Dagsavisen skrev nylig om boligeier Kristine Steen-Andreassen i Østfold-kommunen Skiptvet. Hun har opplevd at på to år har kommunale eiendomsgebyrer økt med 327 prosent.

– Vi er to uføre i husstanden og har ikke mulighet til å betale hele regningen, sa en fortvilt Steen-Andreassen.

Ekstraordinære tiltak

Staten må bidra, er generalsekretær i Huseierne, Morten Meyers klare beskjed.

– I en periode fremover er det nødvendig at staten også må bidra for å redusere en gebyrøkning som er uhåndterlig for mange husholdninger. Til nå har rikspolitikerne bare trukket på skuldrene og pekt på kommunene og husholdningene. Men det er verdt å minne om at den store vinneren når gebyrene går i taket, er statskassa, sier Meyer til Dagsavisen og legger til:

– Vi betaler 25 prosent moms på vann- og avløpsgebyrene. Det betyr at de kraftige gebyrøkningene fyller opp statskassa med store ekstra momsinntekter. Derfor vil det slett ikke være urimelig at staten også bidrar i finansieringen av den helt nødvendige oppgraderingen av vann- og avløpssystemet, og nye renseanlegg.

– Galopperende kommunale avgifter øker utfordringene i en allerede svært anstrengt økonomi for mange husholdninger. Derfor er det helt nødvendig at både politikere i kommunestyrene, i regjeringen og på Stortinget tar dette på alvor, fortsetter generalsekretæren.

Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund får følge av styreleder i Kommunesektorens Organisasjon (KS), Gunn Marit Helgesen.

– Det er behov for enorme investeringer i vann og avløp, over 300 milliarder kroner. Krav i EUs avløpsdirektiv kommer i tillegg. Dette kan ikke finansieres alene ved å øke gebyrene for innbyggerne. Det krever en ekstraordinær felles innsats fra staten og kommunene, sier Helgesen til Dagsavisen.

Gunn Marit Helgesen Styreleder Gunn Marit Helgesen i KS. (Hege K. Fosser Pedersen, KS)

– En udetonert gebyrbombe

Generalsekretær Meyer i Huseierne forteller at forbrukerorganisasjonen i mange år har forsøkt å få oppmerksomhet rundt avgiftsøkningen som nå ruller ut i Kommune-Norge.

– Vi har lenge varslet om en udetonert gebyrbombe under bakken. Nå eksploderer den i kommuner landet over. Både politikere lokalt og nasjonalt har oversett advarslene og unnlatt å gjøre tiltak som kunne ha begrenset den dramatiske gebyrveksten. Det får husholdningene svi for nå, sier han.

– Er det kommuner i Norge som differensierer beløpet i kommunale gebyrer, hensyntatt husstandens økonomi?

– Så vidt jeg vet gir ikke gebyrregelverket, fastsatt av regjeringen, anledning til å differensiere gebyret mellom husholdningene, svarer Meyer.

– Vi er to uføre i husstanden og har ikke mulighet til å betale hele regningen, fortalte Kristine Steen-Andreassen i Østfold-kommunen Skiptvet. Hvor spesielt vannavgiften har økt voldsomt. (Privat)

Dagsavisens sak om boligeier Kristine Steen-Andreassen i Skiptvet har skapt store reaksjoner lokalt. Hvor en av dem er en oppfordring til å samles utenfor kommunehuset, i protest.

– Vi har også varslet at bompengeopprøret i 2021 ville fremstå som en bagatell når protestene mot gebyrøkningene ville komme. Situasjonen i Skiptvet bekrefter advarslene våre. Det viktigste vi kan gjøre som forbrukere, er å snakke med politikerne vi har valgt. Det må skapes forståelse hos beslutningstakerne om hvor presset situasjonen er for mange nå, mener Meyer.

På oppdrag for Huseierne har Samfunnsøkonomisk analyse AS kartlagt utviklingen i kommunale gebyrer til vann, avløp og renovasjon for perioden 2024 - 2027. Den viser en kraftig økning i kommunale gebyrer. (Huseierne)

– Gebyrøkningene vil fortsette

Generalsekretæren har ikke tro på at gebyrøkningene kommer til å avta.

– Politisk unnfallenhet gjennom mange tiår gjør at de kraftige gebyrøkningene dessverre vil fortsette i årene fremover. Analyser vi har gjort av kommunenes budsjetter og økonomiplaner de siste ukene, dokumenterer at vann- og avløpsgebyrene i gjennomsnitt vil øke med ca. 60 prosent fra 2023 til 2027. Dette er et gjennomsnitt. I mange kommuner vil det øke langt mer, sier generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes Landsforbund og avslutter:

– Forskning har dokumentert at det er et effektiviseringspotensial i vann- og avløpssektoren på 25 prosent. Det må lokale politikere umiddelbart sørge for å realisere. Kommunene må sørge for bedre investeringer og smartere drift. Og kommunene må løse oppgavene i fellesskap, istedenfor hver for seg. I en periode bør også kommunene bruke oppsparte fondsmidler for å dempe gebyrøkningene.

– Galopperende kommunale avgiftene øker utfordringene i en allerede svært anstrengt økonomi for mange husholdninger, sier Morten Meyer, generalsekretær i Huseierne. (Moment Studio)

Ikke opplevd større økning

Kommunesektorens Organisasjon (KS) gjennomfører årlig en budsjettundersøkelse med spørsmål til kommunene.

– I snitt økte de kommunale avgiftene for vann, avløp, og renovasjon (VAR) med 12,1 prosent i 2023. Det er langt over prisstigningen på 5,5 prosent. Det er stor variasjon i avgiftsnivå mellom kommuner, men i gjennomsnitt innebærer det, for en bolig på 120 m², en økning på nesten 2.000 kroner i vann- og avløpsutgifter i l 2023, forklarer kommunikasjonsrådgiver Jan Inge Krossli.

Rune Bye er avdelingsdirektør for kommuneøkonomi i KS:

– KS har gjennomført budsjettundersøkelsen de siste ti årene, og jeg tror ikke vi tidligere har sett så sterk vekst i gebyrene som i 2023 og 2024, fastslår han.

Dagsavisen har fått tilsendt nøkkeltall for 2024. Denne tar utgangspunkt i budsjettforslag fra kommunedirektørene. Budsjettundersøkelsen for 2024, med svar fra 121 kommuner, viser at avgiftene skal videre opp:

6 av 10 kommuner sier de vil øke utgiftene til vann, avløp og renovasjon med minst 10 prosent.

36 prosent vil øke utgiftene med 10 til 20 prosent.

23 prosent vil øke utgiftene med over 20 prosent.

