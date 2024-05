– Tesla ønsker ikke at deres arbeidere skal ha noe å si om forholdene på arbeidsplassen

---

Nyhetsintervjuet

1. mai var «Stans fagforeningsknusing – støtt Tesla-arbeiderne» en av hovedparolene

IF Metalls Emil Moum-Rönnborg var invitert til å holde tale på Youngstorget

Streiken er en av Sveriges største noensinne, og har ført til støttestreiker i andre land. Begge parter nekter å rikke seg

Tesla vil ikke inngå tariffavtale med ansatte på sine verksteder.

---

– Hva bringer deg til Oslo?

– Jeg er leder i IF Metalls ungdomskomité, og sitter også i forbundsstyret. Jeg ble spurt om jeg var interessert i å reise til Oslo for å holde tale, og synes det hørtes veldig spennende ut. Jeg har vært i Norge noen ganger nå og besøkt blant andre Fellesforbundet, så jeg har vel blitt en slags norgeskorrespondent for IF Metall! Så jeg var først på jobb i Sverige i morges, så var det rett til Oslo, hvor det var allsang i Jakob Kirke i regi av LO. Vi har ikke slike kvelder i Sverige på samme måte, så det var fint å kjenne på det samholdet og kampånden.

– Det har jo vært litt kampånd i Sverige gjennom tidene også?

– Det har det jo. Det har ikke historisk vært like ille som i visse andre land, men vi har en blodig historie. Frem til slutten på 30-tallet så løste man konflikter ved å ta fram høygaflene og gå i tog mot streikebrytere. Så ble det heldigvis bedre med årene.

– Bloomberg beskrev hvordan dere i det siste har møtt på svartkledde sikkerhetsvakter i forbindelse med streiken deres nå?

– Om vi går langt tilbake i tid ble jo militæret innkalt som streikebrytere. Det tok slutt etter skuddene i Ådalen, hvor flere som gikk i demonstrasjonstog ble skutt. Vi er heldigvis ikke der lenger. Tesla hadde i starten av streiken hyret inn Securitas, som satt stille i biler og drakk kaffe utenfor verkstedene. Etter en måneds tid fant vel Tesla ut at dette var bortkastede penger.

Les også: Derfor flykter velgerne fra arbeiderpartiene (+)

– Streiken deres har blitt møtt med internasjonal solidaritet. Hvordan oppleves dette?

– Det har holdt på i seks måneder nå. Det er en fortsatt en ekstremt stor greie i Sverige. For hver dag som går så er det jo en ny rekord. Det er litt uvirkelig, jeg tror ikke de fleste har innsett hvor stor betydning denne streiken har. Det er den største sentrale streiken i Sveriges historie. Det er også den bredeste sympatistreiken vi har opplevd. Fellesforbundet i både Danmark og Finland har stengt noe virksomhet i havner i solidaritet. I tillegg til det har vi mesteparten av LO i Sverige i ryggen. Det er utrolig at vi har så stor oppslutning og solidaritet, men det er også utrolig at det ikke biter på Tesla. Det føles ikke som at det treffer.

1. mai-arrangement på Youngstorget LOs leder Peggy Hessen Følsvik og og leder av IF Metalls sentrale ungdomskomite Emil Moum-Rönnborg under årets 1. mai-arrangement på Youngstorget i Oslo onsdag. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Dere har jo en stor streikekasse, men Tesla er jo ikke små de heller?

– Denne streiken kommer ikke til å ta slutt på grunn av at IF Metall eller Tesla går tom for penger. Vi har alle dødd innen det skjer. Vi har økonomi til å fortsette, men Tesla viker ikke fra det de står for. De ønsker ikke tariffavtaler for de ansatte. De ønsker ikke at de ansatte skal ha noe å si om forholdene på arbeidsplassen. Det står de fast ved, uansett hvor mye det koster. Men de vet at internasjonale øyne følger med på streiken. Får vi gjennom en tariffavtale i Sverige, da er det bare et tidsspørsmål før andre land og markeder følger etter. Det kan plutselig spre seg til industriland som Tyskland og USA. Det er mange arbeidere der. En tariffavtale i USA, for eksempel, ville blitt veldig dyr. Det er nok et uromoment for Tesla. Men vi kan heller ikke slippe denne kampen. Vi kommer til å fortsette.

