Trump vekker harme etter uttalelse om Medal of Honor

Uttalelsen fra Republikanernes presidentkandidat kom under et møte med jødiske bidragsytere i New Jersey.

Blant dem som var til stede, var Miriam Adelson, enken etter milliardæren Sheldon Adelson. Ekteparet har i årevis vært blant Republikanernes fremste økonomiske støttespillere.

I 2018 belønnet Trump Miriam Adelson med Presidentens frihetsmedalje, den ene av USAs to høyeste sivile utmerkelser.

Under møtet i New Jersey henvendte han seg til henne og sa at medaljen hun fikk henger høyere enn Medal of Honor, USAs høyeste militære utmerkelse som deles ut i Kongressens navn.

– Den du fikk er faktisk mye bedre fordi alle som får kongressmedaljen, er soldater. Enten er de i veldig dårlig form fordi de har blitt truffet så mange ganger av kuler, eller så er de døde, sa Trump.

I motsetning til dem er du «en sunn og nydelig kvinne», la han til.

Uttalelsen har vakt harme, blant annet hos amerikanske krigsveteraner.

En talsperson for Demokratenes presidentkandidat Kamala Harris har også reagert.

– Trump vet ikke hvordan det er å tjene noen andre bortsett fra seg selv, sier talspersonen.

