Pangstart på kinosommeren

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I juni ble det solgt 592.845 kinobilletter ved norske kinoer. Dette er langt mer enn i juni i fjor, da det kun ble solgt 444.533 billetter.

– Vi trengte en opptur nå før sommeren. Mai ble den dårligste måneden for antall solgte kinobilletter som vi noensinne har hatt. Mens april er den nest svakeste noensinne. Derfor trengte vi gode junitall, sier administrerende direktør Espen Lundberg Pedersen i bransjeorganisasjonen Film & Kino til NTB.

Les også: Tons of Rock avsluttet med Greta Van Fleet – Dagsavisen (+)

Jane Oslington Strande som er administrerende direktør i Nordisk Film Kino, beskriver oppgangen i billettsalget som en opptur for alle som elsker kino.

– Det viser at når det kommer gode filmer, så liker folk å komme på kino, og for oss som elsker kino og film, så blir vi ekstra glade, sier Strande til Dagsavisen.

Les også: Schøyen, Glorvigen og Bjørnov vinner stor kulturpris – Dagsavisen

Innsiden nådde ut

Med gode filmer mener Strande blant annet «Innsiden ut 2», som ifølge tall hentet fra Filmweb, gjorde det desidert best på norsk kino i juni. Med 268.442 besøk stod filmen alene for nesten halvparten av billettsalgene ved norske kinoer i juni.

INSIDE OUT 2 Fra Pixars animasjonsfilm «Innsiden ut 2». (Disney/Pixar/PIXAR)

Christin Berg, som er programdirektør fra Nordisk Film Kino, er også svært fornøyd med antall billettsalg den animerte filmen hadde i juni, og forteller at en bred aldersgruppe har sett filmen ved deres kinoer.

– Vi er kjempefornøyde med juni og det er spesielt «Innsiden ut 2» som tok alle med storm, både store og små. 35 prosent av visningene er på originalversjonen, noe som betyr at det folk i alle aldre har dratt for å se denne filmen på kino, sier Berg til Dagsavisen

Les også: Pixar leter etter magien i «Innsiden ut 2»

Strande tror i likhet med Berg at antall salg for «Innsiden 2» ikke er tilfeldig, da den treffer et bredt publikum.

– Den appellerer til både store og små og får til veldig fine diskusjoner som relaterer til alle aldere.

Les også: Skrik og spenning på krimtoppen – Dagsavisen

Rammes av Hollywood-streiker

I årets seks første måneder ble det solgt i underkant av 3,5 millioner kinobilletter, en solid nedgang sammenlignet med samme periode i 2023, da det ble solgt over 3,9 millioner billetter.

Pedersen legger skylden for det dårlige kinoåret så langt på sviktende filmer.

– Vi lever av et godt og attraktivt innhold på våre kinoer. Denne våren har det vært langt mindre attraktivt innhold enn hva som er normalt. Det kan blant annet forklares med streiker i Hollywood både blant skuespillere og manusforfattere, sier Pedersen til NTB.

Les også: Kevin Costners film «Horizon: An American Saga – Chapter 1» er kanskje begynnelsen på noe stort (+)

– Høye forventninger til resten av året

Selv om kinosommeren ligger godt an så langt, erkjenner Pedersen at det nok blir vanskelig å slå fjorårets tall for juli og august, da storfilmene «Barbie» og «Oppenheimer» trakk mange til kinosalene.

Direktøren har allikevel forventninger for resten av sommeren, med flere sterke filmtitler i vente, som «Deadpool & Wolverine» og «Grusomme Meg 4».

– Det betyr at jeg tror at det er gode muligheter for å hente oss inn til 2023-nivå når status skal gjøres opp ved årsskiftet. Jeg har høye forventninger til resten av 2024 – og enda høyere forventninger til 2025. Vi har masse godt innhold i form av attraktive filmer på norske kinoer gjennom sommeren og utover høsten, sier Pedersen til NTB.

Les også: Shirin Neshat – inne eller ute? (+)

Spennende høst i vente

Strande ser fram til høsten, der programmet inneholder store internasjonale titler og flere nordiske titler.

– Det er utrolig bra filmer og titler som kommer allerede fra juli, men også til høsten med blant annet «Joker foile a deux» og «Gladiator 2». Vi gleder oss også til de norske filmene «Quislings siste dager» og «Nr. 24», sier Strande til Dagsavisen.

Les også: Aurora klar for festivaler med ny plate: – Det er lett å smile til alle (+)

Oslo 20231207. Gard B. Eidsvolds i rollen som Vidkun Quisling i Erik Poppes film Quislings siste dager. Foto: Agnete Brun / Paradox Film / NTB (Agnete Brun / Paradox Film/NTB kultur)

Berg forteller Dagsavisen at også Nordisk Film Kino har store forventninger til høsten, både til filmene fra utlandet og ikke minst fra Norge.

– Den norske filmhøsten er rett og slett svært variert og god, med filmer som Charlotte Bloms feelgood-film «Tre menn til Wilma», Lilja Ingolfdottirs «Elskling» og «Nr 24» , filmen om Gunnar Sønsteby i regi av John Andreas Andersen. «Quislings siste dager» i regi av Erik Poppe har premiere 13. september, og senere i september har Halfdan Ullman Tøndels film «Armand» premiere. Filmen fikk mye oppmerksomhet i Cannes, og vant også en pris der. Vi avslutter det norske filmåret med «Kvitebjørn Kong Valemon – østenfor sol og vestenfor måne» i regi av Mikkel Brænne Sandemose», og «Team Havnaa» av Bård Breien. Dette bare for å nevne noen.