– Tror du denne internasjonale solidariteten hjelper dere? Lederen i IG Metall i Tyskland har jo sagt han støtter streiken deres, til tross for at de ikke har satt i gang en støttestreik.

– Hadde vi fått med tyskerne på dette hadde vi vært i en helt annen situasjon. Det hadde også vært en helt annen sak om vi fikk med 100 prosent av mekanikerne på de svenske verkstedene som er med på dette, da hadde nok denne saken vært løst. Men hadde Tyskland fått til en streik, da ville vi blitt en liten brikke i forhold til en hel tysk fabrikk med 1000 ansatte. Det ville også lettet på saken om Norge hadde tatt ut folk i streik.

– Dere fikk skryt av lederen i den amerikanske fagforeningen United Automobile Workers, Shawn Fain, som kalte streiken deres en «foregangsmodell for fremtidige forhandlinger». Tenker du at denne streiken inspirerer i land som ikke har skandinavisk organiseringskultur?

– Vi ligner veldig på hverandre i Skandinavia. Hvordan vi driver fagforeningene og hvordan vi er organisert er etablert gjennom mange år med tradisjoner og overenskomster. I USA er organiseringskulturen en helt annen, der har de en veldig tilspisset kampånd. For dem er seks måneder ikke noe problem. Arbeidskulturen der er en helt annen også. Jeg tror neppe vår modell hadde passet like godt der borte, men jeg tror heller ikke våre fagforeninger hadde overlevd med et mer amerikansk arbeidsmarked her. Men det er noe av problemet: Tesla bedriver denne kampen på akkurat samme måte som de hadde gjort i USA. Men det er fint å se at amerikanske organiserte får økt kampvilje fra oss.

Les også: Ørsmå marginer kan avgjøre racet. Nå har Biden sikret en mektig støttespiller (+)

– Teslas leder, Elon Musk, kalte jo denne streiken for «sinnssyk». Hvordan er tonen i forhandlingene?

– Det er jo Tesla Motors Sweden vi forhandler med. I starten sa de at de ikke fikk inngå en tariffavtale, og at de ikke fikk forhandle, egentlig. Det har gått så langt som at vi sier ikke at vi forhandler med dem. Vi har samtaler. Men nå for et par ukers tid siden, så gikk Jens Stark, markedsleder i Tesla Motors Sweden, ut i et intervju og sa at de likevel kan bestemme, og at det ikke er noen i Teslas hovedkontor i Texas som sier at de ikke får lage en avtale, og at det er deres valg. Vi synes det høres spesielt ut, da vi fikk høre noe annet i starten av streiken. Vi ønsker slike uttalelser velkommen, da finnes det jo muligheter for å diskutere. Det blir en diskusjon det er umulig å ta om bedriften sier de ikke kan diskutere i det hele tatt, og at hendene deres er bundet. Men til tross for dette oppfatter vi ikke at Tesla Motors Sweden er mer villige til å diskutere en tariffavtale selv etter uttalelsen.

Dagsavisen har forsøkt å få kontakt med Tesla Motors Sweden for kommentarer til Moum-Rönnborgs utspill. De har i skrivende stund ikke besvart henvendelsen.

– Du leder jo ungdomsutvalget i IF Metall. Er det vanskelig å rekruttere blant de unge?

– Det kommer litt an på hvilken bransje man snakker om. Men på generell basis vil jeg si det virker litt vanskeligere å rekruttere i Sverige enn i Norge og Danmark. Ungdommer generelt vet ikke hva organisering er, og hvorfor det er viktig. De vet heller ikke alltid hvor rettighetene de har kommer fra. Den nye regjeringen har jo også endret læreplanen for skolen og har fjernet arbeidsrett fra samfunnskunnskapsfaget. Det er tydeligvis ikke en viktig ting å forstå. Vi hadde jo allerede problemer med at ungdommer ikke hadde forståelse for arbeidsrett før denne beslutningen, og før de kom inn i arbeidslivet. Så nå får de ingen informasjon på skolen, annet enn når vi i fagforeninger kommer på besøk og snakker om organisering og deres rettigheter.

