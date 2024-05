– Jeg er flau, sint og rasende

Fredag la Rød Ungdom-leder Amrit Kaur en video på TikTok der hun blant annet beskyldte flere profilerte politikere, inkludert statsminister Jonas Gahr Støre for å være terrorister.

– Terrorister heter ikke Ahmed eller Mohammed. Terrorister de bruker dress og slips. Terrorister heter Netanyahu, Biden, Stoltenberg, Støre og Tangen, sa Kaur i videoen.

Dette har fått det til å koke over for Mímir Kristjánsson:

«Lederen i Arbeiderpartiet er ikke en terrorist. Det er heller ikke Nicolai Tangen og Jens Stoltenberg. Å sammenligne Støre med Netanyahu er håpløst. Å sette Støre på en terrorliste samtidig som du nekter for at Hamas har drevet terror er enda verre.

Jeg har mange venner i AUF og Arbeiderpartiet. Jeg er stolt over at Rødt ledet an i å kaste Sylvi Listhaug fordi hun beskylder dem for å være terrorister. Nå er jeg flau og sint – faktisk vil jeg si at jeg er rasende – fordi lederen i Rød Ungdom går i Listhaugs fotspor», skriver Kristjánsson på sin Facebook-side.

