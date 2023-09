Røde Romerike ble blått: – Ap er ikke det Ap en gang var

I 1911 ble sagbruksarbeideren Gustav Jahr valgt som Arbeiderpartiets første ordfører i Lillestrøm. Siden da har ordføreren i stasjonsbyen utenfor Oslo alltid kommet fra ørnen blant de norske partiene.

Men etter hvert som valgresultatene tikket inn mandag kveld ble det klart: For første gang på 112 år ligger høyresida an til å kapre makta i Lillestrøm.

Veien til ordførerkjedet er likevel ikke helt enkel for Høyre, som trenger støtte fra både Frp, KrF, V og den lokale Folkets røst-lista. Romerikes Blad skriver at samtalene mellom partiene allerede er i gang tirsdag formiddag, og at det ligger an til et skifte i Lillestrøm.

– Jeg har gratulert Høyre med et godt valgresultat. Ap har gjort det dårligste valget noensinne, ikke bare i Lillestrøm, men på Romerike, sier Lillestrøm-ordfører Jørgen Vik til Dagsavisen.

Romerikes fall

For det er ikke bare Lillestrøm som er tapt for Arbeiderpartiet. Tradisjonelt svært røde Romerike ble farget blått og mørkeblått valgkvelden. Lørenskog, Ullensaker, Nittedal, Eidsvoll, Aurskog-Høland og Enebakk blir alle blå kommuner. I Hurdal beholder Senterpartiet ordførerkjedet. I Gjerdrum, Nannestad og Nes er det fortsatt uavklart hvilken blokk som vinner makta, mens i Rælingen ligger det an til fortsatt Ap-styre.

Oversikt over valgresultatet for Osloregionen. (Nyhetsgrafikk)

– Jeg ser det samme som alle ser. Det som har skjedd i landet har også skjedd på Romerike. Ap går markant tilbake, mens Høyre går markant fram. Det er en nasjonal trend som også vises på Romerike, sier Vik.

– Hva er symboleffekten av at Lillestrøm og tradisjonelt røde Romerike blir blått?

– Vi får se om Høyre klarer å finne et flertall. Men symboleffekten har allerede skjedd. Det forteller oss to ting: Romerike er ikke sånn Romerike var. Det er en voldsom dynamikk her, mange folk flytter inn, vi er en attraktiv kommune som vokser. Og Ap er ikke det Ap en gang var, sukker Vik.

Blått i Sarpsborg

I Sarpsborg skrev lokalavisa Sarpsborg Arbeiderblad at Aps ordførerkandidat Therese Torbjørnsen uansett ville bli historisk. Enten ble hun Sarpsborgs første kvinnelige ordfører, eller så ble hun ordførerkandidaten som mistet makta i Glommabyen etter 110 års sammenhengende Ap-styre.

Det ble det siste. Selv om Arbeiderpartiet ble største parti, gjorde Høyre også her et brakvalg og ligger an til å vinne makta.

Høyres ordførerkandidat Magnus Arnesen vil likevel ikke utpeke seg til Sarpsborgs nye ordfører helt ennå. Høyre har ikke rent flertall, og om de skal kapre makta må det skje sammen med andre partier.

Therese Thorbjørnsen, Aps ordførerkandidat i Sarpsborg. (Stian Fyen)

– Det kan virke som om de nasjonale trendene har truffet kommunene i Norge, sier Therese Thorbjørnsen til FriFagbevegelse på valgkvelden.

En ting er at Sarpsborg ser ut til å bli blått. Også i Fredrikstad, der Ap lenge har stått svært sterkt, blir det Høyreordfører for første gang på 100 år. Og i fylkestinget i Østfold blir Høyre også største parti. Tradisjonelt blodrøde Østfold er blitt blått.

Frp avgjør i Stange

Den siste kommunen der Ap har styrt sammenhengende i over 100 år, og som nå kan gå tapt er Stange i gamle Hedmark. Men her er valgthrilleren ikke avgjort, selv om valgresultatet foreligger.

Ap ble Stanges største parti med 29,6 prosent. Men det er likevel et godt stykke unna flertall i kommunen.

Det andre, store partiet som kjemper om ordførerkjedet er den lokale lista Nærmiljølista.

Ifølge Hamar Arbeiderblad (HA) er samtalene allerede i gang mellom partiene for å se hvem som klarer å danne et flertall. Og det partiet som til syvende og sist kan være med på å redde flertallet og ordførerkjedet for Arbeiderpartiet, er ingen andre enn Frp.

HA erfarer at Arbeiderpartiet er innstilt på å gi Frp varaordførerjobben i bytte mot fortsatt Ap-styre i kommunen. Sonderingene er fortsatt helt uavklarte.