– Når det kommer til IF Metall så har vi veldig få unge personer. Blant våre aktive medlemmer er 28 prosent under 35 år, men det tallet faller fort for hvert år man går ned. I Sverige er det veldig vanlig å komme inn i industriyrket gjennom bemanningsbyråer. Vi har også en del som har tatt høyere utdanning i andre fag, som hadde tenkt seg en annen plass. I tillegg til dette er det folk som vil jobbe noen år før de studerer noe annet. Først når de får en permanent jobb i industrien blir det lettere for oss å rekruttere. Jeg er litt usikker på hvordan vi skal gå fram for å forbedre rekrutteringen, men vi er mye ute på skolene og informerer, blant annet på alle program i yrkesfag og høyskoleprogrammene. Det handler ikke nødvendigvis om å rekruttere der og da, men om å bevisstgjøre om at vi er her. Skolen gir jo ikke den informasjonen.

Les også: Venter du på feriepengene? Her er fellene du må unngå

– Det handler om folkeopplysning?

– Det er et problem vi har hatt i 40 år, og det blir verre og verre. Vi har alltid belaget oss på at fellesskapet informerer om dette. Slik var det kanskje tidlig på 80-tallet, men mange snakket ikke om hvorfor organisering er viktig. Når du fikk en arbeidskontrakt, så signerte du den, og rett etter signerte du kontrakten med fagforeningen. Det er fint å ha mange medlemmer, men de som melder seg inn slik er ikke nødvendigvis informert om hvorfor det er viktig. Vi prater ikke om dette lenger. I tillegg til det har vi en høyrelent regjering i Riksdagen som mener alle med inntekt mellom 20–80 000 kroner i måneden er middelklasse, og ikke arbeiderklasse, og således er de samme. Slik er det jo virkelig ikke.

– Det er først nå de siste ti årene fagforeningene har skjønt at vi må gjøre noe. Noen må påvirke systemet og fellesskapet. Og arbeidsgiverne kommer ikke til å gjøre dette for oss.

1. mai-arrangement på Youngstorget Fra venstre: Styreleder i Norsk Folkehjelp Jan Olav Andersen, LOs leder Peggy Hessen Følsvik, leder av IF Metalls sentrale ungdomskomite Emil Moum-Rönnborg og leder LO i Oslo, Ingunn Gjerstad under årets 1. mai-arrangement på Youngstorget i Oslo onsdag. (Beate Oma Dahle/NTB)

– Tror du den vanskelige økonomiske situasjonen for folk kan føre til økt rekruttering?

– Jeg tror en stor grunn til at folk ikke er organisert er at de ikke har sikre arbeidsplasser, eller har planer om å bli i stillingene sine over lengre tid. Det er et stort problem i for eksempel handel- og restaurantbransjen. Vi har ikke helt det samme problemet i industrien, kun blant de yngre. Vi har et fallende medlemstall innad i LO tror jeg, men de fagforeningene som gjelder for akademikere, de øker i medlemstall. Det finnes mange årsaker til at det er slik, men det er neppe én enkelt årsak. Jeg tror at det har mye med fellesskapsfølelsen å gjøre.

Les også: Nav-forskere: Hovedgrunnen til uføreeksplosjonen blant unge (+)

– Er det risiko for at Tesla trekker seg ut av det svenske markedet over dette, eller er de for store?

– Tesla har vært åpne fra starten av om at de er her for å bli. Dette vil jo vi også – Tesla er en viktig del av elbilmarkedet, og når det kommer til innovasjon og nytenkning. De utvider stadig med servicesentre.

– For de som ikke var der, kan du fortelle litt om talen på Youngstorget?

– Hovedpunktet var jo Teslakonflikten. Vi er i et stadium hvor vi bare trenger å holde ut. Vi må fortsette som vi gjør. Streikevaktene våre trenger å kjenne at de har støtte. Problemet er ikke pengene. Når folk begynner å bli slitne så trenger vi å få tilbake kampånden, og trykke på at dette ikke bare en viktig kamp for dem som jobber for Tesla.

– Det er en kamp for den nordiske modellen. Det er en viktig kamp for alle arbeidere.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

Les også: Boligbobla vi snakker for lite om

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen