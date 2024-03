Tips til påskeferie på budsjett

I dyrtid er mange opptatt av å holde kostnadene nede, og for noen betyr det at man ikke kan ta seg råd til ferie og friluftsliv. Men det finnes også aktiviteter som ikke koster skjorta.

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening (DNT), forteller at det har vært en erkjennelse en stund at manges økonomi er strammere enn før.

– Det betyr at mange må tenke nytt om påskeferie, også dem som tidligere hadde det romsligere økonomisk. Heldigvis har dette landet veldig mye forskjellig å by på av spennende og rimelige feriemuligheter året rundt. Det er mye man kan finne på selv om budsjettet er stramt, forteller han.

Hans beste tips til folk med stramt budsjett akkurat nå er å legge påskeferien til en hytte uten betjening. DNT har mange hytter i nærheten av byene, så man trenger ikke betale for å reise så langt.

– Det gir den gode, gammeldagse hyttekosen og det koster bare noen hundrelapper per natt. Barn under 12 år er gratis, og dette passer bra for både barnefamilier og venneturer, forklarer han.

Noe annet som er enkelt og billig, ifølge DNT-sjefen, er å dra på dagsturer med hjemmet som utgangspunkt.

– Ta en skitur om det er snø, tenn bål og lag middagen ute eller finn en solvegg og nyt at våren nærmer seg. Det gir fin avkobling! Både store og små vil synes det er gøy med en utedag eller påskerebus. Samle sammen venner og skap dagen sammen.

Han skal selv gjøre dette i palmehelgen.

– Det blir bypåske med skiturer i nærområdet, litt forberedelse til vår på terrassen og så å jobbe mandag. Som fast tradisjon minner Røde Kors og DNT tidlig mandag morgen alle om fjellvettreglene på Fjellvettdagen. Så er det rett til fjells, og hytte til hytte på Hardangervidda. Det gleder jeg meg til, sier han.

Dag Terje Klarp Solvang, generalsekretær i Den Norske Turistforening, DNT. (Cornelius Poppe/NTB)

Her er DNTs fem tips til aktiviteter i påsken:

Nærtur med solvegg og sjokolade: Start turen hjemme eller ved et utfartssted med kollektivtransport. Dagsturer i nærnaturen der du bor gir fine naturopplevelser og god avkobling. Finn turforslag eller turmål i turplanleggeren UT.no på nett eller app. Har du med barn kan du la de være med på planleggingen. Pass på å ta gode pauser og nyt fridagene!

Båltur og middag ute: Mat smaker aller best på tur. Påsken er en anledning for en fin tur og tenne bål og grille pølser, eller lage annen mat. Pinnebrød er en enkel favoritt, og du kan også tilberede mye av maten hjemme. Hva med å ta middagen ute i løpet av påsken? Du kan også ha med suppe på termos eller ta med et kokeapparat.

Inviter til påskerenn: Påskerenn er en morsom tradisjon mange koser seg med hvert år. Det kan du arrangere ved en hytte eller hjemme, med eller uten ski. Du kan ha rebus, hopp, idealtid og andre aktiviteter som du tilpasser etter hva folk synes er gøy. Utkledning er alltid en suksess.

Lag hinderløype: Dette kan du gjøre i skogen, på en strand, i hagene eller i en park. Har du litt plass og ork er dette også fullt mulig å få til inne. Bruk det du har og plasser det ut formet som en løype. La barna ta seg over, under, rundt eller på fram til de er ved mål eller har tatt en runde. Her kan dere konkurrere på tid, utførelse, stå-på-vilje eller humør.

Gå på skattejakt: Gi barna i oppgave å tegne et kart over hagen, parken, eller en avgrenset del av skogen der du bor. Be de krysse av for hvor de har gjemt skatten (påskeegget) på kartet og få de til å plassere det ut. De andre i familien får i oppgave å finne egget.

DNT minner om Fjellvettreglene:

1. Planlegg turen og meld fra hvor du går.

2. Tilpass turen etter evne og forhold.

3. Ta hensyn til vær- og skredvarsel.

4. Vær forberedt på uvær og kulde, selv på korte turer.

5. Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre.

6. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

7. Bruk kart og kompass. Vit alltid hvor du er.

8. Vend i tide, det er ingen skam å snu.

9. Spar på kreftene og søk ly om nødvendig.

DNT tipser om å nyte snøen i påsken før den smelter bort. (Marius Dalseg Sætre)

Hytter på budsjett

– Det finnes også mange hyggelige ubetjente DNT-hytter i nærheten av der folk bor, der man alene, med familie eller venner kan få nye opplevelser i påsken, sier Solvang.

DNT har mer enn 580 hytter. Noen betjente andre er ubetjente.

Her er en liste over ulike hytter som koster kun noen hundrelapper:

Altevasshytta i Troms: Altevasshytta ligger fint til i enden av Østerdalen ved Altevatnet, og hit er det bilvei helt fram. Hytta er et perfekt utgangspunkt for hytte-til-hytte-turer langs merkede ruter i vakkert høyfjellsterreng.

Herjevassbu i Romsdalen: Familievennlig, liten, koselig hytte i Rauma kommune. Hytta har seks sengeplasser, og kan bestilles i sin helhet.

Tjortedal ved Mandal: Helt sør i Norge finner du en liten, fredfull plett med navn Tjortedal. Hytta har fem sengeplasser, og passer perfekt for en familie eller vennegjengen. I boden står fire terrengsykler, og det er lagt til rette for stisykling i området. Dersom ski ikke er din greie, hvorfor ikke bruke påska på to hjul?

Fjellvang i Oslomarka: Fjellvang er en lett tilgjengelig og hjemmekoselig hytte som ligger rett ved Sinober Sportsstue og DNT hyttene Nydalshytta, Nydalsbua og Røverhula i Lillomarka. Hytta har innlagt strøm og er et flott utgangspunkt for samlinger av ulike slag. Dette er en enkel hytte å komme til for barnefamilier og vennegjenger uten mye turerfaring.

Goliaten i Drammens- og Finnemarka: Goliaten ligger idyllisk til midt i sti og løypenettet i Drammensmarka. Hytta er et populært turmål og overnattingssted, og nok et eksempel på bynær og kortreist hyttetur. Det er flott å gå hit, både til fots eller på ski. Hytta har en helt unik arkitektur og ligger nydelig til like under Tverråsen.

Høgevarde på Norefjell: Høgevarde er ei flott og moderne hytte, som ble åpnet i 2017. Beliggende på Norefjellplatået over tregrensen, med fantastisk vid utsikt. Turen opp er krevende om været er dårlig, men i godt vær er det fint for barnefamilier å gå fra både Tempelseter (5-6 km i stigende terreng) og Norefjell (12 km) langs stikkede løyper.

Krukkistua på Saltfjellet: Den gamle hytta på Krukkistua er en av de originale telegrafstuene fra arbeidet med Telegraflinja over Saltfjellet. I dag er den en av to som fortsatt står. Hytta ligger idyllisk til på Krukkimyrene, og er en del av både Nordlandsruta og Telegrafruta. Skituren kan du ta fra Bolna, Storvoll eller Semska. Krukki ligger kun fem kilometer fra Saltfjellstua.

