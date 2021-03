Da koronaen kom, sa Veronika takk for seg i jobben: – Jeg skal aldri mer jobbe i treningsbransjen

Av: Merete Holtan Garté

I 2017 skrev Arbeidsmanden om Veronika Ryan (den gangen Andersen) som jobbet fulltid på Elixia Tunejordet i Sarpsborg – en del av det som het SATS Elixia–kjeden, i dag bare SATS. Hun passet barn mens foreldrene trente og holdt senteret rent – for det fikk hun det siste året en timelønn på 161,79, som igjen ga en årslønn på rundt 285.000 kroner.

For å klare seg økonomisk, måtte hun ta en ekstrajobb for den lokale båtforeningen på Kråkerøy. Hun vasket lokalet deres for en timelønn på 175 kroner, altså mer enn i jobben på treningssenteret. Totalt ga arbeidsinnsatsen på 120 prosent en årslønn på rundt 325.000 kroner.

I reportasjen kunne Veronika fortelle hvordan hun hadde lært seg å leve på lite. At en pose frosne grønnsaker til ti kroner varte til tre måltider, at Kiwi hadde rundstykker til to kroner og at det billigste smøret kostet åtte.

Langveisferie hadde hun ikke råd til, men hun hadde lånt penger av faren og investert i en båt hun og kjæresten Alan kunne reise rundt i skjærgården i – eller bare overnatte i, der den lå i havna på Kråkerøy.

Veronika og Cocker spanielen Lita møter pappa Johannes i havna på Langøya der hun hadde en ekstrajobb for å spe på inntektene. Foto: Sissel M. Rasmussen

2.500 av månedslønna gikk til reise

Veronika trivdes på jobben i treningssenteret – derfor lot hun familie og venner bare kommentere:

– «At du gidder å jobbe for den luselønna» har familien min sagt til meg i flere år, forteller hun.

Så kom koronaen, og en hel del permitteringer i treningsbransjen. Veronika Ryan var blant dem som måtte over på dagpenger i mars, og fikk seg en overraskelse:

Regjeringens korona–bestemmelser gjør at Nav utbetaler en lønnskompensasjon på 80 prosent av den vanlige lønna opp til 3G, det vil si litt over 300.000 kroner. Det gjorde at Veronika satt igjen med 500 kroner mer i måneden enn før. Årsak: Hun slapp kjøringen fra hjemstedet Kråkerøy til Sarpsborg, en daglig reise som med bensin og bom kostet henne 2.500 kroner i måneden.

– Jeg innså plutselig at jeg tjente på å gå hjemme, og tenkte: «Da har du for dårlig betalt, Veronika».

– Dårlige arbeidsvilkår

I juni sa hun opp jobben i SATS. Det var en lettelse.

– Jeg vil aldri mer jobbe i treningsbransjen. Der er det stort sett dårlige arbeidsvilkår og dårlig lønn. I SATS er det bare de personlige trenerne som tjener bra, vel å merke hvis de jobber twentyfour–seven – til og med de daglige lederne tjener dårlig. Det er dessuten mange deltidsstillinger, og jeg som er 50 år, trenger heltid, sier Veronika.

LO-Aktuelt TØFFE TAK: Hadde Veronika skulle tegnet en lykkekurve over livet sitt, hadde den fått en brå nedtur for noen år siden. - Jeg hadde ikke råd til å skille meg, sier hun. Veronika Andersen (Sissel M. Rasmussen)

Da Veronika endelig bestemte seg for å slutte i jobben med barnepass på treningssenteret, var det en lettelse. Foto: Sissel M. Rasmussen

Hun har voksne unger og barnebarn hun vil hjelpe både praktisk og økonomisk. Hun eier en Obos–leilighet hun betaler ned lån på, hun har bil og båt – det siste kaller hun «hytta», og den redder helger og ferier.

Da hun sluttet i SATS, var det etter 22 år som servicemedarbeider i kjeden. Hun fikk en attest, men hørte ellers ingenting.

– Jeg fikk ikke en blomst på døra en gang. Nei, jeg føler ikke jeg skylder den kjeden noe som helst, sier Veronika.

Fra service til industri

Etter noen måneder som permittert, fikk Veronika seg nemlig en ny jobb. Via et bemanningsbyrå fikk hun jobb på Idun fabrikker i Rygge, og er kjempefornøyd med den nye arbeidshverdagen. Dermed har hun også byttet forbund, fra Norsk Arbeidsmandsforbund til NNN (Norsk Nærings– og Nytelsesmiddelarbeiderforbund).

Hun kjører truck, pakker varer og står på «linja» ved samlebåndet og tapper på flasker, for 202,87 kroner i timen. Hun jobber fulltid og skift, og får tillegg for det – til sammen tror hun årslønna som produksjonsmedarbeider vil havne på et sted mellom 400.000 og 500.000. kroner.

Bedre smør på skiva

Det gir henne mellom 115.000 og 215.000 kroner mer i året enn SATS–jobben, og over 75.000 mer enn de to gamle jobbene til sammen.

– Det er så deilig! sier hun.

– Hva bruker du de ekstra kronene på?

– Ja, nå er det jo ikke så mye å finne på akkurat nå, men jeg og Alan har investert litt i båten, og barn og barn får litt ekstra. Dessuten koser vi oss med god mat og drikke, sier Veronika, og legger til med en latter:

– Å se på pris når jeg handler, det ligger i blodet mitt, så det kommer jeg til å fortsette med. Men vi kjøper et litt bedre smør.

Siden hun jobber via bemanningsbyrå, er ansettelsen hennes hos Idun midlertidig. Det bekymrer ikke Veronika Ryan.

– Jeg ser optimistisk på framtida. Jeg tar det fra uke til uke, og tenker: «Alle har bruk for en god arbeider».

LO-Aktuelt FORELSKA: De har kjent hverandre «i alle år». Nå er Alan og Veronika kjærester. Veronika Andersen (Sissel M. Rasmussen)

Alan og Veronika koser seg på båten sin som de nå har de kunnet investere litt ekstra i. Foto: Sissel M. Rasmussen

SATS svarer: – Utfordrende for alle våre medarbeidere

Treningskjeden SATS har fått lese kritikken Veronika Ryan kommer med, og vil gjerne svare på den. Pressekontakt Anne Flæte skriver dette i en epost:

«Vi kan ikke kommentere på personalsaker, men vi beklager selvsagt at Veronika føler det slik. Generelt er ikke treningsbransjen lønnsledende. SATS er imidlertid opptatt av å følge lønnsnivået i Fritids– og opplevelsesavtalen, som er den avtalen vår bransje hører innunder. Denne overenskomsten gjelder for arbeidstakere i virksomheter som blant annet treningsstudioer. Ansatte i SATS blir lønnsjustert årlig, og fastsettelse av lønnstillegget tar da utgangspunkt i forhandlingene mellom Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund.

I SATS er vi opptatt av å ha et hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø på våre treningssentre. Under koronapandemien har mange av SATS’ treningssentre vært stengt i kortere og lengre perioder, og dette har vært utfordrende for alle våre medarbeidere.»

