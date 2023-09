Stemmevekst i vest, nedgang i øst: – Et så stort problem at vi ikke kan ignorere det

Stadig flere stemmer før valgdagen. Etter to uker med åpne stemmelokaler har rundt 90.000 mennesker stemt, og det er over 7.000 flere enn i samme periode ved forrige kommunevalg. Men økningen er ikke jevn over hele byen. På Vinderen, Røa og Majorstua er det tusenvis av flere som har stemt allerede. På østkanten er det nedgang. Særlig på Grønland og Tøyen.

Totalt viser Dagsavisens beregninger at 1005 færre har stemt i perioden på østkanten, mens hele 7172 flere mennesker har stemt på Oslo vest.

I resten av byen er det mindre endringer, og hele tabellen kan du se nederst i denne saken.

Vil hjelpe høyresiden

TV2s valganalytiker og tallknuser Terje Sørensen mener tallene er interessante. Han forventer mellom 210.000 og 220.000 forhåndsstemmer totalt i Oslo-valget. Det betyr at omtrent 40 prosent av dem er levert inn allerede.

– Hvis bydelene i vest mobiliserer enda mer, og det blir demobilisering i øst, så vil det hjelpe høyresiden, og det er kanskje de stemmene som skal til for å få et flertall, sier Sørensen.

Samtidig minner han på at valgdeltakelsen alltid er vesentlig høyere i vest enn øst i Oslo ved valg. Mange vestkantbydeler har kanskje så mye som 8–10 prosent høyere valgdeltakelse enn snittet.

– For venstresiden er det jo innmari viktig at valgdeltakelsen blir høy i indre by og i Groruddalen. For høyresiden er det viktig at Frogner og ytre vest får en veldig høy andel.

Han knytter den høye valg-aktiviteten i vest nå til rikspolitikken.

– Vestkanten har vært kjappere til å mobilisere enn ved forrige valg. Det kan være fordi de føler mer på kroppen at de må gjøre noe, for å stemme mot en regjering som har tatt en del grep som ikke faller i god jord der, sier Terje Sørensen.

Likevel skal man ikke overdrive betydningen av tallene. Det største rushet på forhåndsstemmer blir i kommende uke.

Et demokratisk problem

Tallene skremmer Arbeiderpartiet i Oslo.

– Oslo er en delt by, og det viser disse tallene. Jeg er oppriktig bekymra for at valgdeltakelsen i år kan ende opp med å være lavere i områdene hvor den er allerede lav.

Det sier Usman Mushtaq (Ap), byråd for arbeid, inkludering og sosiale tjenester i Oslo.

– Det er et demokratisk problem. Og et så stort problem at vi ikke kan ignorere det, sier Mushtaq.

Usman Mushtaq Usman Mushtaq (Hilde Unosen)

Han mener det å ikke delta i valg er en form for utenforskap.

– Når de som bor i øst, velger å ikke bruke makta si, at de ikke stemmer, da ser vi hvem som bestemmer. Det er folk i andre deler av byen. Og det skaper enda større forskjeller i samfunnet vårt, sier han.

Samtidig mener han tallene viser at det fortsatt er en stor jobb igjen å gjøre. De prøver blant annet å møte folk gjennom frivillige organisasjoner, moskeer og templer.

– Pandemien har vist oss at det er nødvendig å møte folk der de er. Vi kan ikke forvente at folk får med seg nyhetene. Vi har 1000 frivillige som banker på dører, er til stede, og deltar på arrangementer. Det er nødvendig, men jeg tror ikke det holder, sier Mushtaq.

– Vi må gjøre mer, og hele samfunnet må gjøre mer, legger han til.

Mushtaq trekker fram at det er et klart skille mellom høyre- og venstresida i dette valget.

– Det handler det om gratis Aktivitetsskole, det handler om velferden, om hva vi skal kutte og hvor vi skal satse. Skal vi kutte eiendomsskatten for å kutte velferd, spør han retorisk.

Høyre: Hyggelig der det går bra

– Det har vært en utvikling over tid at flere og flere forhåndsstemmer. Det er ikke overraskende at det er en økning noen steder, sier Eirik Lae Solberg, byrådslederkandidat for Høyre i Oslo.

– Jeg håper det ikke er uttrykk for lavere valgdeltakelse på Grønland og Tøyen, og at de henter seg inn innen valgdagen, sier han.





Eirik Lae Solberg er Oslo Høyres byrådslederkandidat. Etter valget til høsten kan han overta kontoret som Raymond Johansen har hatt de siste åtte årene. (Aslak Borgersrud)

– Men det er veldig hyggelig der det går bra, legger han til.

– Vil dere nå satse hardere på østkanten, siden folk i større grad har stemt allerede i vest?

– Vi har ikke tatt høyde for noen sånne utviklingstrekk i måten vi jobber på. Men vi er i ferd med å få en valgperiode, ikke bare en valgdag. Det har nok påvirket partiene til å begynne valgkampen tidligere.

– Man kan kanskje tolke det som at dere har gjort en god jobb med å mobilisere kjernevelgerne?

– Det er altfor tidlig å spekulere i. Altfor tidlig å si hva som er årsaken. Det overlater vi til valgforskerne, sier Solberg.

Stemmelokaler er flyttet på

En mindre politisk årsak til endringene kan også være helt fysisk. Flere av forhåndsstemmestedene er nemlig flyttet siden sist. Det er Valgstyret i Oslo kommune som bestemmer hvor de skal stå, etter innspill fra bydelene.

Både på Røa og Vinderen har det vært forandringer.

– På Røa har vi vært flere ulike steder. I 2019 var vi i et hus rett ved Røakrysset. Dette huset skulle rives i 2021, så da plasserte vi en brakke på Røa torg som er mye mer synlig. På Vinderen ble en bedre plassering av brakken ledig på grunn av fjerning av parkeringsplasser foran Vinderentorvet, forteller Maren H. Blaalid, kommunikasjonsansvarlig for valg i Oslo.

– Det er ikke gjort noen endringer i plasseringene på Grønland torg og Tøyen torg siden 2019. Begge steder har vi godt synlige brakker, legger hun til.

Var MDG-mobilisering tidlig sist

TV2-analytikeren Terje Sørensen legger inn et lite element til: Ved det forrige kommunevalget var det flere effekter som kan ha påvirket de tidlige forhåndsstemmetallene, mener han.

– Vi må jo ta med i konteksten at i 2019 var det en form for protestbølge mot en sittende regjering som var ganske upopulær. Det kan ha hemmet forhåndsstemmingen i en del bydeler. At høyrefolk kanskje ventet med å stemme den gangen, fordi de bare var sånn passelig begeistret.

Han trekker også fram MDGs medvind ved forrige kommunevalg som en faktor.

– Samtidig var det sist en voldsom mobilisering og begeistring for MDG tidlig i valgkampen. Det kan bety at en del som stemte MDG tidlig sist nå vil vente og se.

(Tabellen viser ikke stemmer avlagt på institusjoner. Enkelte forhåndsstemmelokaler har også flyttet litt siden forrige valg, og noen nye er lagt til. Tallene viser likevel en klar trend om økning på Oslo vest og nedgang på Oslo øst. Kilde: Oslo kommune)

