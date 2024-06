Amerikansk høyresides prosjekt 2025: – Dystopisk plott

– Det som plager meg mest, er den eksplisitte ekstremismen. Vi har aldri før sett dem snakke med slik overlegen klarhet om å kvele demokratiet vårt. De som sier dette, er helt i den innerste kretsen av Donald Trumps politiske verdenssyn.

Det sa Jared Huffman, amerikansk demokratisk kongressmann fra California, til Hallie Jackson i en TV-sending på NBC news onsdag.

Ifølge Jackson ved NBC News kaller han prosjektet «et dystopisk plott».

Han leder en politisk arbeidsgruppe ved navn «Stop Project 2025». Men hva er egentlig det?

Project 2025 er en politisk handlingsplan organisert av The Heritage Foundation, en amerikansk konservativ tenketank.

Med seg på laget har de mer enn 100 amerikanske konservative organisasjoner. De skriver på sine egne sider at det ikke er nok å velge en konservativ president ved det amerikanske valget til høsten, men at hele det amerikanske statsapparatet trenger en dramatisk overhaling i konservativ retning.

I den anledning har de sluppet et handlingsplan ved navn «Mandate for Leadership», eller «mandat for lederskap» på norsk. Planen raljerer mot hele det amerikanske politiske reisverket, og skriver at landet er i den radikale venstresidens grep.

Valgkampanjen til tidligere president Donald Trump er ikke offisielt med på prosjektet, men organisasjonen selv sier at Trump i løpet av sitt første år som president hadde innført hele 64 prosent av organisasjonens anbefalinger.

Sentralisering av makt

Flere av handlingsplanens mål handler blant annet om å gi presidenten mer makt over statsapparatet.

Det påstås for eksempel at justisdepartementet, i dag ledet av justisminister Merrick Garland, er et venstreradikalt departement som spiller med ulike regler for de to største amerikanske partiene. Det foreslås at justisdepartementet skal være underlagt den utøvende makt, altså den amerikanske administrasjonen. Videre anbefaler prosjektet at den amerikanske administrasjonen i mye større grad skal være underlagt direkte politisk kontroll av presidenten selv.

Selv om justisdepartementet er formelt underlagt den sittende administrasjonen, har departementet i lang tid hatt stor grad av uavhengighet. Dette kunne man blant annet se da tidligere justisminister under Trump, Jeff Sessions, erklærte seg inhabil under justisdepartementets etterforskning av Donald Trumps valgkampanje i 2016, imot Trumps vilje. Hva en slik endring ville betydd for etterforskningene som nå pågår mot Trump i et nytt presidentskap er ikke helt klart.

Andre organisasjoner underlagt justisdepartementet, som Federal Bureau of Investigation (FBI), omtales i handlingsplanen som en lovløs organisasjon som blant annet undertrykte bevis i etterforskningen av Hunter Biden, sittende president Joe Bidens sønn. Det foreslås at FBI skal forbys å kjempe mot desinformasjon i det amerikanske samfunnet med mindre det er i forbindelse med en aktivt mistenkt lovbryter.

En rekke punkter

Dokumentet «Mandate for Leadership», som er på over 900 sider, har en rekke andre ideer og tanker om hva som feiler dagens USA.

Institusjoner som den amerikanske hæren hevdes det at må renses for marxistisk propaganda.

Det ønskes å kutte ytterligere i skatter. Under Trumps forrige presidentperiode ble det gjennomført massive skattekutt. Dette førte blant annet til at amerikanske milliardærer betalte mindre i skatt enn middelklassen i landet. Dette skrev blant annet The Guardian. Her er ikke Trump alene. Demokratene har også tidligere kuttet i toppskattene til store selskaper, og tillatt selskapene å oppbevare formuene sine utenlands, slik at de ikke skulle bli rammet av amerikansk skattelovgivning.

Dokumentet går også hardt ut mot byråkratiet og statsapparatet, hvor de beskriver hvordan venstresiden har forsøkt å gjøre statsapparatet politisk nøytralt ved å ansette eksperter de mener det er altfor vanskelig å bli kvitt, og foretrekker politisk utvalgte offentlige ansatte. Daniel Fried, tidligere amerikansk ambassadør til Polen, sa til The Guardian at det er normalt for nye administrasjoner å bytte ut ansatte, men at skalaen prosjektet skisserer ikke ligner noe annet tidligere gjort.

