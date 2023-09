Han er Arbeiderpartiets yngste ordførerkandidat

---

Jens Einar Aklestad (20)

Fjord kommune (Møre og Romsdal)

Arbeiderpartiet, 1. plass på lista

I Fjord kommune, med omtrent 2.491 innbyggere, har Arbeiderpartiet sittet med makten siden kommunen ble til i 2020. 1. januar 2020 ble kommunene Stordal og Norddal slått sammen.

I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg vil stå i heisen med Jonas, Vedum og Sigbjørn Gjelsvik for å diskutere overføringer til Kommune-Norge. Men heisturen måtte ha vært lang for å få gjennomslag.

Eva Hove (68) har båret ordførerkjedet i Fjord kommune de siste årene, og nå kan det hende at hun gir stafettpinnen videre til sin nesten 50 år yngre kollega. Den oppgaven er Jens Einar Aklestad (20) klar for.

– Hadde jeg ikke hatt lyst til å bli ordfører hadde jeg ikke stått på liste, sier Aklestad med et smil til Dagsavisen.

Her er noen av listekandidatene til Arbeiderpartiet i Fjord kommune. Siden kommunen ble slått sammen av Stordal og Norddal i 2020. Arbeiderpartiet har styrt i gamle Stordal kommune. I gamle Norddal var det Senterpartiet. (Eva Hove)

– Se forbi alderen min

Aklestad er leder for Møre og Romsdal AUF, og stiller som ordførerkandidat i hjemkommunen Fjord. Kommunen ligger en liten times kjøretur fra Ålesund, midt mellom turistattraksjonene Geiranger og Trollstigen.

Aklestad er Arbeiderpartiets yngste ordførerkandidat, ifølge NRK. Selv om han for det meste møter folk som synes det er bra å få flere unge inn i politikken, er det alltid noen som er skeptiske.

– Folk må se forbi alderen min, og se på hva jeg mener, og hva jeg vil få til i kommunen.

Interessen for politikk økte etter at han ble valgt inn i Ungdommens fylkesting i november 2020. Der møtes ungdommer fra alle kommuner for å blant annet behandle større fylkespolitiske saker. De møter ofte fylkespolitikere som sitter i de forskjellige hovedutvalgene i fylkeskommunen, og ifølge Aklestad har han møtt på fordommer fordi han er ung.

– Fylkespolitikerne var mer kritiske til hvordan vi uttalte oss, og gikk rundt med følelsen av at det er lett å sette oss unge på plass. Som ung politiker som ønsker å påvirke og som har en rettmessig plass til å påvirke fylkespolitikken, møter man større motstand, ifølge ham.

«Du har ikke nok erfaring til å uttale deg i saken» sier Aklestad at han har fått høre av eldre politikere.

– Dette er med på å trykke ned engasjement og motvirke unges gjennomslagskraft. Hersketeknikker er også hyppig i bruk av enkelte for å kunne motvirke vårt arbeid og sannsynligheten for gjennomslag, hevder han.

– Har du en oppfordring til unge som vil inn i politikken, men ikke tør?

– Jeg har en oppfordring til de eldre politikerne: Ta imot oss unge med åpne armer, og gi oss arbeidsoppgaver som vi klarer å mestre. Ikke vær redd for å satse på oss. Vi har muligens andre måter og se på saker, men det er gjennom samarbeid vi kommer lengst, skaper den beste politikken og finner de beste løsningene.

Vil snu fraflytting-trenden

I hjemkommunen er det annerledes, og han mener de har et mildere politisk klima på tvers av parti og alder.

– Det er utrolig mage som har tatt meg godt imot, og jeg tror ikke jeg hadde vært her jeg er i dag uten støtten jeg har fått fra eldre politikere.

Men han forbereder seg også på motbakker. Det viktigste er at folk ser forbi alderen og heller legger merke til det han vil få til med kommunen, sier Aklestad. Og akkurat hva er det?

– Jeg vil snu trenden med at flere og flere flytter fra kommunene, og få flere til å ønske å flytte til kommunen. Jeg vil at folk skal ha lyst til å flytte hjem igjen til Fjord.

Han peker på et bedre jobbtilbud og boligmarked som en løsning på problemet. Og å skape et attraktivt sentrum, som kan gi liv til lokalsamfunnet.

Stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke, Jens Aklestad og nåverande ordfører i Fjord, Eva Hove. (Anne-Kristin T. Aklestad)

Selv om Arbeiderpartiet har ordføreren i Fjord, ble Senterpartiet største parti i kommunen både i kommunevalget i 2019 og stortingsvalget i 2021. Det er usikkert om Ap beholder ordførerkjedet i Fjord, og både Høyre og Senterpartiet stiller med kandidater.

– Det blir spennende å se hva som blir utfallet, men jeg har fortsatt troen på oss. Politikk handler om vanskelige spørsmål, og veldig mange stemmer på de enkle løsningene, men det er ikke nødvendigvis de beste, sier Aklestad.

Han tror at man i mindre lokalsamfunn ser mer på personene som stiller til valg, og ikke partiene.

– Alle kjenner vell alle i Fjord kommune, sier han.

Et stort spørsmål før årets valg er hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som er de to partiene med flest ordførere etter valget i 2019, klarer å holde på makten.

Arbeiderpartiet har vært omtalt som landets «ordførerparti», nettopp fordi de har hatt posten i flest kommuner. Meningsmålinger flere steder kan hinte om at det går mot utskiftinger.

Flere unge må fram

Som både fylkesleder i AUF og ordførerkandidat har Aklestad en travel valgkamp foran seg.

Sunnmøringen har ambisjonene på plass og har tenkt tanken på stortinget.

– Jeg har jo tenkt tanken om å sitte på Stortinget om noen år, men jeg kan ikke si det med sikkerhet, for livet mitt er i konstant endring.

På landsmøte i Arbeiderpartiet fikk Aklestad møtt partileder Jonas Gahr Støre. (Privat)

