Stortingspresidenten: – Et elendig valgresultat

– Et elendig valgresultat.

Slik oppsummerte stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) valget for eget partis del, da han erkjente valgnederlaget.

Tydelig tilbakemelding

– Jeg mener et styringsparti som får så tydelig tilbakemelding fra velgerne må åpent si at vi forstår tilbakemeldingen: Folk er ikke fornøyd med oss. De forventer mer av oss. De er skuffa. Vi må forstå alvoret og tilbakemeldingen for å gjøre noe, skriver han på Facebook.

Til Dagsavisen utdyper han utsagnene på Facebook.

– Det er ingen automatikk at sosialdemokratiske partier skal gjøre det dårlig i vanskelige tider. Det finnes sosialdemokratiske partier som gjør det mye bedre enn oss i Norge, til tross for inflasjon og tøffe økonomiske tider. Folk forventer løsninger og trygghet gjennom krisetid. Vi kan bedre enn dette. Vi skylder den sosialdemokratiske arven vi forvalter å strekke oss lenger: For dagens velferdsstat er skapt av at sosialdemokratisk styring har dominert Norge i mange tiår. Vi har ikke råd til å miste dette, sier han til Dagsavisen.

Det er viktig at vi ærlig finner forbedringspunkter på både politikk og organisasjon. — Masud Gharahkhani (Ap), Stortingspresident

Nå skal det letes etter forbedringspunkter fram mot neste valg, som er stortingsvalget om to år.

– Det er viktig at vi ærlig finner forbedringspunkter på både politikk og organisasjon. Det er helt nødvendig for at vi og hele venstresiden i Norge kan lykkes med valget i 2025. Nå er det alvor og vi må ta tak umiddelbart, sier Masud Gharahkhani.

99 år

Han var ikke alene om å føle på nederlaget. I mange kommuner landet over satt det Ap-politikere som måtte bite i gresset, og erkjenne at de ikke lenger var det største partiet, eller at de hadde mistet makta.

For første gang på 99 år er Arbeiderpartiet ikke det tørste partiet ved et valg i Norge. Høyre tok natt til tirsdag over tronen.

Da alle stemmene var talt opp hadde Ap fått 21,7 prosent av alle stemmene, ned 3,1 prosentpoeng i forhold til forrige lokalvalg i 2019. Høyre var størst med 25,9 prosent av stemmene, opp 5,8 prosentpoeng.

Frp ble landets tredje største parti, med 11,4 prosent av stemmene, opp 3,2 prosentpoeng. De ble fulgt av Sp, SV og Venstre, med henholdsvis 8,2, 6,8 og 5,0 prosent av stemmene.

Klima og miljøvinden som tok Norge med storm ved forrige valg, har stilnet helt, og MDG fikk 4,1 prosent av stemmene, ned 2,7 prosentpoeng siden forrige lokalvalg.

Fordeling av makt

Hvem skal få ordføreren, hvem skal sitte i kommunestyret, og hvilke partier skal samarbeide?

I storbyene ligger det an til et politisk skifte flere steder.

I Oslo ble det nærmest klart da de første prognosene forelå klokken 21 mandag kveld at det ville bli et politisk skifte i hovedstaden. Og da valgresultatet var endelig, ble det enda tydeligere.

Den borgerlige blokka, med Høyre i spissen, og de potensielle samarbeidspartiene Frp, Venstre og KrF får 31 mandater i bystyret, mens den Rød-grønne blokka, med Ap, SV, Rødt og MDG får 27 mandater.

Men her skal det forhandles, og makt fordeles, og det eneste sikre er vel at Eirik Lae Solberg blir ny byrådsleder.

KrF vil gjerne være med på å ha makt, og vil gjerne med i byråd.

– Valgresultatet i Oslo viser at den borgerlige siden har mulighet til å samle flertall med Høyre, Frp og Venstre – uten KrF. Men KrFs førstekandidat Øyvind Håbrekke sier til Dagen at de ønsker å komme i posisjon til å påvirke mest mulig, skriver NTB.

– Så det å komme i byråd vil være veldig interessant for oss, hvis vi får de gjennomslagene vi trenger, sier Håbrekke.

