Schøyen, Glorvigen og Bjørnov vinner stor kulturpris

– De tre prisvinnernes kunstnerskap er svært forskjellige, men på hver sin måte har de vært helt sentrale for utvikling av formidling gjennom sine kunstnerskap, sier prisutvalgets leder Åse Kleveland.

Prisen beskrives som en æresbelønning, og er på totalt 1,5 millioner kroner. Utdelingen skjer i Universitetets aula i Oslo 5. september.

Hege Schøyen karakteriseres som «en briljant skuespiller med en imponerende karriere i norsk teater, fjernsyn og film».

– Nettopp fordi hun er en varm og folkekjær skuespiller, blir hun og det surrealistiske menageriet hennes elsket av et helt folk, skriver juryen i sin begrunnelse – og trekker fram Bitten, Stælken Gundersen, kassadamen, værdamen og den mislykkede operasanger.

Musikeren og komponisten Per Arne Glorvigen skildres som en av de viktigste i sin generasjon. Hans hovedinstrument er bandoneon og han er særlig kjent for sin tangomusikk. Som komponist kalles han «aktiv og leken», der han kom kombinerer det rurale, rotnorske med den den argentinske tangotradisjonen inn i et klassisk samtidsuttrykk.

Ingrid Bjørnov, som nylig ble utnevnt til Kommandør av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden, kan nå notere seg nok en gjev utmerkelse for det juryen kaller hennes «virtuose allsidighet og omfattende kunstnerskap».

Humorpianisten er blitt «en betydelig del av den norske musikalske identitet», ifølge pressemeldingen.

