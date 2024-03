Kommunale gebyrer økte med over 300 prosent: – Horribelt, sier huseier

SKIPTVET (Dagsavisen): Kristine Steen-Andreassen flyttet til Østfold-kommunen for ti år siden, og var allerede den gangen klar over at de kommunale gebyrene var høye. Men en kvartalsøkning fra 1197 kroner til 5113 kroner på to år hadde hun aldri trodd kom til å skje. En økning på hele 327 prosent.

– Først ble jeg forbannet, deretter fortvilet. Litt økning må man jo regne med, men dette er horribelt. Vi er to uføre i husstanden og har ikke mulighet til å betale hele regningen, sier Steen-Andreassen til Dagsavisen.

Det er selvfølgelig vanskelig å få forståelse for en slik stor økning. — Kommunedirektør Hasse Ekman i Skiptvet kommune om økningen i gebyrer for vann, avløp og renovasjon

Huseierne i Skiptvet tok umiddelbart kontakt med kommunens servicekontor.

– Kommunen var velvillig til at vi kan dele opp fakturaen, men med denne avbetalingen rekker vi ikke å betale delregningene for første kvartal før den neste kommer. Heldigvis bandt vi renta på huslånet for to år siden, ellers hadde vi ikke fått økonomien til å gå rundt. Det er garantert flere som har fått mye høyere kommunale eiendomsgebyrer enn oss, men som trygdede blir det tøft, forteller ekteparet.

Kostnadsøkningen for bruk av vann er jo formidabel. Vi er bevisste og dusjer kun to ganger i uka. — Kristine Steen-Andreassen

Frustrerte boligeiere

På Facebook delte Kristine Steen-Andreassen tre periodisk sammenlignbare fakturaer på kommunale eiendomsgebyrer. Reaksjonene fra andre huseiere i Skiptvet kommune ble raskt mange.

«Nå kjente jeg litt på angsten her, på hvor høy vår blir», «Jeg håper kommunen har satt av penger til psykisk helse, for det går jo faktisk på helsa løs når det blir som dette.», «Finnes det ingen grenser for hva kommunen har lov til», «Er det noen som har fått informasjon om avgiftsøkningen fra kommunen?» – er noen av reaksjonene.

Kristine Steen-Andreassen delte tre sammenligbare fakturaer på kommunale eiendomsgebyrer. (Privat)

Kristine Steen-Andreassen er ikke overrasket over responsen på innlegget. Hun forteller at avgiftsøkningen har blitt informert om på kommunens hjemmeside, men at det er på folkemunne frustrasjonen råder.

– Kostnadsøkningen for bruk av vann er jo formidabel. Vi er bevisste og dusjer kun to ganger i uka. Noe mer kostnadsbesparende ser jeg ikke at vi kan gjøre, fortviler hun – og kommer med en klar oppfordring til kommunens administrasjon og politikere:

– Avgiftsøkningen er for høy og har kommet for raskt. Vi er midt i en dyrtid, da kan man ikke få tredd slike kostnader ned over hodet.

Sammensatte utfordringer

– Det er flere årsaker til økningen i gebyrer for vann, avløp og renovasjon, sier kommunedirektør Hasse Ekman i Skiptvet kommune.

– Kortversjonen er som følger: Økt pris for produksjon og levering av vann fra Indre Østfold kommune, investeringer i vanntårn og tosidig vannforsyning i Skiptvet, inndekning av tidligere underskudd i selvkostregnskapet og lønns- og prisvekst. Når det gjelder økningen i avløpsgebyret skyldes det inndekning av tidligere underskudd i selvkostregnskapet og her også lønns- og prisvekst, forklarer kommunedirektøren.

Hasse Ekman, kommunedirektør, Skiptvet Kommune. (Sarpsborg kommune/Dagsavisen)

Den prosentvise økningen på kommunale gebyrer varierer i forhold til de enkelte tjenestene i Østfold-kommunen, som har i underkant av 4.000 innbyggere. Kommunedirektør Ekman innrømmer at det har vært utfordrende å formidle bakgrunnen for prisøkningene overfor kommunens innbyggere.

– Ja, det har vært utfordrende. Da den er sammensatt. Det er selvfølgelig vanskelig å få forståelse for en slik stor økning. Vi har forsøkt så langt det er mulig å informere om hvorfor det har vært nødvendig å øke avgiftene så mye, sier Ekman.

Men reaksjonene har ikke uteblitt, forteller han.

– Kommunen har fått mange reaksjoner, både direkte til administrasjonen, via politikere og på sosiale medier. Det er naturlig. Det er når man får faktura på kommunale gebyrer til egen husstand at man ser hva den reelle kostnaden for sin egen del er.

Avdrag eller Nav

– Hjelper det å klage på fakturaen?

– Det hjelper ikke å klage på at prisen er høy. Den er fastsatt av kommunestyret og gjelder for alle husstander. Dersom man imidlertid mener at grunnlaget er feil, eksempelvis i forhold til forbruket, vil det kunne hjelpe å klage, svarer Ekman og legger til:

– Kommunen kan være behjelpelig slik at man kan dele opp fakturaen i flere avdrag. Ut over dette er det det ordinære hjelpeapparatet gjennom Nav som eventuelt kan bistå. Dersom man ikke kan betale innen fristen anbefaler vi at man tar kontakt med kommunen.

Da kommunedirektør Hasse Ekman i fjor høst la fram sitt budsjettforslag, kunne han vise til store forskjeller på vannavgiften sammenlignet med andre kommuner. Med bakgrunn i et gjennomsnittlig vannforbruk per husstand troner Skiptvet på topp med 14.700 kroner. Indre Østfold kommune 5.700 kroner.

Vannavgift i Skiptvet, Indre Østfold, Marker og Rakkestad kommuner. (Skiptvet kommune)

