– Kaurs uttalelser er farlige konspirasjonsteorier

I likhet med flere politikere er Åsmund Aukrust (Ap) opprørt og skremt av Rød Ungdom-leder Amrit Kaurs uttalelser på TikTok. Der beskylder hun blant andre statsminister Jonas Gahr Støre, Nato-sjef og tidligere statsminister Jens Stoltenberg og oljefondssjef Nicolai Tangen for å være terrorister.

– Det er en konspirasjonsteori å mene at Norges statsminister, eller en tidligere norsk statsminister, er en terrorist. Og konspirasjonsteorier er farlige, sier Åsmund Aukrust, nestleder i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

– Det har vi jo erfart, at slike teorier kan spre seg, og at de kan tolkes av helt andre og gi ekstremt katastrofale utslag, sier Aukrust til Dagsavisen.

Les også: Advarer mot feriepengefella: – For mange er det helt krise

Må ta ansvar

Åsmund Aukrust har selv fått erfare hvilke tragedier farlige konspirasjonsteorier kan føre til. Han var til stede som leiransvarlig for AUF på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011.

– Jeg var jo veldig opptatt av at i debatten etter 22. juli, at den moderate høyresiden har et spesielt ansvar for å ta avstand fra ytterliggående og ekstreme krefter på sin egen fløy. Det samme gjelder jo selvfølgelig like mye på venstresiden. Så jeg er veldig glad for at dette nå møtes med sterk og skarp motstand, både i Arbeiderpartiet og SV, og jeg forventer selvfølgelig også Rødt også rydder opp i denne saken.

Amrit Kaur unnskylde at hun kalte Støre og Stoltenberg for terrorister. (Skjermdump/Tiktok)

Fredag kveld trakk Amrit Kaur ifølge Nettavisen tilbake terroriststempelet på Jonas Gahr Støre, men sto fast på de andre uttalelsene i videoen, om Stoltenberg og Tangen.

Jens Stoltenberg er ingen terrorist. Han har vært Norges statsminister i nesten ti år og leder i dag vår internasjonale allianse. — Åsmund Aukrust

– Jens Stoltenberg er ingen terrorist. Han har vært Norges statsminister i nesten ti år og leder i dag vår internasjonale allianse. Nicolai Tangen er en byråkrat, ansatt av Finansdepartementet for å forvalte pensjonsfondet vårt. Han er ingen terrorist, og jeg mener at det er veldig viktig at dette blir møtt veldig kraftig, sier Åsmund Aukrust.

– Hun (Kaur, red.anm.) er ingen hvem som helst. Hun er leder av et ungdomsparti som sitter på Stortinget og står nå selvfølgelig til ansvar for uttalelsene sine.

Les også: Her er AFP-grepene som kan sikre pensjonen din

– Verre enn Sylvi Listhaug

– Denne uttalelsen er jo veldig mye verre enn den Sylvi Listhaug måtte gå for, som Rødt var klar og tydelig på. Så, ja, Rødt må selvfølgelig rydde opp. I politikken må vi tåle å bli såret og lei oss, men det jeg reagerer på er at utsagnene potensielt kan være farlige, fordi det er konspirasjonsteorier.

– Tror du Amrit Kaurs uttalelser kommer til å skade moderpartiet Rødt?

– Når slike holdninger kommer til overflaten, er det vanskelig å si. Dette er jo ikke hvem som helst, hun sitter i Rødts sentralstyre. Så om de tar skade eller ikke, det vet jeg ikke, og jeg er egentlig ikke så opptatt av det heller. Det viktigste er å få ryddet skikkelig opp, sier Aukrust.

Åsmund Aukrust (Ap) var leiransvarlig for AUF på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Her fra 2021. (Håkon Mosvold Larsen/NTB)

– Tenker du at Kaurs uttalelser kan inspirere folk til terror?

– Absolutt! Og det er jo det som er med konspirasjonsteorier. Folk kan tro på det. Det er sånn konspirasjonsteorier sprer seg, dette vet vi jo at det er mye av på nettet, og det er klart når det da spres videre av profilerte ungdomspolitikere, så er det mye, mye verre.

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen har tatt avstand fra Kaurs uttalelser. Det samme har Rødt-profilene Sofie Marhaug og Mímir Kristjánsson.

– Nå er jeg flau og sint – faktisk vil jeg si at jeg er rasende, skriver Kristjánsson på sin Facebook-side.

Dagsavisen har foreløpig ikke lyktes i å få kontakt med Rød Ungdom-leder Amrit Kaur.

AUF-leder Astrid Hoem sa fredag at det gjør vondt å høre disse kommentarene.

– Jeg vil bare si helt ærlig at jeg har overlevd terror. Jeg vet hva det betyr. Jeg hadde forventet mer av RU-lederen enn det vi ser her, sa AUF-lederen, som selv var på Utøya i 2011.

– En avsporing

I et Facebook-innlegg lørdag skriver RU-lederen at det ble en avsporing å kalle noen en terrorist.

– Terrorangrepet mot AUF var helt forkastelig. Barn ble drept for å ønske en bedre verden, og jeg har selvfølgelig forståelse for at dette er vondt for Astrid og AUF å snakke om. Det ble en avsporing å kalle noen terrorist, og ved å gjøre det bagatelliserte jeg de overlevende og pårørendes opplevelser. Det beklager jeg for, vit at det var absolutt ikke hensikten, skriver Kaur.

Hun skriver videre at det er nødvendig å kritisere Støre-regjeringen som hun mener «forholder seg passive til et pågående folkemord.»

Kaur skriver videre: «Det er på tide å snakke om hvordan Norge tjener seg søkkrik på å terrorisere hele tredje verden, det er på tide å snakke om hvordan norske politikere anser brune liv som mindre verdt samtidig som de stolt kaller seg antirasister, det er på tide å ta ansvar. Dette var budskapet jeg håpet på å fremme, jeg skal formulere meg bedre neste gang.»

Les også: Mímir Kristjánsson: – Jeg er flau, sint og rasende

Les også: Tidligere RU-leder melder seg ut etter ny leders terror-uttalelser

Les også: Rød Ungdom-leder kalte Støre terrorist – snur

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen