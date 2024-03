Stor quiz til påsken 2024

Svarene står under spørsmålene i hver kategori.

Påskekrim

1. Hva het påskekrimmen som gikk på NRK TV i 2023 med Pernilla August og Rolf Lassgård i seks deler basert på en svært populær roman av Kerstin Ekman?

2. Hvilken nordmann har skrevet om Roger Brown, en beryktet og tilbaketrukket rekrutteringsekspert?

3. Hva heter den gamle TV-krimserien hvor norske Anne Eriksen sjekker inn på Linds Pensionat i Nössemark i 1942, og skumle ting begynner å skje?

4. Hvem spiller etterforsker William Wisting i serien basert på bøkene av Jørn Lier Horst?

5. Hvilken kriminalforfatter skrev om detektiven Asbjørn Krag?

6. Hva heter etterforskeren i Karin Fossums kriminalromaner?

7. Hva heter Scotland Yard-detektiven med forkjærlighet for dikt og Jaguar som forfatteren P.D. James skriver om?

8. Hvilket pseudonym skrev André Bjerke flere av sine kriminalbøker under?

9. Hva het den første kriminalromanen om Harry Hole?

10. Hvem står bak «Påskekrimlekene» som har premiere på NRK TV i påsken?

Svar:

1. Hendelser ved vann

2. Jo Nesbø (i Hodejegerne)

3. Rød snø

4. Sven Nordin

5. Sven Elvestad (alias Stein Riverton)

6. Konrad Sejer

7. Adam Dalgliesh

8. Bernhard Borge

9. Flaggermusmannen

10. Markus Neby

Norske statsministre

1. Hvilken arbeiderparti-statsminister var også kjent som «Gubben»?

2. Hva var mellomnavnet til Kåre Willoch?

3. Fra 1873 til 2024 har Norge hatt 36 statsministre, hva var hele 11 av dem utdannet som?

4. Hva slags utdannelse har Jonas Gahr Støre?

5. Hvem var den første parlamentariske statsminister i Norge, som representerte Venstre, fra 1884 til 1889?

6. Hvem ble statsminister for en borgerlig mindretallsregjering etter stortingsvalget i 1989, men satt bare i ett år?

7. Hvilken statsminister ble født 3. april 1913 i Sør-Trøndelag, representerte Senterpartiet (Bondepartiet) og var agronom av yrke?

8. Hvem tok over som statsminister etter Thorbjørn Jagland i 1997?

9. Hvem er Høyres lengstsittende statsminister gjennom tidene, med sine to sammenhengende stortingsperioder som statsminister?

10. Hva het Norges første regjeringssjef som fikk tittelen statsminister, i 1873?

Statsminister Jonas Gahr Støre. (Frederik Ringnes/NTB)

Svar:

1. Johan Nygaardsvold

2. Isaachsen

3. Jurister

4. Statsviter

5. Johan Sverdrup

6. Jan P. Syse

7. Per Borten

8. Kjell Magne Bondevik

9. Erna Solberg

10. Frederik Stang

Nyhetsåret 2023

1. Hvilket land hadde mer eller mindre stengt sine grenser i tre år på grunn av covid, men åpnet grensene igjen i januar 2023, noe som førte til at smitten steg mange steder?

2. Hvem vant den norske finalen i Melodi Grand Prix i 2023?

3. Hvem trakk seg som parlamentsmedlem etter den såkalte «Partygate-skandalen»?

4. Hvor ble fotball-VM for kvinner avholdt i 2023?

5. Hvilken organisasjon angrep Israel 7. oktober 2023?

6. Hva skjedde med pelsdyrnæringen i Norge i 2023?

7. Hvilken klimaaktivist streiket hver fredag fra september 2018 til juni 2023?

8. Hvilke fornavn har de to influenserne som heter Lorentzen til etternavn, og som fikk sitt første barn i oktober?

9. Hva slags møte var COP28 som ble holdt i Dubai fra 30. november til 12. desember 2023?

10. Hvilken artist lanserte sin niende konsertturné i februar 2023, The Renaissance World Tour?

Spanias statsminister Pedro Sanchez gratulerer det spanske kvinnelandslaget etter at det gikk av med seieren i fotball-VM i 2023. Men hvor ble mesterskapet avholdt? (Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Svar:

1. Kina

2. Alessandra (med Queen of kings)

3. Boris Johnson

4. I Australia og på New Zealand

5. Hamas

6. Den ble avviklet da den siste pelsdyrbonden la ned driften i januar

7. Greta Thunberg

8. Julie og Camilla Lorentzen

9. Klimatoppmøte

10. Beyoncé

Historie

1. Hva kalles hendelsen i 1572 som også er kjent som blodbryllupet i Paris?

2. Hvilken verdenskjent nordmann omkom i en redningsaksjon i 1928 da hans rival, Umberto Nobile, hadde havarert med luftskipet sitt nord for Svalbard?

3. Hvem presenterte i 1838 et alfabet der hver bokstav er en kombinasjon av korte og lange signaler?

4. Hvilken by er verdens lavest beliggende, og ble okkupert av Israel under Seksdagerskrigen i 1967?

5. Hvilken høytid ble også kalt de usyrede brøds høytid?

6. Hvem ankret opp med skuta Beagle ved Galápagosøyene i 1835 for å gjøre biologiske observasjoner?

7. Hva heter stavkirken som blir regnet for å være den eldste i Norge?

8. Hva het gangsteren som leder Chicagos farligste forbryterbande på 1920-tallet?

9. Hvilken amerikaner eksperimenterte med elektrisitet og lagde verdens første lynavleder på 1700-tallet?

10. Hvilken pris fikk ekteparet Moser i 2014, som de første norske forskere som har mottatt denne prisen?

Hvilken pris fikk May-Britt Moser and Edvard Moser i 2014? Her et bilde fra 2008? (Geir Mogen/AFP)

Svar:

1. Bartolomeusnatten

2. Roald Amundsen

3. S. Morse

4. Jeriko

5. Påsken

6. Charles Darwin

7. Urnes

8. Al Capone

9. Benjamin Franklin

10. Nobelprisen i medisin

Europeiske elver

1. Hvilken av verdens fremste kulturbyer renner elva Arno gjennom?

2. Hvilken elv renner gjennom både Wien, Budapest og Beograd?

3. Hvilken stor elv renner gjennom de mest befolkede delene av Russland?

4. Hvilken bro er den eldste bevarte broen over Seinen, til tross for at den har et navn som skulle tyde på det motsatte, og ble ferdigstilt i 1607?

5. Hvilken elv har sitt utspring i Tsjekkia, er en av Europas lengste, passerer Hamburg, og munner til slutt munner ut i Nordsjøen?

6. Er Glomma, Rhinen, Seinen eller Volga lengst?

7. Hva heter Italias lengste elv, som munner ut i Adriaterhavet?

8. Hvor har rokonkurransen «Henley-regattaen» vært arrangert årlig siden 1839?

9. Hva sa Cæsar da han krysset Rubicon?

10. I hvilket hav renner Volga ut?

Hvilken elv renner gjennom både Wien, Budapest og Beograd? Her fra Budapest i 2016. (Marianne Løvland/NTB)

Svar:

1. Firenze

2. Donau

3. Volga

4. Pont Neuf

5. Elben

6. Volga

7. Po

8. På elven Thames (ca. 70 km vest for London)

9. Alea iacta est, «terningen er kastet»

10. Kaspihavet

Natur

1. Omtrent hvor mange prosent av skapningene på jorda har seks bein?

2. Hvor mange symmetriakser har et snøflak?

3. Hva er størst på strutsen, øyet eller hjernen?

4. Hva heter Norges nasjonalfugl?

5. Hva består kunstig snø fra snøkanoner av?

6. Hvor mange øyelokk har en and?

7. Finnes det gaupe så langt nord som i Finnmark?

8. Hva består neshornets horn av?

9. Hvilken plante, med spiselige bær, er fylkesblomst i Finnmark?

10. Hva heter den største gnageren som lever i Norge?

En struts fra en dyrepark i Shanghai i Kina i 2020. (Hector Retamal/AFP)

Svar:

1. Omtrent 80 %

2. Seks

3. Øyet

4. Fossekall

5. Vann, det samme som vanlig snø (vannpartikler og trykkluft)

6. Tre

7. Ja

8. Tett sammenvokst hår

9. Molte

10. Bever

Skuespillerinner

1. Hvem spiller den slemme stemoren i filmen Victoria må dø?

2. I hvilken Scorsesefilm spiller blant andre Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett og Kate Beckinsale sentrale roller?

3. I hvilken serie fra 2023 spilte Kathrine Thorborg Johansen hovedrollen?

4. Hvilken Stephen King-roman var den første som ble filmatisert, med Brian De Palma som regissør?

5. Hva heter katastrofefilmen fra Geirangerfjorden med Ane Dahl Torp og Kristoffer Joner som kom i 2015?

6. I hvilken film spiller Sandra Bullock og George Clooney astronauter?

7. Hvem spiller den kvinnelige hovedpersonen som blir angrepet av fugler i Hitchcocks film Fuglene?

8. Hva heter datteren til Don Johnson og Melanie Griffith, som spiller hovedrollen i Fifty Shades of Grey?

9. Hva heter actionkomediene fra 2000 og 2003 hvor Cameron Diaz, Drew Barrymore og Lucy Liu spiller tre engler?

10. I hvilken filmserie er Ellen Ripley, spilt av Sigourney Weaver, en av hovedpersonene?

Sandra Bullock og George Clooney, her fra 2013 i forbindelse med promoteringen av filmen dere skal fram til. (David Azia/AP)

Svar:

1. Ine Marie Wilmann

2. The Aviator

3. Makta

4. Carrie (1976)

5. Bølgen

6. Gravity

7. Tippi Hedren

8. Dakota Johnson

9. Charlies Angel’s

10. Alien-filmene

På ski

1. Hva heter det bratteste punktet i en hoppbakke?

2. Hvilke tre skiidretter inngår i den gruppen som kalles nordiske grener?

3. Hvilken medalje fikk Aksel Lund Svindal med seg hjem fra OL i Pyeongchang i 2018?

4. Hvilken OL-medalje har Maren Lundby?

5. I hvilke tre grener konkurreres det i vannski?

6. Hvilken vinterolympisk øvelse heter moguls på engelsk?

7. Hvilken idrettsgren kalles biathlon på engelsk?

8. Hvilken amerikansk kvinne og hvilken norsk mann vant den 18. utgaven av Tour de Ski, i 2023/2024?

9. Hva kalles kvinnen som trer en seierskrans over vinneren i herreklassen av for eksempel Vasaloppet?

10. Hvem ligger i 2024 øverst på listen over tidenes mestvinnende vinter-olympiere med 8 OL-gull, 4 sølv og 3 bronse?

Maren Lundby. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Svar:

1. K-punkt

2. Langrenn, skihopping og kombinert

3. Gull

4. Gull (i normalbakke i Pyeongchang i 2018)

5. Hopp, slalåm og trick

6. Kulekjøring

7. Skiskyting

8. Jessie Diggins og Harald Østberg Amundsen

9. Kranskulla

10. Marit Bjørgen

Kjendiser

1. Hva het den russiske opposisjonspolitikeren som døde på mystisk vis i fengsel i Sibir i februar 2024?

2. Hvem sang bursdagssang for president Kennedy halvannet år før de begge var døde?

3. Hva heter tegneseriefiguren Pondus’ beste venn?

4. Hvilken rockestjerne ble født på Zanzibar i 1946?

5. Hvem kalte seg «den nakne kokken»?

6. Hvem sa «Gå til mauren og bli vis»?

7. Hvem spilte moren til John Connor i Terminator-filmene?

8. Hvem spilte inn Hitchcock-filmen To Catch a Thief på de samme veiene hvor hun selv skulle dø i en bilulykke?

9. Hvem spilte «Solvor» i Erlend Loe-filmen Alle hater Johan, og har spilt en rolle som krigeren Atalanta i den amerikanske Hollywood-satsingen Hercules?

10. Hvem har på seg hvit dress på coveret av plata Abbey Road?

Hvem sang for John F. Kennedy? (AP )

Svar:

1. Aleksej Navalnyj

2. Marilyn Monroe

3. Jokke

4. Freddie Mercury

5. Jamie Oliver

6. Kong Salomo

7. Linda Hamilton

8. Grace Kelley

9. Ingrid Bolsø Berdal

10. John Lennon

Verdensrommet

1. Hvem var det første levende vesen i verdensrommet?

2. Hvor mange stjernebilder finnes det i dyrekretsen?

3. Hvilken planet er over dobbelt så tung som alle de andre planetene til sammen?

4. Hvilken planet er den tredje minste i vårt solsystem, bruker litt over et halvt år på en runde rundt sola og kalles av og til jordens søsterplanet?

5. Hvor lang tid bruker månen på å gå rundt jorda?

6. Hva het Sveriges første satellitt i verdensrommet, som ble skutt opp i 1986?

7. Hva heter jordas nærmeste stjerne?

8. Hvilken teori var det Galileo Galilei ble kjent skyldig i kjetteri for, og truet med dødsstraff hvis han ikke trakk den tilbake?

9. Hvor ble det hevdet at det hadde styrtet en UFO i 1947?

10. Hvilken planet er den eneste i vårt solsystem som er lettere enn vann?

Månen sett fra Capitol Reef National Park i Utah, USA i oktober 2023. (George Frey/AFP)

Svar:

1. Hunden Laika

2. 12

3. Jupiter

4. Venus

5. 27 1/3 dag

6. Viking

7. Sola

8. At jorda går rundt sola og ikke omvendt

9. I Roswell (i USA)

10. Saturn

Tegneserier

1. Hva heter de fleste av Simpson-familiens katter?

2. Hva heter tvillingbarna til det 21. Fantomet?

3. Hva heter tegneserieskaperen som har laget en tegneseriebiografi over Edvard Munch?

4. Hva heter Sjanten i tegneserien Billy til etternavn?

5. Hvilken tegneseriefigur har en hest som heter Jolly Jumper?

6. Hva er det siste Fred Flintstone sier i hver episode av serien?

7. Hva heter følgesvennen til tegneserie-figuren Sprint?

8. I hvilken animasjonsfilm fra 2007 blir det kulinariske Paris snudd på hodet i et hysterisk rotterace?

9. Hvilken superhelt forandrer nerden Peter Parker seg til?

10. Hva er det japanske ordet for tegneserier?

The Flintstones er en amerikansk tegnefilmkomedie, som så dagens lys første gang i 1960. Her et bilde fra The Flintstone house i California. (Eric Risberg/AP)

Svar:

1. Snowball

2. Kit og Heloise

3. Steffen Kverneland

4. Snorkel

5. Lucky Luke

6. Willlll-maaaa!

7. Kvikk

8. Rottatouille

9. Spiderman

10. Manga

For de yngre

1. Hva heter filmen om musikklærer Joe Gardner som faller ned i en kum når han endelig får en stor sjanse i livet?

2. Hva slags figur er Elias?

3. Hva heter Harry Potters ugle?

4. Hva gjør heksen med den lille havfruen i filmen?

5. Hva slags hund er Lassie?

6. I hvilken idrett tok Marit Bjørgen mange gull for Norge?

7. Hva heter de svenske tegnefilmene om Petterson og Findus?

8. Hvilke farger har en kråke?

9. Hva er det motsatte av bortebane?

10. Hva heter det største mårdyret vi har i Norge, et dyr på lang avstand kan minne litt om en liten bjørn, men kan nedlegge byttedyr som er mange ganger større enn seg selv?

Daniel Radcliffe hadde hovedrollen i den megapopulære filmserien om Harry Potter. (Willy Sanjuan/AP)

Svar:

1. Sjel

2. En liten redningsskøyte

3. Hedvig

4. Tar fra henne stemmen

5. En collie

6. Langrenn

7. Gubben og katten

8. Grå og svart

9. Hjemmebane

10. Jerv

Påskequizen er levert av bulls.no.

Mer quiz? Prøv påskenøttene fra 2023, 2022 og 2021.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen