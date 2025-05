Åge om den nye musikken sin. Låt for låt

– Hvor mange plater har du gitt ut nå?

– Nei, ikke spør meg. Men dette er den siste, sier Åge Aleksandersen.

Jeg skal selv forsøke å telle opp før dere har lest resten av dette intervjuet.

Nå er det alvor

Åge og Sambandets lange sommers ferd mot slutten begynner i Stavanger lørdag. Med 20 opptredener landet rundt, i tillegg en stor konsert på Voldsløkka i Oslo 28. juni, og helt til slutt tre utsolgte kvelder på Lerkendal Stadion i Trondheim i begynnelsen av september. Men Åge vil gjerne minne om at han skal «ut å spæll» for hele landet igjen.

– Enten vi spiller for 1.000 eller 25.000 mennesker så er prinsippet er å levere varene. Jeg prøver å si at alt dette er vanlige konserter for oss. Vi reiser fra nord til sør, og spiller for mye folk over alt. Men når vi nå nærmer oss Oslo og Lerkendal er det med et anstrøk av alvor. Vi oppdaget allerede i fjor at avslutningen kommer med et visst vemod, ikke minst blant publikum. Men beslutningen om å avslutte med Sambandet føles riktig. Det er et stort apparat å ta ut på veien. Det stilles store krav til en eldre herre, humrer Åge.

Det står bare «Åge og Sambandet» på plakatene. Vi tillater oss å være på fornavn med ham i denne saken også.

Selv Åge Aleksandersen blir liten på den store Voldsløkka, der han spiller 28. juni. (Geir Rakvaag)

50 år etter Prudence

Konserten på Voldsløkka 28. juni kommer, på én dag nær, 50 år etter at hans gruppe Prudence sto på Ragnarock-festivalen på Ullevaal stadion, bare en kilometer over haugen der, og annonserte at de måtte gi opp. Å være et av Norges største rockeband var ikke lønnsomt i 1975. Før de ga ut albumet «Takk te dokk» kom Åge med sitt første soloalbum, der han også for første gang sang på norsk. Som i «Det er langt igjen til Royal Albert Hall», om hvor håpløst det kunne fortone seg for et norsk band å skyve buss i snø og regn.

– Men samtidig, eller i ettertid: Den perioden med Prudence var drømmen om å spille i band som gikk i oppfyllelse. Det var en lidenskap rundt dette som jeg ikke ville vært foruten. Selv om det gikk som det gikk. Målet var verdensherredømme, og det skar seg så inn i helvete. Men vi spilte mye, ga ut plater, det ga meg fundamentet som jeg har stått stødig og godt på siden. Livet og karrieren har inneholdt opp- og nedturer. Jeg er av legning sånn at jeg tar begge deler med stor ro, forteller hovedpersonen i dag.

Det som kunne se ut som enda et nasjonalt nederlag på Ullevaal stadion skulle vise seg å være begynnelsen på 50 år som gjorde Åge Aleksandersen til det aller største navnet i norsk rock gjennom tidene. Allerede året etter var han tilbake i egen person. Med ei gruppe som fikk det briljante navnet Sambandet. Medlemmer har kommet og gått, men dagens besetning har holdt sammen i 20 år. Etter ansiennitet, Bjørn Røstad (saksofon), Gunnar Pedersen (gitar), Terje Tranaas (tangenter), Steinar Krogstad (trommer), Morten Skaget (bass) og Skjalg Raaen (gitar). Sambandet er altså sammensatt av veteraner fra andre band som TNT, Stage Dolls og D.D.E.

– Fra 2002 og til nå har vært den beste perioden i livet mitt, med fine folk, både voksne og unge i bandet. Vi er nære vogga, vi er nære grava, vi tar vare på hverandre. Det er flott for meg å ha med i sekken, sier sjefen sjøl.





Nye nasjonalsanger

Åge Aleksandersen kom med nye nasjonalsanger som «Lys og Varme», «Fire pils og en pizza», «Skin sola», «Dains med dæ» og Rosenborg-favoritten «Bilde tå'n Ivers». Og en lang rekke langt mindre kjente som hans største tilhengere setter like høyt som de nevnte nasjonalskattene.

Denne uka har gruppa forberedt seg til den siste sommeren, på Tapperiet i Trondheim, «med skjermproduksjon og hele rælet», som hovedpersonen beskriver det. Men det nye albumet er spilt inn i hans eget studio Tårnet, på havna i Trondheim.