Også nykommeren, Partiet Sentrum, får ett mandat i bystyret, en plass som tidligere Ap-byråd Geir Lippestad får.

«OMG!!!! Vi er INNE i bystyret i Oslo Tusen hjertelig takk til alle som stemte på oss! NÅ kan alle politiske kommentatorer som har erklært oss sjanseløse ta seg en gigantisk bolle!» skrev Simen Bondevik, som var bystyrekandidat for Partiet Sentrum, på Facebook da resultatet var klart.

Gratulerte Høyre

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) gratulerte Høyre og den borgerlige siden i hovedstaden med valgseieren. men svarte unnvikende på spørsmål om sin egen framtid, da han var gjest i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

– Jeg visste at det ville bli krevende å vinne tre ganger på rad. Og det greide vi ikke. Det er trist. Men nå er det bare å gratulere, sa Raymond Johansen.

Litt senere på dagen ankom en sliten byrådsleder Aps sentralstyremøte. Han sa han er forberedt på bråk etter det svake valgresultatet til Arbeiderpartiet.

– Det er naturlig at det blir diskusjoner, absolutt. Så få vi prøve å gjøre noe konstruktivt ut av det, sier han.

Raymond Johansen har vært leder for et byråd utgått av Ap, MDG og SV i Oslo siden 2015. I årets valg gikk riktignok Arbeiderpartiet svakt tilbake med 1,5 prosentpoeng, men må likevel trolig se byrådsmakten ryke, siden Miljøpartiet De Grønne ble straffet hardt av velgerne og mistet en tredel av sin oppslutning.

Blått, men ikke størst

I Stavanger er det borgerlig flertall, men Ap er fortsatt det største partiet med 32,2 prosent av stemmene, mens Høyre fikk 30,4 prosent. Begge partiene gikk kraftig opp i forhold til 2019.

I oljebyen har de borgerlige, med Høyre, Venstre, Frp og KrF 33 mandater, mot 31 for Ap, SV, Rødt, Sp og MDG.

Høyrevinden blåste også over Trondheim, hvor Høyre ble største parti med 29,2 prosent, opp 8,6 fra forrige valg. Ap fikk 24,2, ned marginalt med 0,8 prosentpoeng.

Hvem som får makten her, er fortsatt i det blå, da de store er avhengige av flere små for å få makt.

I Bergen blåser det også blått, og Høyre kunne notere seg for 26,4 prosent av stemmene, opp 6,4 prosentpoeng, mens Ap gikk ned 1,5 prosentpoeng til 18,5 prosent av stemmene.

Her ligger det også an til blått byråd.

I Drammen blir det mest sannsynlig ordførerskifte etter at Høyre her ble det største partiet med 30,2 prosent av stemmene, opp 4,6 prosentpoeng. Ap måtte nøye seg med 22,0 prosent, ned 4,2. Også Frp gjorde et brakvalg i elvebyen, og gikk fram med 4,8 prosentpoeng til 15,5 prosent av stemmene.

– Ja, jeg blir byens neste ordfører, sa Høyres Kjell Arne Hermansen til dt.no da resultatet var klart.

Men i samme avis heller Venstre is i de blå årene.

Herman Ekle Lund, ordførerkandidat for Venstre, mener imidlertid det er for tidlig å erklære Hermansen som Drammens nye ordfører.

Han sier at det blir mye møtevirksomhet og sonderinger mellom de ulike partiene de neste timene, for å finne ut hvilken koalisjon som skal styre Drammen de neste fire årene.

Tromsø var den eneste storbyen hvor Ap kan slippe litt jubel løs. Her gikk de fram med 5,8 prosentpoeng, til 24,7 prosent. Høyre ble nest størst med 17,9 prosent, fram 2,4 prosentpoeng. Også Frp gjorde det godt i Nord-Norges største by, og kunne glede seg over 15,5 prosent, og en fremgang på hele 6,9 prosentpoeng.

Men fortsatt blir det rød-grønt styre i Tromsø, og ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) kan se fram til fire nye år i ordførerstolen.

