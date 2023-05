Alt du trenger å vite om kaoset i Oslo Frp

«Jeg beklager dypt til alle de som har blitt rammet av dette. Beklager til dere alle. Unnskyld! Jeg er utrolig lei meg!»

Det skrev Lars Petter Solås, førstekandidat for Fremskrittspartiet før kommunevalget i Oslo, på Facebook i forrige uke. Denne våren har det vært fullstendig kaos i Oslo Frp.

Men hva er det egentlig som har foregått? Og hva vil skje videre? Her er de viktigste spørsmålene rundt Frp-skandalen.

Hva har skjedd?

28. til 30. april avholdt Fremskrittspartiet sitt landsmøte på Gardermoen. Selve møtet forløp ganske normalt, men på nachspielet skjedde en alvorlig hendelse som har vekket stor oppmerksomhet i både Oslo- og rikspolitikken:

Oslo Frps førstekandidat, Lars Petter Solås, skal ha blitt svært full og gått til angrep på flere journalister fra Nettavisen og Dagbladet. Han skal både ha tatt kvelertak på en journalist, og tatt en i skrittet. Det var Dagbladet som meldte om historien først.

Siden har Solås blitt sykemeldt. Fremskrittspartiet har besluttet å kaste han ut av partiet. Og etter press både fra Frp sentralt og fra Oslo Fremskrittsparti har han søkt om å få trekke seg fra bystyrelista.

Fremskrittspartiet har opplyst at de vet om flere lignende saker med Solås. Og fredag skreiv VG om enda et varsel mot Solås, som ble sendt til partiet i februar. Varsleren fikk ikke svar på sin e-post.

Men fortsatt er det vanskelig å si hvordan dette ender.

Hvem er egentlig Lars Petter Solås?

38 år gammel bystyrerepresentant for Fremskrittspartiet i Oslo, fra Bekkelaget i Oslo. Solås har vært i Fremskrittspartiet i mange år, og også vært aktiv i Fremskrittspartiets Ungdom. Han har hatt mange jobber i partiet, både som rådgiver for Carl I. Hagen, Bård Hoksrud og Frank Sve. Ifølge Wikipedia har Solås også deltatt på Fremskrittspartiets elitekurs, hvor han ble kåret til kursets vinner.

Politisk har han vært moderat. På lanseringsintervjuet for sitt kandidatur i Aftenposten, presenterte han seg som en motvekt til den forrige ledelsen i Oslo-partiet, som var veldig opptatt av innvandring. Solås ville snakke positivt om Oslo:

– Folk kjenner seg ikke igjen i beskrivelser av krigssoner på grunn av innvandring, og at det er kriminalitet overalt, sa han til Aftenposten.

Hvordan var hans posisjon i Oslo Frp?

Oslo Fremskrittsparti har i mange år vært åsted for mye fløykamp. Det har vært mange forskjellige konfliktlinjer, men særlig hvor mye man skulle snakke om innvandring har vært viktig. En fløy har vært opptatt av å følge signaler og strategier fra Frp sentralt, mens en mer opprørsk fløy har vært mer egenrådig og skeptisk til sentralen. Flere av de siste nominasjons- og årsmøtene har vært preget av disse konfliktene.

I 2018 ble Tone Liljeroth foreslått på førsteplassen i Oslo. Liljeroth jobbet på Stortinget, og ble lansert av André Melchior Larssen, som var kommunikasjonssjef i Frp den gangen. Men etter omstemming på nominasjonsmøtet ble hun slått av Oslo-politikeren Aina Stenersen.

Landsmøtet til Frp Gardermoen 20230428. Sylvi Listhaug på Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen. Foto: Terje Pedersen / NTB (Terje Pedersen/NTB)

I 2020 ble politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen foreslått som leder av Oslo Frp, men tapte mot den lokale Geir Ugland Jacobsen. Jacobsen ble senere ekskludert fra partiet, og det endte med at Meeg-Bentzen tok over lederjobben likevel.

Begge de avstemningene ble sett på som at Oslo Frp vant over sentralen. Men i 2023 var det Lars Petter Solås som var den moderate kandidaten. Han tok en knusende seier over Henning Holstad. Dermed var det en moderat politiker sentralen satte pris på, som tok førsteplassen på Oslo Frps liste.

Hva skjedde på Frp-nachspielet?

Alle detaljer er fortsatt ikke kjent. Og flere involverte har forskjellige historier om hva som har skjedd. Men Nettavisen har skrevet at Solås skal ha tatt kvelertak på én journalist i Nettavisen og opptrådt truende overfor en annen, seint på natta under et nachspiel. Solås skal også ha slått og tatt en medarbeider i Dagbladet i skrittet.

Solås har seinere beklaga oppførselen sin, men har ikke gått i detalj om hva som egentlig skjedde eller hvorfor.

«Under landsmøtet lørdag 29. april drakk jeg altfor mye og mistet kontroll over meg selv. På et nachspiel oppførte jeg meg hensynsløst mot flere journalister. (...) Episoden på landsmøtet er et sort hull for meg, og oppførselen som har blitt beskrevet er åpenbart fullstendig uakseptabel», har Solås skrevet på Facebook.

Ingen har så langt anmeldt episoden.

Kan Fremskrittspartiet fjerne han fra bystyrelista?

Nei. Fristen for å levere inn lister til årets kommunevalg var 31. mars. Fristen for å trekke et listeforslag var 20. april, også det før hendelsene på nachspielet. Oslo kommune opererer med en som utløp 2. mai, altså bare tre dager etter hendelsene. Men ingen fritakssøknad ble levert inn innen den fristen heller.

Tidligere denne uka ble det kjent at Solås selv har søkt om å få trekke seg fra lista. Ifølge NRK har ordfører og leder av valgstyret i Oslo, Marianne Borgen, sagt at Solås kommer til å få godkjent fritakssøknaden sin.

Likevel tyder et brev fra Kommunaldepartementet på at det ikke er fullt så enkelt.

Ordfører Marianne Borgen (SV) gir seg som ordfører og politiker etter kommunevalget. (Tom Vestreng)

– Rettskildene vi viser til i brevet peker entydig i retning av at det ikke er mulig til å innvilge fritak etter at fristen valgstyret eller fylkesvalgstyret har satt for å søke om fritak, har gått ut, opplyser avdelingsdirektør Siv Dolven i Kommunal- og distriktsdepartementet til NTB.

Hva skjer hvis Solås ikke får godkjent søknaden om å trekke seg?

Da står det igjen to muligheter: Enten kan Solås rett og slett flytte ut av kommunen, og dermed bli utelukket fra lista. Ellers må han stå på lista, og vil etter all sannsynlighet bli valgt inn i Oslo bystyre.

Da har han adgang til å be om fritak fra vervet. I Oslo bystyret påstås det stadig fra ordførerstolen at det skal svært mye til for å få fritak fra det folkevalgte vervet som bystyrerepresentant, men i praksis har det likevel vært mange som har fått fritak.

Hva skjer framover nå?

25. mai er det møte i valgstyret i Oslo kommune. De skal da etter alt å dømme behandle søknaden fra Solås. Andrekandidat, som etter alt å dømme uansett blir politikeren Oslo Frp kommer til å fronte i valgkampen, er den nokså ukjente Magnus Birkelund. Han jobber i dag som bransjedirektør i Virke.

