Harris før landsmøtet: – Jeg ser på oss som underdogs

Før turen til Chicago i delstaten Illinois var Kamala Harris og visepresidentkandidat Tim Walz på tur med buss i Pennsylvania.

Dette er en potensielt avgjørende delstat ved valget i november, og de to var sammen med sine ektefeller innom flere steder for å møte folk og drive valgkamp. Blant annet stoppet de i byen Moon.

– Jeg ser på oss som underdogs, sa Harris der.

– Vi har mye arbeid å gjøre for å vinne stemmen til det amerikanske folk. Det er derfor vi er på busstur i dag, og vi kommer til å reise rundt i landet slik vi har gjort og snakke med folk, lytte til folk og forhåpentligvis vinne stemmene deres i løpet av de neste 79 dagene, sa presidentkandidaten videre.

Én måned siden Biden ga seg

Kamala Harris, den 59 år gamle nåværende visepresidenten, har gitt Demokratene ny energi. Landsmøtet i Chicago er kanskje det viktigste øyeblikket i hennes korte, men overveldende valgkamp etter at president Joe Biden for rett under en måned siden kunngjorde at han ikke tar gjenvalg.

Det er ikke før torsdag at Harris holder sin tale. Dette blir en viktig mulighet for henne til å fortelle sin historie til velgere som fortsatt skal venne seg til at det står et nytt navn på toppen av Demokratenes liste ved valget 5. november. Men allerede mandag entrer hun scenen sammen med Biden under hans tale til landsmøtet.

Biden angivelig rasende

Angivelig er Biden fortsatt rasende på måten partifellene presset ham ute av valgkampen, og han tror fortsatt at han hadde vært i stand til å slå Donald Trump. Men han ventes å ha oppmerksomhet på å gi stafettpinnen videre til Harris og den trusselen mot demokratiet som han mener Trump utgjør.

Harris ventes å betegne valget som en «kamp for framtida» ved å forsøke å hindre at Republikanernes kandidat Donald Trump gjentar valgseieren fra 2016.

