Skrik og spenning på krimtoppen

Jørn Lier Horst og Jan-Erik Fjell har lenge vært to av Norges mest populære krimforfattere, noen skritt bak Jo Nesbø, som de imidlertid passerte på bestselgerlista umiddelbart etter at «Skriket» kom ut i forrige uke. Horst og Fjell har moret seg med, eller mot hverandre før, i sine hovedserier om etterforskerne William Wisting og Anton Brekke, henholdsvis fra Vestfold og Østfold. Forfatterne skrev hverandre inn med smått sarkastiske referanser i et par bøker, men bestemte seg snart for å være venner.

«Skriket» forteller om ei sju år gammel jente som forsvant sporløst fra Fagernes i 2008, og begynner med en ung, kvinnelig journalist som fatter interesse for den gamle saken. Det går ikke lenge før hun også er borte. Her har vi altså både et forsvunnet barn og en forsvunnet ung kvinne, dobbelt opp av de mest alminnelige utgangspunktene for krimromaner. For forfatterne blir det derfor ekstra utfordrende å få resten av beretningen til å bli spennende nok.

Det som redder dem i fortsettelsen er en hovedperson som makter å påkalle lesernes nysgjerrighet og medfølelse. Som i fjorårets roman fra Jan-Erik Fjell («Natteravnen», om ei forsvunnet tenåringsjente) er det en true crime-podkaster som får fart i historien. Denne Markus Heger begynte å undersøke den første forsvinningssaken, men ga opp etter den første episoden fordi sentrale kilder trakk seg fra samarbeidet. «Skriket» i boktittelen viser både til tittelen på podkasten, «Skriket ingen hørte», og andre skrik han har hørt som tidligere politimann og soldat. Opplevelser som har preget ham for livet.

Markus Heger bor og jobber i campingbilen sin. En sånn ensom ulv som gjør seg godt som antihelt i kriminalromaner. Han er i ferd med å selge den nylig avdøde morens leilighet på Tøyen, med alt det fører med av gamle minner. Faren står på den andre siden av loven, rett og slett en hardbarka kriminell som sitter i fengsel, og som også kommer til å bli en aktør slik denne saken utvikler seg.

Handlingen har et passelig antall mulig mistenkte. Først og fremst sjuåringens usympatiske far, som ble dømt til 17 år for drapet, men tok livet sitt i fengselet like før han skulle prøveløslates. De fleste som har lest en og annen krim før vil tenke at forklaringen kanskje finnes andre steder.

Det er forbausende lite politiarbeid i denne fortellingen, med tanke på Horsts eget erfaringsgrunnlag, som står så sentralt i hans egne bøker. Det lokale lensmannskontoret er uinteressert i begge sakene. «Det kommer ingenting godt ut av å rippe opp i det der», sies det om den første forsvinningen, og den andre mener de også snart å vite alt om. Med andre ord er alt lagt til rette for at podkaster Markus Heger kan briljere med sin entusiasme.

«Han hadde alltid en personlig innfallsvinkel til saken han presenterte, deretter førte han lytteren inn i hverdagslivet til hovedpersonen på en måte som gjorde at historien ikke endte opp i det melodramatiske», tenker journalisten som får høre den første episoden av podkasten. Jeg tenker denne beskrivelsen kan overføres på boka også, for til å være et sideprosjekt er det gjort et grundig arbeid med å pensle ut interessante personligheter og spesielle typer i handlingen.

Sidene og kapitlene går fort unna, uten å preg av at dette er en skrivestafett. Den obligatoriske actionsekvensen mot slutten holder seg innenfor rimelighetens grenser. Men siden disse to forfatterne nå ypper seg mot Jo Nesbø må det sies at hans aktuelle «Kongen av Os» kommer et stykke lenger i originalitet, fantasi og skrivekunst. «Skriket» er for det meste et ganske godt håndverk.

Det sies at Horst er tilbake med ny roman om William Wisting allerede i september, mens Jan-Erik Fjell kommer med mer om Anton Brekke neste år. Horst har også gjort det skarpt sammen med Thomas Enger i en serie på fem bøker de siste seks årene. Det går kanskje litt for fort unna her, men det skulle ikke forundre meg om vi møter Markus Heger og podkasten hans igjen om en sommer eller to.