Videre ønsker forfatterne bak prosjektet at USA skal iverksette en dramatisk atomvåpenopprusting, i møte med Kinas oppbygging de siste årene, stikk i strid med FNs mål.

Internasjonal våpenkontroll skal kun fremme USA og dets alliertes interesser og sees ikke på som et mål i seg selv.

Kutte støtte til fornybar energi, og stanse «krigen mot olje og gass», som allerede mottar enorme statssubsidier i USA. Videre hevder tenketanken at klimaendringer har ingenting med økende fattigdom i verden å gjøre.

Avvikle utdanningsdepartementet, et punkt som beskrives som «kritisk viktig» for den neste styrende administrasjon.

Det hevdes at overdødeligheten i pandemien kom av nedstenging og oppsigelser, og ikke av viruset selv.

Lytter til noe, ikke alt

Mark Baldassare, fra Public Policy Institute of California, sier til Dagsavisen at konservative tenketanker i USA har mye makt.

Mark Baldassare fra Public Policy Institute of California gjestet et foredrag i Oslo forrige uke. (Eivind Tangen)

– Jeg mener det vi har lært fra Donald Trumps forrige presidentperiode, er at han lytter nøye til de politiske forslagene fra konservative tenketanker, enten det måtte gjelde anbefalinger om hvem som skal utnevnes til Høyesterett eller hva slags utenrikspolitikk som skal føres. De konservative tenketankene i USA er en sterk aktør i amerikansk politikk, og de lyttes til av både republikanske presidenter og kongressmedlemmer, sier han.

Aleksandra Gadzala Tirziu, leder i rådgivingsselskapet Magpie Advisory og rådgiver i tenketanken Atlantic Council, sier til Dagsavisen at Trump mest sannsynligvis vil plukke noen, men ikke alle, anbefalingene.

Aleksandra Gadzala Tirziu, leder i rådgivingsselskapet Magpie Advisory og rådgiver i tenketanken Atlantic Council. (Eivind Tangen)

– Det er nok noen. Det finnes flere tenketanker som kommer med anbefalinger, deriblant dem America First Policy Institute. Når det politiske overgangsteamet setter seg ned i juli, etter det republikanske landsmøtet, vil nok teamet legge fram alle forslagene og mer eller mindre si «vi tar det, det og den der». Om han kommer til å ta til seg alle anbefalingene fra Project 2025? Tvilsomt. Det er nok noen punkter der han ikke ville tatt med seg videre i det hele tatt. Men en god del av dem – mest sannsynlig, sier hun.

Florerer av forslag

Tenketankene er ikke de eneste som kommer med forslag til hva Trump burde gjøre om han skulle vinne valget. Hvor seriøse de er varierer.

Den republikanske kongressmannen Paul Gosar fra Arizona foreslo nylig å gjeninnføre en amerikansk 500-dollarseddel - med Trumps ansikt på. I tillegg til å tilrettelegge for amerikanere som under stadig mer digitaliserte bank- og finansløsninger føler seg overvåket, mener han en seddel prydet av den tidligere presidenten på vil være et yndet samlerobjekt, grunnet sin popularitet, sa Gosar.

Greg Steube, en republikansk kongressmann fra Florida, skriver på sine sider at han ønsker å kalle opp USAs økonomiske sone etter Trump.

Den økonomiske sonen omfatter havområdet utenfor et lands sjøterritorium og med en utstrekning ut til 200 nautiske mil, målt fra grunnlinjene, ifølge Store Norske Leksikon.

Steubes lovforslag ønsker at alle referanser til USAs økonomiske sone skal omtales som «Donald John Trump Exclusive Economic Zone of the United States». Han begrunner dette med alt den tidligere har gjort for landets økonomiske fremgang i forbindelse med utnyttelse av havområdene, samt tiltak for å begrense spredning av plast i havet.

Trump selv foreslo å opprette en egen kampsportliga, hvor illegale innvandrere sloss mot hverandre, for å så møte topputøverne i kampsportligaen UFC. Det melder CNN.

John King, korrespondent for CNN, mener republikanerne vil svare med at det er en spøk og at man ikke trenger å ta det alvorlig, men at det kan fremmedgjøre velgere som ikke synes situasjonen på grensen, som mange amerikanere er opptatt av, er noe å spøke med.

