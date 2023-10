SATS-eier flytter til Sveits: – Jeg har vært lavtlønna mens kjeden har tjent milliarder

– Jeg kommer aldri til å sette mine bein på et SATS-senter igjen.

Veronika Ryan er tidligere ansatt i treningskjeden SATS, og er klokkeklar på hva hun mener om at Bjørn Maaseide nå har flyttet både seg selv og formuen sin til Sveits.

Den tidligere sandvolleyball-stjernen Maaseide kjøpte seg opp i treningskjeden Sports Club og ble største aksjonær i 2000.

Sports Club ble senere medeiere i Elixia og SATS, som i 2014 fusjonerte til SATS.

Maaseide har meldt flytting til byen Luzern, som har en formuesskatt på en sjettedel av nivået i Norge, med en sats på 0,27 prosent, ifølge E24.

– Det ser ikke bra ut i det hele tatt, sier Ryan.

Måtte ta ekstrajobb

I 2017 skrev Arbeidsmanden om Veronika, som da jobbet fulltid på Elixia Tunejordet i Sarpsborg – en del av det som het SATS Elixia – kjeden, i dag bare SATS.

«Jeg kunne jo tatt meg en butikkjobb og tjent 50 kroner mer i timen», sa hun den gangen.

Ryan passet barn mens foreldrene trente, og hun holdt senteret rent. For det fikk hun det siste året en timelønn på 161,79 kroner, som igjen ga en årslønn på rundt 285.000 kroner.

For å klare seg økonomisk, måtte hun ta en ekstrajobb for den lokale båtforeningen på Kråkerøy. Hun vasket lokalet deres for en timelønn på 175 kroner, altså mer enn hun tjente i jobben på treningssenteret.

Totalt ga arbeidsinnsatsen på 120 prosent en årslønn på rundt 325.000 kroner.

– Sånn var det for meg, men de personlige trenerne i SATS sitter med all risikoen selv. De får ikke betalt for all planleggingen bak timene, og om de er borte i svangerskapspermisjon, så har de kanskje mistet alle kundene sine når de kommer tilbake, sier Ryan.

[ Sats-eier Maaseide tar med mange hundre millioner i formue til Sveits. Men hvem har han tatt dem fra? ]

Ikke mye ekstra på søndager

LO har tidligere meldt at SATS har lagt seg på et absolutt minimum på lønn for de personlige trenerne, som ifølge LO veltet risikoen over på den enkelte PT.

SATS har heller ikke vært villig til å betale for de ansattes treningstøy. I fire år kjempet Sats-ansatte Cathrine for at jobben skulle betale for buksene.

– Tenk det, vi fikk ikke en fattig bukse en gang – i tillegg til å være underbetalt så det svir. Jeg fikk ikke mange kronene ekstra da jeg jobbet på søndager, og nå sitter Maaseide og lever livets glade dager i Sveits, sier Ryan.

Hun forteller at hun ble «fly forbanna» da hun leste Dagsavisens kommentar Squat for velferdsstaten, der hun selv er nevnt i teksten.

– «Men kanskje snakket han for Veronika?», sto det. Da tenkte jeg at ja, det er jaggu sant! Jeg har vært lavtlønna i alle år og Sats-kjeden har tjent milliarder.

I dagens overenskomst mellom NHO Reiseliv og Norsk Arbeidsmandsforbund står det at «For arbeid på lørdager etter kl. 16.00 og for arbeid på søndager som ikke er helligdager, høytidsdager eller helligdagsaftener, betales et tillegg på kr 23,50 pr. time».

I samme overenskomst står det at «Bedriften skal holde de ansatte med hensiktsmessig arbeidstøy og verneutstyr etter behov.»

Ifølge Landssjef i SATS, Wenche Evertsen, får nå Sats-ansatte en uniform som består av svart bukse eller tights, og trøye, vest, og jakke.

[ SATS bidrar til velferdsstaten ]

Har doblet lønn

I 2020 sa Ryan opp jobben i SATS. Hun meldte seg hos et bemanningsbyrå og fikk oppdrag tre dager senere.

Nå har hun fast jobb hos Stabburet og er kjempefornøyd med den nye arbeidshverdagen. Dermed har hun også byttet forbund, fra Norsk Arbeidsmandsforbund til NNN (Norsk Nærings – og Nytelsesmiddelarbeiderforbund).

