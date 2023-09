Prognosene går mot et maktskifte. I Oslo gjør Arbeiderpartiet sitt dårligste valg etter krigen, og vaker rundt 17 prosent oppslutning. Den borgerlige siden, med Høyre som det klart største partiet, har det nødvendige flertallet for å danne byråd, med Eirik Lae Solberg som byrådsleder.

Dårligst siden krigen

NRKs prognose, altså en spådom om sluttresultatet, viser at Høyre tar over makten i Oslo. Den viser at MDG har mistet omtrent én av tre velgere, fra rundt 15 til 10 prosent oppslutning.

Med 48,1 prosent av stemmene opptelt får Høyre 34,9 prosent og Arbeiderpartiet 17,8 prosent av stemmene i Oslo. Ned 2,2 prosentpoeng fra 2019. Om dette blir sluttresultatet etter at alle stemmene er telt opp er det Arbeiderpartiets verste valgresultat i hovedstaden etter krigen.

Det er 59 mandater i bystyret i Oslo. Slik tallene er nå ligger Høyre an til å få 22 (+7) av disse, mens Ap får 11 (-1).

Sammen med Venstres fem mandater, Frps fire og Kristelig Folkepartis ene mandat har den borgerlige siden 32 mandater, to flere enn det som kreves for flertall. Om man tar med MDG og utelater Frp, slik Venstre ønsker, blir flertallet på 34 mandater. KrFs ene mandat henger i en tynn tråd siden partiet kun får 1,5 prosent av stemmene i Oslo, skriver NTB.

Av partiene i bystyret er det MDG som faller mest med 5,1 prosentpoeng til 10,2 prosent. FNB faller helt ut av bystyret når de faller fra 5,9 prosent i 2019 til 0,5 prosent i dag. Også Rødt, KrF og Sp gjør det dårligere enn for fire år siden.

Utenom Høyres vekst på 9,5 prosentpoeng er Venstre vinneren med en økning på 2 prosentpoeng til 7,8. Frp øker med 1,1 prosent til 6,4 og SV øker med 1 prosentpoeng til 10,1 prosent når nesten halvparten av stemmene er opptelt.

Forsiktig optimist

Høyres ordførerkandidat i Oslo, Anne Lindboe, håper at hun blir ny ordfører i Oslo etter valget. Samtidig er hun forsiktig optimist, og understreker hun at ingenting er avgjort.

– Jeg håper jeg blir ordfører, samtidig håper jeg at det blir et skifte. Men vi skal telle opp stemmene og se hva resultatet blir senere på kvelden, sier Lindboe til TV 2 på Høyres valgvake i Oslo mandag kveld.

Jeg håper jeg blir ordfører, samtidig håper jeg at det blir et skifte. — Anne Lindboe, Høyres ordførerkandidat

Samtidig uttaler hun at alt er åpent når det gjelder valget.

– Det er utrolig spennende og ingenting er avgjort, sier hun.

Aps ordførerkandidat Rina Mariann Hansen tar ingenting for gitt, selv om prognosene viser noe annet.

– Dette kommer til å bli uhyre jevnt, og det vil bli enn langt natt, sier hun til Dagsavisen.

– Prognosene fra forhåndsstemmene viser at det er ett mandat det står på, og det som vil avgjøre er hvilke av de mindre partiene som er inne, sier hun.

Også byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg var forsiktig optimist ved 22-tiden mandag kveld.

– Kjære venner, dette ser lovende ut, sa Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg til en jublende forsamling på Høyres valgvake i Oslo mandag kveld, skriver NTB.

– Vi visste at dette kom til å bli jevnt, og det er det fortsatt. Når ca. halvparten av stemmene er telt opp, kan vi ikke konkludere, men vi kan ha god tro på at dette kanskje går veien. En ting kan vi derimot være sikre på, det er at Høyre kommer til å være Oslos største parti ganger to, sa Solberg videre.

Dårlig valg

Ap gjør sitt dårligste Oslovalg siden krigen, men hva som er årsaken vil ikke Rina Mariann Hansen spekulere i.

– Hadde jeg visste grunnen, så hadde jeg sørget for at resultatet var bedre, sier hun med et lite smil.

– Oslovalget har alltid vært preget av en nasjonal agenda. Slik er det også i år. Vi er inne i en spesiell tid, og det er ikke rart at folk ønsker seg tydelige svar. Der har vi kanskje ikke vært klare nok, sier hun.

Ennå er det bare forhåndsstemmene som er telt opp, og Aps ordførerkandidat tar ikke tapet ennå.

– Hva skjer om dere skulle miste makten i Oslo?

– Da vil vi være et konstruktivt opposisjonsparti, sier hun.

Osloresultatene vil bli publisert kretsvis etter hvert de blir klare, noe som etter Oslo kommunes prognoser vil skje tidligst klokken 23.00.

Det endelige resultatet for Oslo vil først foreligge tirsdag ettermiddag. Årsaken til det er forhåndsstemmene. Man kan forhåndsstemme i andre kommuner enn der man bor, og disse stemmene må sendes riktig kommune før opptelling. Derfor tar det tid for å få det endelige resultatet, skriver Aftenposten.

Forhåndsstemmer

Tidligere har Valgdirektoratet presentert en prognose klokken 21.00 valgkvelden. Men i år droppet de den. NRK og TV2 kom med sine med en egen prognoser, basert på forhåndsstemmene klokken 21.00.

Årsaken til at Valgdirektoratet ikke kommer med egen prognose, har ifølge Aftenposten både prinsipielle og praktiske årsaker.

Det første handler om at de mener det riktige er at et offentlig direktorat kun skal rapportere faktiske resultater. Det praktiske handler om at det i de siste valgene er blir avgitt langt flere forhåndsstemmer enn før.

I år har det blitt avgitt 1,3 millioner forhåndsstemmer, noe som er rekord, og gjør at verdien av en prognose er redusert, mener Valgdirektoratet.

