Frps nye nummer én

HVEM: Magnus Birkelund (36)

HVA: Førstekandidat for Fremskrittspartiet i Oslo

HVORFOR: Tross skandaler og flere dårlige år ser Frp nå ut til å gjøre et bra valg

Yo! Du er jo helt ny i dette. Hvordan har det vært å plutselig være i debatter hele tida?

– Jeg har en del erfaring fra stortinget, og har jobbet med politikk i veldig mange år. Jeg tror erfaringen min fra å fjerne avgifter i statsbudsjettforhandlinger gjør meg godt egnet til å fjerne eiendomsskatt. Så skal jeg være ydmyk på at jeg har mye å lære. Men vi har et bra team.

Hvordan var den aller første debatten?

– Det gikk fint. Det er alltid mye mer man skulle sagt, men det er gøy å være i debatter. Det har vært annerledes å være den som står i front, ikke bare gir råd til andre om hva som skal sies. Ja, jeg kan jo si at jeg lar meg imponere av en del politikere. Men det er veldig gøy å få være med.

Førstekandidat Solås måtte trekke seg etter en nachspiel-skandale. Nå er du førstekandidat i praksis, men ikke på lista. Hvordan er det?

– Det jeg er mest opptatt av er å være ute og treffe folk og diskutere Frps politikk.

Jo da, men du er førstekandidat og andrekandidat samtidig, er ikke det litt rart?

– Jeg tror innbyggerne i Oslo er mest opptatt av å snakke politikk og våre løsninger.

Haha, du har virkelig ikke lyst til å snakke om det, du?

– Jeg synes det er kjempeflott å snakke politikk og våre løsninger med velgere ute på stand hver eneste dag. Verken jeg eller velgerne er nok spesielt opptatt av valgloven og fortiden i disse dager.

Øh, ok. Hva skal til for at dere synes dere har gjort et bra valg?

– Jeg skal ikke sitte og si et tall her. Høyest mulig oppslutning og mest mulig gjennomslag. Det er jo det som har noe å si for innbyggerne.

Hvis det blir blått flertall etter valget. Hva skjer da, egentlig?

– Da ser jeg jo fram til å gå i dialog med de andre partiene på ikke-sosialistisk side. Så er det viktig å si at Frp har vært og er en garantist mot MDG i byråd.

Men hvordan skal du garantere det? Hvis Høyre kan velge mellom Frp og MDG som partner?

– Jeg tror Frp og Høyre kan finne sammen om særlig kutt i eiendomsskatt, valgfrihet i omsorg og skole. Vi har mange likheter. Men Frp skal være garantisten mot MDG.

Hvorfor akkurat mot MDG?

– Vi kommer jo ikke til å støtte et byråd med sosialistiske partier, og MDG viser med sin politikk at de definitivt er langt ute på venstresiden. Vi kommer ikke akkurat til å støtte et byråd bestående av Rødt, SV eller Ap heller, haha. Det mest overraskende er at Høyre ikke er like tydelige på dette.

Skal du bli byråd?

– Jeg er opptatt av å få mest mulig gjennomslag, det er det som har noe å si. Eventuelle posisjoner får man komme tilbake til, men det er ikke det jeg er opptatt av, for å være ærlig.

Men dere vil i byråd? Kan dere være støtteparti for et byråd dere ikke er med i?

– Vi vil ha mest mulig gjennomslag for Frp. Hvilken form det blir i må vi komme tilbake til etter valget.

Arg, jeg tror vi like godt kan gå til faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Tom Sawyer av Mark Twain. Bare fordi det er en fantastisk fortelling, som jeg husker veldig godt fra barndommen.

Hva leser du nå, da?

– Jeg leser gjerne flere bøker samtidig. Er nettopp ferdig med Mandelas selvbiografi, og leser om Churchill.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg var veldig glad i Nirvana, som barn. Men også hele 80-talls puddelrocken, det var mange der. Så er jeg dessverre tonedøv, så det ble ikke noen musikkarriere på meg.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Margaret Thatcher.

Hun som gikk til krig mot hele den engelske arbeiderklassen?

– Hun er en av moderne histories største ledere. Og hun kom opp som kvinnelig statsleder på en tid det var sjeldent. Man trenger ikke være enig med henne i det hele tatt, men hun var en beintøff dame.

Men Magnus … Du digger Nirvana og Mandela. Du omgår spørsmål på utspekulert vis. Du er opptatt av velferdsmiks, og du snakker ikke om innvandring. Du høres mer ut som en Høyremann?

– Vi kan godt snakke om innvandring, altså!

Nei da, helst ikke.

– For meg har Frp alltid vært partiet, helt siden jeg som 14-åring i 2001 leste gjennom alle partiprogrammene fra A til Å. I Frps program fant jeg at det var jeg som skulle bestemme over mitt liv. For meg var det både en selvfølge og revolusjonerende på en og samme tid.

Hvilken gjeng er du i, da? I Frp? Carl I. Hagen og Tybring-Gjeddes, eller Solås- og Tommy Skjervolds mer liberale fløy?

– Vi har hatt mange dyktige politikere i Oslo Frp. Vi har vært heldige der.