Hun kjører truck, pakker varer og står på «linja» ved samlebåndet og tapper på flasker, og jobber fulltid og skift.

– Med skifttillegg og sånn har lønna doblet seg, sier Ryan.

Hun legger ikke fingrene mellom når hun forteller hva hun tenker om at Maaseide har flyttet til en by i Sveits med en formuesskatt på en sjettedel av nivået i Norge:

– Jeg støtter ikke flyttingen hans i det hele tatt. Jeg vet hvor ille det er for de som jobber der. De blir utnyttet, du må stå på pinne hele tiden og det er gratisarbeid, sier hun.

Nå er hun klubbsekretær for klubben i Stabburet, der hun også sitter i forhandlingsutvalget.

– Etter 22 år i SATS fikk jeg ikke en blomst på døra en gang, det var bare et «ha det» i døra, sier hun.

[ Da koronaen kom, sa Veronika takk for seg i jobben: – Jeg skal aldri mer jobbe i treningsbransjen ]

SATS: Kjenner seg ikke igjen

Landssjef i SATS, Wenche Evertsen, skriver i en e-post til Arbeidsmanden at «Bjørn Maaseide er en av mange passive eiere uten formelle roller i SATS, og det nå er seks år siden han hadde noen operativ rolle i selskapet.

SATS ble børsnotert i oktober 2019 og har ikke betalt ut utbytte til eierne siden det.»

Hun forklarer at SATS ikke kan stå inne for private disponeringer hos sine aksjonærer.

– At Maaseide flytter til Sveits, vil på ingen måte påvirke det faktum at SATS er et norskeid selskap med konkurransedyktige lønnsbetingelser som justeres årlig med utgangspunkt i forhandlingene mellom NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Eversten forteller videre at hun ikke kjenner seg igjen i Ryans beskrivelse av arbeidsbetingelsene til de SATS-ansatte.

– SATS er en seriøs og profesjonell arbeidsgiver, og for mange unge mennesker i hele Norden er vi deres aller første arbeidsgiver, og vi er vårt ansvar bevisst, sier Evertsen.

[ – Det er en bransje med mange hull som må tettes ]

Timelønn langt over tariffnivå

– Stemmer det Ryan sier om at de personlige trenerne ikke får betalt for selve planleggingen av timene, og at de kanskje har mistet kundene sine når de kommer tilbake fra svangerskapspermisjon?

– Når det gjelder våre høyt kvalifiserte gruppetreningsinstruktører og personlige trenere, har de en timelønn som er langt over tariffnivå, i tillegg til kvelds-, helge- og overtidstillegg i henhold til tariffavtalen og lovverket. Medianlønnen for en instruktør er 80 prosent over tarifflønn, og for en personlig trener ligger den 11 prosent over. Dette fordi avlønningen innbefatter for- og etterarbeid.

– Alle som jobber i SATS, er ansatt i selskapet med de sosiale velferdsordninger som følger med. Det innebærer også svangerskapspermisjon med utbetaling basert på lønn.

– At personlige trenere kanskje mister kunder når de i svangerskapspermisjon og taper inntekt på grunn av dette stemmer ikke, da vi har innført en garantilønnsordning for personlige trenere som sikrer dem å komme tilbake til samme lønn som de hadde før fraværet, sier Eversten.

[ Bjørn Maaseide flytter til Sveits ]

Rekordhøy kundetilfredshet

Til påstanden om at «SATS-kjeden har tjent milliarder og har lavtlønna i jobb. Det blir utnyttet, du må stå på pinne hele tiden og det er gratisarbeid», svarer Evertsen følgende:

– Vi er rett i underkant av 10.000 ansatte i Norden og gjør jevnlige medarbeiderundersøkelser flere ganger årlig som viser høy medarbeidertilfredshet i selskapet. Produktene vi leverer i SATS er i meget høy grad avhengig av de som jobber ute på sentrene. Ser vi på kundeundersøkelsene våre ser vi også at vi har rekordhøy kundetilfredshet.

[ 344.000 nordmenn har penger i utlandet: Bare 1 av 3 rapporterer inn ]

[ – Det som skjer i Palestina er en okkupasjon, ikke en konflikt ]

[ Forsker: – Putin ble felt av sitt eget overmot ]