– Det er ikke et fullskala studio, så det har noen snubletråder. Vi har ikke alle de vanlige fasilitetene, men den tekniske opptakssida er tipp topp. Når en sang var ferdig, så var den ferdig. Uten noen etterbehandling. Gitaren til Skjalg i venstre kanal, Gunnar i høyre. For meg er hensikten oppnådd. Det ble den pulsen, tilstedeværelsen og intensiteten som jeg ville ha.

Dette siste albumet, «Mi reise», inneholder en rekke sanger med svært engasjerte personlige fortellinger, både fra hans eget liv og fra verden rundt. Vi har bedt ham si noen ord om hvert spor:

Det nye albumet til Åge Aleksandersen inneholder sterke historier fra hans eget liv, og fra verden rundt ham. (Hans Martin Høydahl/Hans Martin Høydahl)





«Det finns en sang bortom fjellet»

Albumet slutter med en nyinnspilling av «Det finns en sang bortom fjellet», som først kom ut på «Dains me mæ» i 1980. Her hører vi saksofonisten Bjørn Røstad som har vært med siden 1979, gitaristen Gunnar Pedersen som har vært der siden 1980. Begge er med i Sambandet fortsatt. Men vi får også et gjenhør med bassisten Tor Evensen, som var med fra starten med Sambandet i 76. Evensen sluttet som bassist i 1986, men fortsatte som manager for Åge Aleksandersen helt fram til i forfjor.

– For oss har dette vært en vanlig plateinnspilling. Dette er den eneste sangen på plata som er prega av det er den aller siste med Sambandet. Siden den er gjort med gamlekara. Det ble en spesiell stemning. Det er litt stilig at vi kunne møtes og gjøre en nedpå akustisk versjon av den sangen. Akkurat der er jeg nok en sentimental gammel gubbe, sier Åge.

«Mi reise»

Mange av de nye sangene er sterkt personlige betraktninger fra forskjellige faser i livet. Albumet begynner med tittelsporet «Mi reise», som forteller om årene på veien rundt i Norge. Er det en oppdatering av «Norge mitt Norge», igjen en av sangene fra «Dains me mæ»?

– Du kan godt kalle den det. Men «Norge mitt Norge» var jo veldig tydelig i budskapet. Nå handler det ikke bare om musikk. Opprinnelig var arbeidstittelen «Lys på svarte natta, mørkt på lyse dagen». Jeg har fått mange spørsmål om hva jeg husker best fra turnelivet. Summen av alt er reisene, alle de fantastiske menneskene jeg har blitt kjent med, og kunnskapen jeg har tilegnet meg om hvordan vi har det her i landet. Jeg har sett industri bli bygd opp og lagt ned. Jeg har vært interessert i hvordan vi bor og lever her.

«Gud var ikke der»

«Gud var ikke der» er den aller mest inntrengende teksten på plata. En bitende kommentar til krigenes pågående ugjerninger, med svært sterk språkbruk, og et innlagt rap-vers av Jørgen «Joddski» Nordeng. Som et ekko fra den gamle klassikeren «Va de du Jesus» fra «Levva livet».

– Vi lever i ei tid der jeg opplever det jeg ikke trodde jeg skulle få se, med aviser og TV midt inne i direktesendte kriger. Det massive trykket fører til en reell fare for å trekke på skuldrene. Jeg vil ikke bli avstumpet, men jeg er redd for at dette skal bli normalen. Jeg skrev denne sangen for å påpeke at jeg bryr meg. Så fikk jeg med meg Jørgen Nordeng i et vers som setter skapet på plass. Det er et oppriktig raseri som ligger bak. Det er noe med at jeg forakter barnemordere, sier Åge Aleksandersen.

Åge var en av mange norske artister som deltok på massemønstringen «Nyttårsløfter til Gaza» i Oslo i januar.

– Dette skjer i Gaza, Ukraina, Sør-Sudan, det er så mye jævelskap over alt. Nå er det verre enn noen gang i min levetid. Derfor tillater jeg meg å bli rasende.

Åge Aleksandersen Åge Aleksandersen får hjelp av rapperen Jørgen "Joddski" Nordeng på en av de sterkeste sangene på det nye albumet. (Cornelius Poppe/NTB)

«Feigheten»

«Feigheten» er en annen sang som advarer mot denne likegyldigheten. «Feigheten hviske, glem urett og svik/skyld på din alder din tåpe».

