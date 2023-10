SATS bidrar til velferdsstaten

I Dagsavisen den 9. oktober, under tittelen «Squat for velferdsstaten», knytter kommentator Kari Kristensen SATS sin virksomhet til at en aksjonær i selskapet flytter til Sveits. Vi skal ikke ta tak i alle poengene Kristensen kommer med, men vil kommentere de viktigste.

SATS er et børsnotert selskap. Bjørn Maaseide, som nylig meldte at han flyttet til Sveits, er en av mange passive eiere uten formelle roller i selskapet. De privatøkonomiske valgene og disposisjonene til en av våre 5.600 aksjonærer, har ikke vi i SATS noen mening om.

Det vi vet, er at vi er et selskap med 10.000 ansatte over hele Norden og er en stolt skattebetaler og bidragsyter til Norges velferd.

Kari Kristensen hevder at «eierne hadde tatt ut flere millioner» like før pandemien. Siden SATS ble børsnotert i 2019 har selskapet aldri betalt utbytte. Under pandemien tapte selskapet mer enn 1,5 milliarder.

Kristensen skriver at vi ba medlemmene «bidra til dugnaden med å fortsette å betale fullt medlemskap til tross for stengte sentre». De første par ukene etter at samfunnet stengte ned betalte noen medlemmer for tilgang på ekstra digitale tjenester.

I perioden vi var pålagt å holde stengt, endret vi hele vårt treningstilbud for å gi medlemmene alternative måter å trene på, med live digital trening på egen hånd eller med personlig trener, samt flere andre tjenester. I mars 2020 alene konsumerte nordmenn over fire millioner minutter av vårt online treningstilbud.

For mange unge er SATS deres første arbeidsgiver. De blir møtt med konkurransedyktige lønnsbetingelser som justeres årlig.

Vi kjenner oss heller ikke igjen i Kristensens beskrivelse av arbeidsbetingelsene til våre ansatte. For mange unge er SATS deres første arbeidsgiver.

De blir møtt med konkurransedyktige lønnsbetingelser som justeres årlig med utgangspunkt i forhandlingene mellom NHO og Norsk Arbeidsmandsforbund. Alle som jobber i SATS, er ansatt i selskapet med de sosiale velferdsordninger som følger med.

Vi er glade for at Kristensen er medlem i SATS så hun kan få gode treningsopplevelser og investere i egen helse. Vår visjon er å gjøre mennesker sunnere og gladere – uavhengig av hvem våre aksjonærer er eller hvor de bor.





Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen