Krever gjennomgang av alle sykehjem i Oslo

Dagsavisen har i dag fortalt historien om Liv Kjønaas (95), som ble utsatt for omsorgssvikt på et sykehjem i Oslo. Et skjult kamera avdekket hvordan ansatte drev med nærmest systematisk journalforfalskning, ved å føre inn legemidler, stell og næring som gitt eller inntatt, uten at det stemte.

Selv om opptakene skjedde i 2019, og Liv Kjønaas ikke lenger er i live, har datter og verge Janne Kjønaas kjempet videre, helt til i dag, for at andre ikke skal oppleve det samme. Dagsavisen har snakket med en rekke kilder i helsesektoren som kan fortelle at historien om Liv Kjønaas dessverre ikke er unik.

Siavash Mobasheri er en av dem som har blitt berørt av saken om 95-åringens sykehjemsopphold. Rødt-politikeren er nestleder i Helse- og sosialutvalget i Oslo bystyre og forteller til Dagsavisen at han vil kreve tydelige svar fra helsebyråden, samt be om en redegjørelse for hvordan det står til med sykehjemmene i Oslo, på torsdagens utvalgsmøte.

Liv Kjønaas med datteren Janne. Liv døde sommeren 2020, et halvt års tid etter sykehjemsoppholdet. (Privat)

Onsdag ettermiddag sier helsebyråd i Oslo, Saliba Andreas Korkunc (H), at han vil ta opp saken med Sykehjemsetaten og undersøke hvordan den har blitt fulgt opp.

– Jeg blir ordentlig lei meg når jeg leser historien om Liv Kjønnås, og er glad saken ble sendt Statsforvalteren og at de har tatt en grundig vurdering. Dette skjedde ikke på min vakt, men det kunne gjort det. Det Liv og familien har opplevd skal ikke skje noen steder. Kommunens tjenester skal være trygge, forsvarlige og ha god kvalitet, uavhengig av hvem som drifter dem. Feil kan dessverre skje, og jeg vil ta opp denne saken med Sykehjemsetaten og høre hvordan den er fulgt opp, og hva vi kan gjøre for å unngå at slike situasjoner skjer igjen, sier Korkunc.

Dette er saken

Dagsavisen har fortalt historien til Liv Kjønaas, som i slutten av 2019 flyttet inn på et sykehjem i Oslo. Der dokumenterte hennes datter og verge, Janne Kjønaas, en rekke feil med helse- og omsorgstilbudet.

Hennes dokumentasjon viser blant annet hvordan moren fikk mangelfullt stell og at ansatte feilinformerte om hva de hadde gjort, både overfor pårørende og i pasientjournalen.

Datteren varslet om disse feilene til en rekke tilsynsorganer og anmeldte saken til politiet. Hun mener ingen har tatt saken på alvor.

Sykehjemmet ønsker ikke å kommentere saken, men forteller at de tar alle avviksmeldinger på alvor.

– Vi kan ikke la de pårørende ta slike kamper alene

Mobasheri forteller at han ble forbannet da han leste historien om Liv Kjønaas.

– Vi vet at det er mange historier som dette i Oslo og resten av landet. Jeg har en mor og far som selv kunne vært i samme situasjon og opplevd den samme omsorgssvikten. Derfor går dette inn på meg personlig, sier han til Dagsavisen.

Han synes saken er så graverende at han også vil at Oslo bystyre nedsetter en undersøkelseskommisjon, som får i oppgave å ettergå historier som den til Liv Kjønaas og granske sykehjemmene i Oslo.

– Det er på høy tid med en helhetlig gjennomgang av sykehjemmene i Oslo. Det er dessverre ikke noe nytt at eldre opplever omsorgssvikt, sier han.

– Vi kan ikke la de pårørende ta slike kamper alene. Vi som samfunn må rette opp i dette, legger han til.