– De henger jo i hop, «Gud var ikke der» og denne. Men hvis jeg kritiserer noen her så er det bare meg selv. Herregud, det er lett å bli høy og mørk og navlebeskuende. Jeg forundres over, og er lei meg for at vi mangler evnen til å føre videre det med at muren falt, med moralsk og politisk blomstring etterpå.

Igjen tenker jeg på en gammel sang, «Va de berre en drøm» fra «Lirekassa» i 1977, som handlet om å bli eldre og miste sine gamle idealer. Bekymringen har altså vært der siden artisten var 28 år gammel?

– Helt klart: «Åran gikk og lønna steig/håret vart kortklipt og kroppen vart feit», siterer han seg selv fra den gangen. – Men feit er jeg ikke blitt, presiserer han.

«Gerhardsen kalte meg for kameraten sin»

Den aller mest personlige sangen på albumet er «Gerhardsen kalte meg for kameraten sin». En nydelig countrylåt, på godt og vondt. Godt, fordi den forteller om musikken som formet den unge gutten fra Namsos. Vondt, fordi den også minnes den vanskelige oppveksten med farens vold og rus, som preger omkvedet «aldri ro, alltid angst, aldri fred». Åge søkte trøst hos Einar Gerhardsen som kalte alle han talte til «kamerater», han ba til Gud og så på bildet av Brigitte Bardot på veggen. Ingenting hjalp.

– Som sangskriver innrømmer jeg at denne har et terapeutisk preg. Som en ventil. Jeg har behov for å lufte det her. Det har preget livet mitt at jeg vokste opp i et kjærlighetsmessig minefelt. Som barn tenkte jeg at jeg var den eneste som hadde det sånn. Senere skjønte jeg at denne typen konflikter i hjemmet er vanligere enn jeg var klar over.

Han legger til at sangen likevel er laget med et glimt i øyet. Teksten omtaler også «fire veivisende brødre», «Vidar, Alf, Bob og Chuck», med etternavn Sandbeck, Prøysen og Dylan, men Chuck Berry var nummer 1:

– Da jeg hørte «You Never Can Tell» og «Sweet Little Sixteen» var kursen stødig staket ut. Etter hvert kom de andre, som tok meg med på tur og rørte meg, sier sangeren.

«Min beste venn»

«Min beste venn» handler om et vennskap som tok en lei vending: Om to venner som satte verden på ende sammen, men «løgn og bedrag, det e noe du virkelig kan/der du svikte mæ igjen og igjen/med ditt bedrag og reinspikka møl».

– Den sangen kommer jeg aldri til å si noe om, sier Åge Aleksandersen alvorlig. Men det mulig å tenke seg at den springer ut av en langvarig kamp han og Terje Tysland kjempet for å få rettighetene til gamle innspillinger. De var videresolgt til plateselskapet EMI, og senere overtatt av Warner Music.

– Jeg synes det er på sin plass at du spekulerer. Jeg kan bare si jeg at jeg er lyn forbanna, legger han til. Etter et rettslig forlik som ga ham tilbake rettighetene har Åge Aleksandersens eget selskap Solregn inngått en ny distribusjonsavtale med Warner.

«Ny dag»

Langt mer omgjengelig er «Ny dag», det nærmeste vi kommer en ny «Lys og varme» denne gangen.

– Etter mine mål er dette noe av det fineste jeg har fått til. Jeg har aldri før laget en sang med bare to akkorder. Så jeg kom med den til bandet, og vi spilte den rett inn som å drikke et glass vann. Som sangskriver er jeg preget av menneskene jeg møter. Denne er preget av noen som hadde det veldig vanskelig, som jeg prøvde å formidle en slags trøst til. I mangel av en samtale så ble det denne, som jeg vet gjorde godt for dem som fikk den.

«Alltid aldri»

Albumets ene kjærlighetssang, «Alltid aldri», kom ut tidligere i vår, og er en duett med Ingebjørg Bratland. Den kom i stand da hun stakk innom en konsert på Kongsberg Jazzfestival i fjor, og ble med Sambandet på et par innslag.

– Hun er en fryd å jobbe med. Vi satt og prata etterpå, og så viste jeg henne denne teksten, om at et liv i lag ikke er like enkelt bestandig. Som sjalusien som er med i teksten. Hun likte den, og da skjønte jeg at det måtte bli en sang delt mellom to mennesker, der hun får ta det «tunge» verset: «Sjå min angst, sjå min brennende frykt.» Det er ikke akkurat ei blomstereng av en sang.

