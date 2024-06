Pixar med prestasjonsangst

---

4

FILM

«Innsiden ut 2»

Regi: Kelsey Mann

USA – 2024

---

«Innsiden ut» (2015) ble imidlertid konstruert rundt et konsept som skapt for en fortsettelse; og bygget opp en smart mytologi rundt Pixars favorittformel: hva om (leketøy, monstre, biler, naturelementer, binders eller legg inn hva du vil) er livs levende og har normale dagsjobber. I dette tilfellet: hva om underbevisstheten vår var et stor byråkrati styrt av personifiseringer av de kaotiske følelsene våre.

«Innsiden ut» tok oss med inn i underbevisstheten til elleveåringen Riley, der teamlederen Glede gjorde sitt beste for å manøvrere denne jentungen trygt gjennom en turbulent periode. «innsiden ut» var angivelig det mest kompliserte filmprosjektet i Pixars historie, som ble utviklet i samråd med psykologer og neurologiske forskere. Den typen sjelden familiefilm som var minst like underholdende for voksne som barn, oppriktig innsiktsfull, jevnlig skikkelig morsom, fullstappet av snedige ideer og til tider virkelig rørende. Bare det at en Disney-produsert dataanimasjon våget å ta for seg komplekse temaer som bearbeiding av traumer, dyp sorg og barns psykiske problemer føltes nærmest banebrytende, og ulikt noe annet Pixar har gjort før eller senere.

Den ble belønnet med en Oscar som Beste animasjonsfilm, og gjenstår som et eksempel på hva Pixar er i stand til å oppnå når de fyrer av på alle sylindre. Så det virker nærmest selvfølgelig at vi ville få en fortsettelse som utspiller seg mens Riley entrer tenårene.

INSIDE OUT 2 Fra Pixars animasjonsfilm «Innsiden ut 2». (Disney/Pixar/PIXAR)

Hun er nå tretten år og har tannregulering med gummistrikk, men oppveksten ser ellers ut til å utspille seg relativt knirkefritt. Oppe i kontrolltårnet i Rileys sinn har Glede gjort sitt beste for å begrave de mer ubehagelige erfaringene langt nede i underbevisstheten, og det har tårnet seg opp et helt fjell av fortrengte minner der. Den slagplanen ser ut til å ha fungert fint frem til nå: Riley er en gladjente styrt av gode egenskaper: skoleflink, selvsikker, godhjertet og lojal mot venner. Men en natt begynner den store, røde alarmknappen merket «PUBERTET!» å blinke frenetisk, og hele kontrolltårnet blir renovert for å rydde plass til nye følelser som Forlegenhet, sarkastiske Ennui, Misunnelse og Angst.

Les også: «Love Lies Bleeding» vrenger den klassiske hardkokte krimsjangeren til noe oppviglersk (+)

Jeg kan forestille meg et par andre følelser som også burde være på plass, men siden dette tross alt er en familiefilm har de blitt luket diskret bort. Disse aspektene av puberteten ble dessuten godt dekket av den mens-metaforiske Pixar-animasjonen «Rød» (2022), så isteden er Rileys turbulente introduksjon til tenårene helt fri for sånne følelser. «Innsiden ut 2» unngår dermed de mer åpenbare elementene som den første forelskelsen, som ble hintet under slutteksten av den forrige filmen og var et tema kortfilmen i «Rileys første date?» (2015). Isteden finter «Innsiden ut 2» seg unna alt sånt ved å fokusere på Rileys store lidenskap: ishockey og venninner. Omtrent den eneste mannlige figuren i hele filmen er Rileys velmenende pappa, noe som sikkert vil bli bra mottatt av dem som føler at Jordan Peterson er en visdomskilde. Men uansett.

Puberteten skaper en hormonell berg-og-dalbanetur med ekstreme humørsvingninger og fremmede nye følelser for Riley. Angst tar tak i spakene på kontrollbordet mens de andre følelsene dyttes ut på sidelinjen, og skolten til Riley fylles med prestasjonsangst, sosial usikkerhet og den gnagende følelsen av å ikke være god nok. Alt topper seg under en helgetur på en ishockey-treningsleir for Rileys favorittlag Firehawks. Her får Riley vite at bestevenninnene Bree og Grace ikke vil fortsette på samme skole som henne, og Angst krampetrykker på alle de knappene hun kan for å forsikre at Riley ikke blir ensom og utstøtt.

INSIDE OUT 2 Fra Pixars animasjonsfilm «Innsiden ut 2». (Disney/Pixar/PIXAR)

Glede har fylt Rileys bevissthet til randen med positivitet, selvtillit og livsleksjoner som understreker at hun er et snilt menneske, noe som er stikk i strid med alt Angst prøver å få til. Så hun dumper dette selvbildet dypt nede i Rileys underbevissthet, og starter arbeidet med å konstruere et nytt ego styrt av krisemaksimerende «det verste som kunne skje»-tanker. Drivkraften for å forsikre at Riley utvikler spisse albuer, er drevet av «vinne til enhver pris»-mentalitet og ikke holdes tilbake av sine nærmeste. Ukuelig optimistiske Glede viet hele livet til å forme Riley etter sine egne verdier, og får sin egen psykologisk knekk mens hun begir seg ut på nok en odysse ned i Rileys psykologiske Hades for å ordne opp sammen med kollegaene Sinne, Frykt, Avsky og Sorg.

Les også: «The Sweet East» er en oppfinnsom variant av «Alice i Eventyrland» (+)

Man får en snikende følelse av at de går igjennom akkurat den samme dannelsesreisen som i forrige film, bare med en litt eldre hovedperson og lavere uttelling. Jeg kan ikke påstå at «Innsiden ut 2» vekker like sterke følelser i noen retninger, men det kan muligens også ha en sammenheng med at filmen ble vist for pressen med norsk dubbespor. Stemmeleggingen er jevnt over av høy klasse (og uendelig mye bedre enn den begredelige dubbingen av «Toy Story 4»), men noe essensielt går som regel tapt i oversettelsen. Så voksne animasjonsfans må selvfølgelig se originalversjonen, som også settes opp på kino. En sentral forskjell denne gangen er også tilnærmingen: mens Riley mest var settingen i første film er hun denne gangen hovedpersonen, og vi tilbringer betraktelig mer tid ute i virkeligheten sammen med henne denne gangen. Noe som går litt på bekostningen av iderikdommen og fantasifullheten, selv om «Innsiden ut 2» absolutt har sine vittige øyeblikk, smarte observasjoner og surrealistiske innfall.

For min del kan Pixar gjerne fortsette å lage disse filmene frem til Riley når pensjonsalderen, siden hver epoke av livet introduserer sine egne utfordringer og vanskelige følelser. «Innsiden ut»-universet er så tematisk rikt at det byr på nærmest endeløse muligheter, selv om denne oppfølgeren ikke utnytter dem til fulle. «Innsiden ut 2» fungerer dessuten som et springbrett for en fortsettende historie: Pixar er i full gang med en animasjonsserie som utspiller seg i «Innsiden ut»-universet, og skal ha premiere på Disney+ allerede til neste år.