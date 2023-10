Norske kjendiser i kulturopprop mot krigen på Gaza: – En okkupasjon

«Vi hever nå stemmen for en utvetydig fordømmelse av israelske angrep mot sivile, og for at norske myndigheter skal gjøre alt for å opprettholde folkeretten under de pågående angrepene på det palestinske folk» står det i oppropet for Palestina, som er blitt undertegnet av 1800 personer fra norsk kulturliv.

Oppropet er startet av musiker Marthe Valle, som har engasjert seg i kampen for Palestina i mange år.

– Det startet med at jeg begynte å sende rundt forespørsel til de jeg har på vennelista, og så spredte det seg. Så etter hvert ble det en åpen link, sier Marthe Valle til Dagsavisen.

Marthe Valle er tdligere blitt bedt om å tone ned sine politiske meninger av sitt forrige plateselskap. Nå synger hun ut om okkupasjonen av Palestina. Foto: Handout NTB kultur (NTB kultur)

Mange fortviler

Den imponerende navnelisten rommer navn fra hele kulturfeltet, både kunstnere, scenekunstnere, billedkunstnere, skuespillere, forfattere og musikere.

– Jeg tror at veldig mange er fortvilet, selv om mange kanskje føler seg handlingslammet rett og slett, sier Marthe Valle.

– Men det har åpenbart ikke vært vanskelig for folk til å engasjere seg akkurat i dette?

– Nei, det har vært fantastisk respons. Det er noen som sier nei, fordi at de føler at de ikke har kunnskap nok til å uttale seg, det har kanskje gått litt igjen. Og så er det noen som mener at man burde ha tatt med begge sider i oppropet.

Jeg synes det er kjempeproblematisk at Hamas sitt brutale angrep på sivile brukes apologetisk for å forsvare Israels okkupasjon og blokade, — MartheValle, musiker

– Har Hamas angrep forrige helg gjort at mange flere nå har fått sympati for Israel?

– Jeg synes det er kjempeproblematisk at Hamas sitt brutale angrep på sivile brukes apologetisk for å forsvare Israels okkupasjon og blokade, og jeg tror det er grunnen til at det er flere som er litt usikre på om skal jeg skrive under på dette oppropet, eller ikke. Men, det er helt bevisst at teksten står som den står, fordi vi kan ikke være med på å gi inntrykk av at dette er en balansert situasjon, selv om både jeg og sikkert alle andre også fordømmer alle angrep på sivile, sier Marthe Valle.

---

KULTUROPPROP - Stopp bombingen av Gaza!

Vi er vitne til store forbrytelser mot menneskeheten, og hever stemmen for en umiddelbar våpenhvile i Gaza.

Sivile blir utsatt for krigsforbrytelser og har ingen steder å flykte.

2,2 millioner mennesker mangler mat, vann og medisinsk nødhjelp som forhindres av den israelske blokaden.

Vi hever nå stemmen for en utvetydig fordømmelse av israelske angrep mot sivile, og for at norske myndigheter skal gjøre alt for å opprettholde folkeretten under de pågående angrepene på det palestinske folk.

Stopp bombingen - NÅ

---

Kritisk til dekningen

Marthe Valle har lenge etterlyst en mer balansert dekning av okkupasjonen av Palestina. Senest i vår skrev hun en kronikk i Journalisten der hun kritiserte medienes dekning av krigen som partisk til fordel for Israel. Hun synes ikke det er blitt bedre nå, men heller verre etter at Hamas angrep gikk hardt utover den israelske befolkningen.

– Jeg har vært engasjert i Palestinas situasjon i mer enn 15 år, og det foregår en systematisk dehumanisering av palestinske liv også i media. Og fordi det nå også skjedde et såpass brutalt angrep på israelske sivile, så tror jeg at mer enn noen gang at pressen ble livredd for å ikke framstille dette med balanse. Men, all den tid det ikke er og aldri har vært balanse i situasjonen synes jeg det er provoserende, sier Marthe Valle.

Den evige gjentakelsen om at før du skal få lov til å si noe om Israel så må du også fordømme Hamas, og fordømme Hamas som terrororganisasjon. Det er en total forenkling av situasjonen. — Marthe Valle

– Den evige gjentakelsen om at før du skal få lov til å si noe om Israel så må du også fordømme Hamas, og fordømme Hamas som terrororganisasjon. Det er en total forenkling av situasjonen.

– Jeg synes det er kjempeproblematisk at man ikke diskuterer mer, hvorfor er Hamas der? Hvorfor skjedde det som skjedde? Men at media kjøper propagandaen som sidestiller Hamas som rabiate islamister er en grov forenkling av 75 år med okkupasjon.

Språket påvirker

Hun peker på språk og ordvalg er med å sette tonen for sympati med Israel.

– Alle som jobber i solidaritetskampen for palestinerne er vant til en retorikk som går på å beskylde motparten for antisemittisme, der man ikke klarer å skille mellom sionisme og jødedom. Men, nå er det ganske mange folk som rundt omkring i verden begynner å analysere pressen sitt språk, hvordan de bruker andre ord om palestinske liv, hvordan de bruker mer personifisering av navn og historier rundt de israelske livene, sier Marthe Valle.

– Ordet «konflikt» for eksempel, det gir oss inntrykk av at vi må forholde oss balansert likeverdig til begge parter, og gi et nøytralt bilde av det som i virkeligheten er en okkupasjon som den beleira palestinske befolkningen lever under. Det skaper en falsk balanse i en virkelighet som ikke er balansert, sier Marthe Valle.

