MDG inviterer til grønt transportforlik

For det er MDGs ambisjon før regjeringen legger fram sitt forslag til Nasjonal transportplan 2025-2036 rett før påske – fredag 22. mars.

– Som et minimum må den nye transportplanen dytte ut de verste motorveiprosjektene som koster titalls milliarder hver, og som har stor negativ samfunnsnytte, sier Hermstad.

– Da snakker vi om prosjekter som Hordfast, Møreaksen og ny E18 i Vestkorridoren.

Signaler fra Ap og Sp

MDG har tre stortingsrepresentanter. Så da kan man jo spørre seg hvorfor partilederen tror at han kan få flertall for en Nasjonal transportplan (NTP) med færre nye motorveiprosjekter. Slike planer har jo tatt stor plass i tidligere utgaver av NTP.

Da viser Hermstad til hva representanter for regjeringen allerede har sagt og gjort.

– Vi må sørge for at veier og jernbane fungerer i hverdagen. Dermed må vi bruke mer penger på drift og vedlikehold, og mindre på investeringer, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NTB om kommende NTP så nylig som 7. mars.

– Hvis du tar bort et prosjekt til 50 milliarder kroner, får du plass til flere prosjekter i størrelsen 2, 3, 4 og 5 milliarder kroner, sa Nygård også, uten å spesifisere hvilke prosjekter han siktet til.

Nygård uttalte noe lignende til Dagsavisen i februar.

– I arbeidet med transportplanen har det vært et viktig prinsipp at vi framover blir nødt til å dreie innsatsen mot å ta bedre vare på det vi har, bygge nytt der vi må, og utnytte eksisterende infrastruktur bedre i møte med utfordringene vi står ovenfor, sa han da.

Også sentrale politikere i Sp har vært tydelige på at tiden er inne for mer måtehold i transportsektoren.

– Vi må våge å ta debatten om det er nødvendig med fire felt og 110 kilometer i timen. Med slike veier trengs det en helt annen kurvatur enn med en lavere fartsgrense. Det sier seg selv at da blir inngrepene i natur og matjord store. Det samme blir kostnadene, uttalte Sps Erling Sande til Fædrelandsvennen i mai 2022.

Sande, som nå er kommunal- og distriktsminister, var da leder av Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

– Det blir en vridning av ressursbruken og mer nøkternhet rundt hva slags type prosjekter vi velger å gå videre med, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til NTB om ny Nasjonal transportplan. (Heiko Junge/NTB)

Les også: Ekspert om forsikring: – Disse tilbudene sier jeg alltid nei til

Tror på bred støtte

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård har også tatt konkrete grep som kan innebære at færre firefelts motorveier blir bygd, i og med endringen av de såkalte «veinormalene» i september i fjor.

– Endringen vil innebære at det kan bygges to-/trefeltsveier flere steder der det i dag er krav til firefeltsvei. Vi ser på dette som et riktig grep, blant annet fordi vi kan ta bedre vare på naturen vår og at det gir utbyggere mulighet til å bygge billigere, uttalte samferdselsministeren da i en pressemelding.

Etter disse «lovende signalene» fra Ap og Sp, mangler det bare at regjeringspartiene peker ut en ny retning for transportpolitikken i den nye transportplanen, konstaterer Hermstad.

– Tiden for de store firefeltsprosjektene må være over, både av hensyn til økonomi, natur, klima, trafikksikkerhet og folkehelsen til nordmenn flest, sier han.

Hermstad og MDG tror at også SV, Venstre og Rødt vil støtte et slikt «grønt og langsiktig transportforlik».

Til sammen har disse partiene, regjeringspartiene og MDG, 108 av de 169 representantene på Stortinget.

– Nå har regjeringen en mulighet til å få flertall med en rekke partier som på ulike måter har vært negative til flere uansvarlige veiprosjekter de seneste årene, sier Hermstad.

– Dette er en unik sjanse til å skape en langsiktig enighet på Stortinget om mer penger til vedlikehold og utbedring av vei i hele Norge, og mer penger til kollektivtrafikk, bane og grønn sjøfart.

Regjeringen har selv tatt til orde for færre firefelts motorveier slikt som dette. Blant annet derfor håper MDG på muligheten for et grønt transportforlik. (Foto: Knut Opeide/Statens vegvesen)

Les også: Halvparten av nordmenns matkurv kan gi økte helserisikoer

Penger til andre formål

Milliardene som frigjøres ved en skrinlegging av nye firefelts motorveiprosjekter, vil komme godt med til andre formål, påpeker Hermstad.

– Vi befinner oss i en økonomisk krevende periode hvor vi har mindre penger til viktige tjenestetilbud som trengs i hele landet. Vi trenger mer penger til beredskap og Forsvaret, men også til eldreomsorg og kampen mot utenforskap. På toppen av dette kommer tiltak mot ekstremvær og endret klima, påpeker han.

– Da vil det være ekstremt uansvarlig å lage en ny transportplan hvor det brukes hundrevis av milliarder på nye motorveier som ødelegger naturen, øker utslippene og stjeler svære summer som kunne gått til bedre formål.

Som Dagsavisen nylig skrev, mener også en stor del av fagbevegelsen at det må satses tungt på «gange, sykkel, kollektivtrafikk, jernbane og sømløs, delt mobilitet» i kommende NTP.

– Det er ikke bærekraftig verken av hensyn til klimaet eller økonomien vår å fortsette med store prestisjeprosjekter i veisektoren, uttalte Helene Skeibrok, nestleder i Fagforbundet, i denne saken.

– Vi er skeptiske til store, nye motorveiprosjekter som går på bekostning av klima og natur, men også på bekostning av infrastrukturen – det veinettet vi allerede har bygget, sa Kjersti Barsok, forbundsleder i Norsk Tjenestemannslag, i samme sak.

SVs Mona Fagerås uttalte til Dagsavisen i oppfølgingen av dette, at hun og hennes parti var «utrolig glade» for disse tydelige signalene fra fagbevegelsen.

– Vi vil bruke dette for alt det er verdt i forhandlingene om Nasjonal transportplan. Ap er nødt til å lytte til fagbevegelsen, sa Fagerås også.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Les også: Trumps eksrådgiver til Dagsavisen: Han har en lang «fiende-liste» (+)