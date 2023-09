Lars Petter Solås ble kastet ut av Frp, hadde egen valgvake

Lars Petter Solås er formelt Oslo Frps førstekandidat, selv om verken partiet eller Solås selv vil at han skal være det. Under valgkvelden hadde han egen valgvake på utestedet Amsterdam i Oslo. Der innrømmer han at hjertet fortsatt banker for Frp.

– Det er en annerledes valgkveld, sier Solås til Dagsavisen.

– Men jeg er veldig glad for at det ser ut som at det blir blått i Oslo, legger han til.

Han tror sent mandag kveld at han kommer inn i bystyret, selv om Frp har oppfordret velgere til å krysse inn de andre, som det heter.

– Per nå se det ut som at Frp liste får fire mandater, og det betyr da i praksis at jeg kommer inn, sier Solås.

Men at Solås finner tilbake til sine gamle venner i Frp, det tror han ikke.

– Jeg sitter nå som uavhengig i bystyret, og det vil jeg da gjøre også etter valget, sier han.

Og om det skulle være noen tvil; han skifter ikke mening sånn over natten:

– Det er ikke bare øynene mine som er blå, slår han fast.

Frp ville ha Magnus Birkelund på topp, men Solås kunne altså etter valgloven ikke trekke seg.

En som hadde funnet veien til valgvaken var den omstridte Sløseriombudsmannen alias Are Søberg. Han stilte velvillig opp på bilde med Solås.

Sløseriombudsmannen alias Are Søberg sammen med Solås. (Tom Vestreng)

Sløseriombudsmannen er navnet på en omdiskutert og populær Facebook-konto, som blant annet har delt klipp fra sceneforestillinger som har fått offentlig støtte, og stilt spørsmål ved pengebruken.

Det kom sågar en forestilling med Sløseriombudsmannen som både latterliggjorde og stilte spørsmål ved offentlig pengebruk til scenekunst, i samarbeid med omstridte Morten Traavik.

Ekskludert

Lars Petter Solås ble ekskludert fra Frp etter «uønsket atferd» på et nachspiel etter partiets landsmøte tidligere i år. I ettertid har han dannet en ny, uavhengig gruppe i Oslo bystyre.

Dermed så partiet det som sin eneste løsning å få hver enkelt velger til å endre på stemmesedlene.

Saken havnet på Kommunaldepartementets bord etter at valgstyret i Oslo først hadde gitt Oslo Frp tillatelse til å endre lista. Vedtaket fra Valgstyret ble klaget på, av to personer. Men det hele endte altså med at Solås fortsatt står på Frps liste.

[ Støre gratulerer Erna: – Vi må være ærlige og si det som det er ]