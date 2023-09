Kan bli omkamp om bybanen: – Høyst særbergensk fenomen

Høyres byrådslederkandidat Christine Meyer gikk til valg på at partiet ikke skal snu i saken om bybanen, etter at den evige kampen endelig ble avgjort i bystyret tidligere i år. Høyre ble det største partiet, og byrådsleder Rune Bakervik (Ap) har varslet sin avgang.

Problemet er bare at Meyer må ha 34 mandater for å få flertall i bystyret, og det får hun ikke med KrF og Venstre. Får å få flertall må hun søke støtte fra Frp, og partiene Bergenslisten og Industri- og næringspartiet, som alle er sterkt imot at bybanen skal gå over Bryggen.

Samtidig kan Venstre kan være så lite som 31 stemmer fra å kapre et mandat fra Høyre i Bergen, ifølge Bergens Tidenes beregninger. Den endelige opptellingen er ikke ferdig, og fintellingen kan vippe hele resultatet. Et slikt mandat kan sørge for et potensielt flertall til en venstresideallianse i Bergen, skriver avisen.

Kan snu

Allerede under valgnatten, så det ut til at Meyer kan åpne opp for å snu i saken.

– Nå har velgerne talt. Vi er nødt til å lytte til alle partiene og se hva de ønsker, men jeg vil gjerne se mandatfordelingen før jeg sier noe mer, sier Meyer til Bergensavisen.

Venstres Per-Arne Larsen (V) sier til samme avis at han er helt enig med Meyer i at de må se den endelige mandatfordelingen. Samtidig understreker han at han ikke ønsker omkamp om bybanen.

– Poenget vårt er at vi bør sitte i alle rom som forhandler om makt, men å dra opp igjen bybanesaken, det er vi ikke interessert i å ende opp med. Jeg ser ikke for meg at det kommer til å skje, om vi sitter i dette rommet.

[ Sp har vist seg som en utro tjener i folks øyne ]

Bryggen i Bergen står på UNESCOs verdensarvliste, og spørsmålet om bybanen skal gå over den har lenge skapt problemer i Bergen-politikken. (Marit Hommedal/NTB)

Høyres uttalelser vekket sterke reaksjoner fra Arbeiderpartiet.

– Høyre viser sitt sanne ansikt. Christine Meyer har i debatt etter debatt garantert for ingen omkamp, senest for seks dager siden på NRK. Så lenge varte det. Dette står det ikke mye respekt av, sa Bakervik til Bergensavisen.

Klokken ti tirsdag formiddag startet Meyer sonderingene med partiene, varslet hun på egen Facebook-side. Ifølge Bergens Tidende og Bergensavisen har hun avtalt møter med KrF, Venstre og Frp hun i dag, men ikke ennå med de andre partiene.

– Vi ønsker samarbeid med KrF, Venstre og Frp, og i den enden starter vi sonderingene, sa Meyer i Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen.

[ Partiveteraner kritisk til Ap-ledelsen ]





---

Byrådet i Bergen:

I Bergen har Arbeiderpartiet hatt byrådsmakt siden 2015.

Fram til 2019 satt Ap i byråd med KrF og Venstre. August 2022 trakk KrF seg fra byrådet.

På de siste meningsmålingene har det vært svært jevnt mellom Høyre og Ap i byen, samtidig som ingen av dem lå an til å få flertall.

---





Særbergensk

– Er du bekymret for at Christine Meyer vil snu i spørsmålet om bybanen?

– Jeg er avventende. Høyre har jo lovet at de ikke skal ta omkamp, så får vi se om de holder valgløftet sitt, sier forfatter Gunnar Staalesen til Dagsavisen.

Staalesen er mest kjent for krimbøkene om Varg Veum, og har i mange år engasjert seg i samfunnsdebatten om bybanen i hjembyen Bergen.

[ Svært jevnt i Stavanger – stemmene fintelles ]

Forfatter Gunnar Staalesen håper arbeidet med å legge bybanen til Bryggen endelig kan begynne. (Berit Roald/NTB kultur)

– Hvorfor spørsmålet om bybanen i Bergen så vanskelig?

– Det er ikke enkelt. Det er høyst særbergensk fenomen. Dagens diskusjon om bybanen har pågått i hvert fall 10–12 år. Men saken går enda lenger tilbake i tid. Jeg har diskutert bybanen siden 1970-tallet. Lenge diskuterte vi om i det hele tatt skulle ha den, og den siste tiden har vi diskutert om den skal gå i tunnel eller over Bryggen. Det er svært delte meninger, og mange slenger ut rare påstander i den ene og andre retningen, sier han.

I Bergen har Ap ledet byrådet sammen med det bergelige partiet Venstre. Verken de eller Høyre vil ha omkamp.

– Høyre gikk for våpenhvile under årets valgkamp, og har sagt at de vil garantere at det ikke blir omkamp om bybanen hvis de vinner valget. Jeg forventer at Høyre holder løftet sitt, og i så fall kommer bybanen til å gå over Bryggen, sier Staalesen.

[ Magnus Marsdal tror løpet er kjørt for Jonas Gahr Støre ]

Historisk

Den historiske Bryggen i Bergen består den gamle trebebyggelsen på østsiden av Vågen, den innerste armen av Byfjorden i Bergen.

Bryggen i Bergen står på UNESCOs verdensarvliste, og rundt 61 av bygningene er fredet i tillegg til rundt 13 dekar, ifølge Store norske leksikon. Helt tilbake til 1350 var Bryggen knutepunkt for den hanseatiske handelsvirksomheten i Norge.

En av dem er sterkt imot at bybanen skal gå over Bryggen, er tidligere finansbyråd i Bergen, Trond Tystad. Han meldte seg ut av Arbeiderpartiet i protest.

– Det er historien vår som står på spill. Sammenhengen mellom Bryggen og sjøen blir ødelagt hvis det skal gå en bane forbi her, sa han til NRK i 2021.

– Hvorfor er du ikke bekymret for at Bryggen skal miste sin sjarm hvis bybanen går over den?

– Jeg hører til den gruppen som mener bybanen vil være til stor fordel for Bryggen. Bybanen vil garantere at vi får vekk all trafikken som er der i dag. Den vil gjøre området mer tilgjengelig for de som allerede bruker bybanen. Jeg frykter at en tunnel om 20 års tid vil føre til at bylivet på Bryggen dør ut. Værforholdene i Bergen gjør at det kanskje bare er 10–15 dager i året man kan ta seg en pils ute på Bryggen. Turister kommer fra cruiseskipene, men bergensere selv bruker ikke Bryggen resten av året. Det kan bybanen gjøre noe med, sier Staalesen til Dagsavisen.

Staalesen er selv medlem av gruppen Bryggens Venner, som i motsetning til ham, er sterkt imot at bybanen skal gå over Bryggen.

– Jeg er medlem av Bryggens Venner, og har tatt til orde for at Bryggen i Bergen skal bevares på best mulig vis. Personlig mener jeg at vi gjør det ved å la bybanen gå over Bryggen, sier han.

[ – Å drive valgkamp er toppidrett. Jeg har vært inne i min boble i lang, lang tid ]