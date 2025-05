USA: Hvite sørafrikanske flyktninger hastet gjennom immigrasjons-køen

De hvite sørafrikanske flyktningene hevder seg utsatt for rasisme og mener seg forfulgt i hjemlandet. I alt har 100 sørafrikanere fått flyktningstatus og innvilget innreise til USA.

Dette står i sterk kontrast til president Donald Trumps øvrige politikk i forhold til innvandring.

– Det er vanskelig ikke å tolke dette som et utslag av Trumps omvendte identitetspolitikk, sier professor i statsvitenskap ved Høgskulen på Vestlandet, Hilmar Mjelde, til Dagsavisen

– I den er hvite de diskriminerte og forfulgte. Dette blir en forlengelse av denne politikken til sympatiske grupper utenlands.

Trump støttet hvite sørafrikanere også i sin første periode, men i år har han tilbudt dem flyktningstatus etter at Sør-Afrikas president vedtok en lov som tillater regjeringen å beslaglegge land fra private eiere uten å gi kompensasjon.

Hastevedtak

Til tross for den omfattende stansen i å ta imot flyktninger fra første dag i presidentstolen, signerte Trump en presidentordre i februar om å prioritere å slippe inn hvite sørafrikanere til USA. De er for det meste etterkommere av nederlandske nybyggere, og sier de er ofre for urettferdig rasediskriminering, skriver Reuters.

– Trump-administrasjonens proaktive inngripen på vegne av denne gruppen er motsatt av hele hans øvrige innvandringspolitikk, som handler om å deportere flest mulig og å stenge grensene mest mulig for nye innvandrere, inkludert flyktninger, sier Mjelde.

– Trumps politikk generelt påvirkes i stor grad av hans egne sympatier og antipatier mot både andre land, folk og enkeltindivider.

Påstanden om at hvite sørafrikanere møter diskriminering fra det svarte flertallet har spredt seg i høyreekstreme kretser i årevis og blitt gjentatt av Elon Musk i et innlegg på X.

Professor i statsvitenskap Hilmar Mjelde Hilmar Mjelde mener USAs anerkjennelse av de nederlandsk-ættede flyktningene er i tråd med Donald Trumps omvendte identitetspolitikk. Mjelde er professor i statsvitenskap. (Mauricio Esteban Pavez Ramirez - Høgskulen på Vestlandet / handout/NTB)

– En naturlig motstander

Ifølge Review of Political Economy, et internasjonalt akademisk tidsskrift, eier en gjennomsnittlig hvit husholdning i Sør-Afrika 20 ganger formuen til en gjennomsnittlig svart husholdning.

Den sørafrikanske regjeringen har kritisert Trump-innsatsen og sier at den ikke anerkjenner landets historie med kolonialisme og apartheid.

– Elon Musk er sørafrikansk. Kan det ha hatt en innvirkning på valget om å ta inn flyktninger nettopp derfra?

– Åpenbart. Både Elon Musk og Marco Rubio, som er to av de mest innflytelsesrike rådgiverne til Trump, har talt sørafrikanernes sak, sier Mjelde.

– Den venstreorienterte sørafrikanske regjeringen blir også en naturlig ideologisk motstander for den antisosialistiske Trump-administrasjonen.

Før den første Trump-administrasjonen tok det gjennomsnittlig 18 til 24 måneder å bosette flyktninger, ifølge American Immigration Council, en interessegruppe for innvandrere, skriver Reuters. Mange flyktninger må vente i flere år lenger.

For de hvite sørafrikanerne har det tatt knappe tre måneder.

Elon Musk er en av Donald Trumps største støttespillere, og er selv født i Sør-Afrika. (Brendan Smialowski/AFP)

Tatt godt imot

Nå forbereder den amerikanske administrasjonen seg på at sørafrikanerne skal komme. Ifølge New York Times kommer det fram i et notat fra administrasjonen at de skal få «midlertidige eller langsiktige boliger», og i tillegg hjelp med «grunnleggende møblering, nødvendige husholdningsprodukter og rengjøringsmidler.

Trump-administrasjonen planlegger også å hjelpe til med dagligvarer, klær, bleier, morsmelkerstatning, hygieneprodukter og telefoner.

– Hvordan tror du denne typen politikk blir mottatt av den amerikanske befolkningen?

– Jeg tror egentlig ikke de bryr seg nevneverdig. De bryr seg om at Mexico-grensen skal være stengt. Disse sørafrikanerne blir for obskurt og lite betydningsfullt for vanlige folk, tror Mjelde.

