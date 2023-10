Bjørn Maaseide flytter til Sveits

Flyttingen ble meldt 2. oktober, skriver Stavanger Aftenblad.

– Vi blir bedre eiere for våre norske virksomheter ved å flytte fra Norge, sier Maaseide, som sammen med kona Linda Maaseide flytter til Luzern.

– Vi kommer begge til å arbeide i vårt sveitsiske konsulentselskap innenfor de samme områdene som vi alltid har jobbet, men med ekstra fokus på Kraft Finans og formuesforvaltning fra et sveitsisk ståsted. Interessen for eiendom, sport/trening samt helse/kosmetikk vil fortsatt være med oss, men i et mer internasjonalt perspektiv, sier Bjørn Maaseide.

Utover det har han ingen kommentarer å komme med, ifølge Aftenbladet.

Maaseide hadde stor suksess som sandvolleyballspiller på 1990-tallet. Parallelt med karrieren og etterpå har han drevet med forretningsvirksomhet og investeringer i blant annet eiendom og treningsstudioer.

Han har en formue på 1 milliard kroner, ifølge Kapitals oversikt, som ble publisert i forrige måned.

---

* Navn: Bjørn Maaseide

* Født: 7. mars 1968 (55 år)

* Karriere: Sammen med makkerne Jan Kvalheim og Iver Horrem tilhørte han verdenstoppen i sandvolleyball i flere år.

* Meritter: EM-gull i 1994, EM-sølv i 1993, 1997 og 1998. Vant verdensserien i 1994/1995.

* Ved siden av idrettskarrieren har han skapt seg en formue gjennom investeringer i eiendom og treningsstudioer.

* Aktuell: Har meldt flytting til Sveits.

---