«Lille søster»

Albumet har en sang til som er gitt ut før, men oppdatert nå: «Lille søster», opprinnelig fra albumet «Linedans» fra 2002. Den handler om kroppspress hos unge jenter, som bare har blitt enda verre i årene som er gått siden den kom ut: «Lille søster e for lita/Lille søster e for stor/Lille søster passe liksom ikke inn her på jord». Bare et ord er blitt endret siden: I «Lille søster ser de vakre på glansa papir» er det blitt «nett og papir» i enden av linja.

– Den forrige versjonen ble litt akademisk, synes Åge, som nå har gjort sangen sintere og mer kontant.

– Det å være ung jente i dag er faen ikke enkelt. Det er noen skrudde influenseridealer ute og går som gjør at ingen er bra nok lenger her landet. Jeg kunne føyd til «nye bror» også. Den varer bare i to og et halvt minutt nå, det var bare å peise på og spille.

I tillegg til disse ni sangene byr også albumet på «Hør på sangen», som er ført opp som «bonusspor» til slutt. En sang som handler om å komme ut av pandemien.

– Den ble spilt inn i 2023, under helt andre forhold enn resten av albumet. Temperaturen, eller fargen i sangen ble såpass annerledes at den ble satt på reservebenken, forklarer Åge.

Åge Aleksandersen viste muskler i 2016, da det endelig ikke var så langt igjen til Royal Albert Hall likevel. De andre i sambandet er Gunnar Pedersen, Bjørn Røstad, Terje Tranaas, Morten Skaget, Skjalg Raaen og Steinar Krogstad. (Geir Rakvaag)

Lange konserter

Det gjenstår å se hvor mange av de nye sangene som får plass på konsertene når Åge og Sambandet nå begynner på æresrunden sin. Etter 50 år er det sjelden at noen kommer opp med så mange sterke nykommere som fortjener en plass blant alle de velprøvde, gamle publikumsfavorittene.

Han antyder at konsertene i sommer kan bli opp mot tre timer lange der de bestemmer selv, som i Oslo, Bergen og Trondheim. På mange festivaler rundt i landet har de fått rause to timer lange avdelinger denne gangen. Det må nesten være såpass når Sambandet skal slå seg løs, synes han. Den lange avskjedsferden fram mot Lerkendal blir dokumentert for en kommende kinofilm.

Et ekstra hyggelig innslag på konserten i Oslo er at gruppa Bjølsen Valsemølle blir med, oppført som «spesielle gjester» på plakaten. Åge Aleksandersen produserte de to første albumene til gruppa, og synger et vers i deres nest mest kjente sang, «Soria Moria». På deres aller mest kjente sang, «Vålerenga kjerke», var det Gunnar Pedersen som spilte gitarsoloen på originalversjonen. Både Bjørn Røstad og Terje Tranaas var med i Bjølsen Valsemølle før de begynte i Sambandet.

– Jeg har sånn respekt for Trond Ingebretsen. Han er en sangskriver av ypperste klasse, som forteller vesentlige historier fra byen han bor i, sier Åge. Det morer ham dessuten kostelig at hymnen til Vålerenga Fotball først ble produsert av en av de ivrigste støttespillerne for rivalen Rosenborg.

Avskjedskonsert for Åge Aleksandersen på Voldsløkka Oslo 20250306. Åge Aleksandersen sammen med Trond Ingebretsen, Tuva Syvertsen fra Valkyrien Allstars og Fay Wildhagen, som alle står på programmet på Voldsløkka i Oslo i juni. I tillegg er også Bjørn Eidsvåg med. (Heiko Junge/NTB)





Ikke helt ferdig likevel

Åge Aleksandersen presiserer at det er årene med Sambandet som nå tar slutt. Selv er han ikke helt ferdig med artistlivet.

– Jeg legger ikke stramme planer, men prosjektet med Gunnar Pedersen og Trondheimsolistene, som vi kaller «Akustisk friminutt», har jeg lyst til å fortsette med. Jeg kan også spille alene. Men jeg er ferdig med å turnere. Jeg er 76, og har ikke hatt sommerferie på over 20 år, sier han. Han kommer også helt sikkert til å fortsette å skrive nye sanger.

For å rykke tilbake til start her til slutt: En opptelling viser at det nye albumet er nummer 24 i rekken av studioalbum fra Åge Aleksandersen. Da tar vi med «Det er langt å gå til Royal Albert Hall» fra 2016 som bare hadde tre nye spor, men ikke andre samlealbum. Platene med Dylan på norsk og «Snöharpan» med tekster av Dan Andersson er også regnet med. 13 av de 24 platene er med Sambandet.