LO-lederen positiv til budsjettenigheten: – Bra for norsk økonomi

LO-lederen vil spesielt fremheve 200 millioner kroner til rekruttering av helsepersonell i nord, og 40 millioner kroner til et varig tilskudd til rekruttering og samhandling dit.

Peggy Hessen Følsvik mener SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har blitt enige om et statsbudsjett med et innhold som vil gjøre en forskjell for folk.

– Det haster og det er bra at det settes i gang så fort som mulig, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

Hun mener enigheten er bra for norsk økonomi, og for å løfte de mange som har det tøft i dyrtiden.

– Mer penger til SFO og barnetrygd vil være bra for mange, poengterer hun.

I tillegg legger hun merke til at regjeringen tar industri og næringsliv på alvor gjennom fem milliarder kroner til grønn finansiering av grønn industri. Og milliarder til kutt av punktutslipp OG CO₂-kompensasjon.

– Det er også helt avgjørende for LOs medlemmer, mener Følsvik.

Se pressekonferansen om budsjettenigheten her:

Budsjettenighet mellom SV, Ap og Sp - clipped version SV, Ap og Sp er enige om statsbudsjettet for 2024

