilen om Harris’ evne til å stille som kandidat til USAs høyeste politiske embete er også kommet fra Biden.

Den amerikanske journalisten James Traub sier til den danske avisa Information at det sier noe om Bidens respekt for Harris at han ikke la til rette for en rettferdig konkurranse «blant den neste generasjonen av demokrater», men i stedet trakk seg i midten av juli der det ikke lenger var mulig.

Det handlet også om at Biden var stålfast på at han var den eneste som kunne seire over Trump, men Biden-administrasjonen har også gjort lite for å endre den offentlige oppfatningen eller styrke Harris’ posisjon, når hun under tiden har vært upopulær.

En mann går inn i United Center før den demokratiske nasjonalkonvensjonen (DNC) i Chicago, Illinois, 17. august 2024. Visepresident Kamala Harris vil formelt akseptere partiets nominasjon til president under DNC, som finner sted fra 19. til 22. august i Chicago. (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

Konvensjonen i Chicago omtales som hennes største politiske øyeblikk, og det spekuleres i om hun vil klare å overbevise både partiet og velgerne om sin kompetanse til å lede landet.

– Jeg tror hun kan klare det fint. Hennes imageproblemer skyldes i betydelig grad at velgeres oppfatning av en visepresident henger tett sammen med synet på presidenten. Det vet vi fra forskning, sier Mjelde.

Selv om Harris nylig har opplevd en bølge av entusiasme, er hun fortsatt ikke veldig kjent blant folk flest som ikke følger politikken nøye, påpeker Mjelde.

– Hun har derfor svært gode muligheter for å relansere seg selv i rikspolitikken, sier han.

Harris forventes å bruke anledningen ved den kommende nasjonalkonvensjonen til å tydeliggjøre sitt budskap og sin visjon for USA før valget.

