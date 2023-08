17-åring topper lista: – Det er allerede vanskelig å være ung i politikken

---

Jenny Alvestad Aarnes (17)

Haram kommune (Møre og Romsdal)

SV, 1. plass på lista

Haram ble tvangssammenslått med Ålesund kommune, men i fjor ble det klart at Haram skal få bli en egen kommune igjen. Det skjer i 2024. Ved valget i 2019 fikk SV 3,2 prosent av stemmene i Ålesund kommune. Det ga dem to representanter. Ap har ordføreren.

I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Sylvi Listhaug, tror jeg. Jeg synes det er lærerikt og interessant å møte folk man er uenige med. Man lærer og utviklet seg veldig lite av å hele tiden omringe seg med mennesker som har like meninger som seg selv. Jeg vil stå i heisen med Sylvi, rett og slett fordi vi er så langt fra hverandre politisk.

– Jeg har lyst til å gjøre en forskjell, så da jeg fikk muligheten, tok jeg den.

Det sier 17-år gamle Jenny Alvestad Aarnes.

Hun står øverst på SVs liste i Haram kommune i høstens kommune- og fylkestingsvalg. Ikke bare er Aarnes partiets førstekandidat der, hun kan også bli den yngste folkevalgte politikeren i Norge. Født 27. desember 2005 er det bare to andre kandidater som er yngre enn henne, men de ligger ikke an til å velges inn fra sine kommuner.

Aarnes skal begynne på siste året på Haram VGS til høsten, og tror det ikke blir noe problem å kombinere skole med politikk.

– Det skal gå fint, pluss at det er mye jeg lærer i politikken som jeg drar nytte av i skolen, sier hun til Dagsavisen.

Alltid engasjert

Politikk har vært en interesse for Aarnes allerede fra tidlig alder, mye på grunn av moren hennes, som er lokalpolitiker i Senterpartiet.

– Hvordan er diskusjonene mellom deg og mor rundt middagsbordet?

– Det er ikke så mange diskusjoner under middagen, vi vet at noen ting er vi uenige i og andre ting er vi enige i, sier hun smilende.

Aarnes har alltid vært interessert i hvem som styrer, og vil være med på å gjøre en endring i lokalsamfunnet. Valget av parti gikk lett.

– De sakene og verdiene jeg setter høyest samsvarer veldig godt med SVs politikk.

Som regel god respons

Responsen på Aarnes’ engasjement for politikken i Haram har som regel vært god, selv om det også er noen som er mer skeptiske til deltakelsen hennes, forteller hun.

– Det er mange som heier, og det er utrolig stas. Men det er noen som har sagt til meg at politikere må ha ti års arbeidserfaring og fullført studie for å kunne være med i lokalpolitikken.

Dette er Aarnes helt uenig i. Hun mener det er viktig med et representativt utvalg i politikken i Haram.

– I lokalpolitikken er det viktig å få stemmer fra flere sider av samfunnet, slik at beslutninger som blir tatt, er til det beste for alle som bor i kommunen.

Aarnes har opplevd hets og trakassering, og synes det er utrolig dumt at flere unge har sagt at de trekker seg fra politikken på grunn av det.

– Vi mister muligheten til å bruke ytringsfriheten vår. Det er allerede vanskelig å være ung i politikken, for du står så alene omgitt av så mange eldre, sier Aarnes.

17-åringen er akkurat på grensa for å kunne bli lokalpolitiker, ettersom man må fylle 18 år i valgåret for å kunne stille på liste til å bli med i kommunestyret, skriver NRK. Kanalen har tidligere snakket med unge som ble valgt inn i 2019, men som ikke tar gjenvalg i år. Mindre politikk, mer personlige konflikter, personangrep og hersketeknikker, er noe av det en av dem trakk fram om erfaringen.

Politikk i en demotiverende retning

– Hvorfor tror du så få unge vil engasjere seg i politikken?

– Jeg tror det ikke alltid handler om hets, men at mange mister motivasjon fordi politikken går i en veldig demotiverende retning, som klimapolitikken. Vi lærer på skolen at klima utfordringene våre er noe vi må gjøre noe med nå, også skjer det ingenting, svarer Aarnes.

Aarnes har selv kjent på denne frustrasjonen over at politikken går i en demotiverende retning. Hun fikk mer motivasjon av å møte mange unge som hadde en plan for hvordan de ville få til endring. Rådet til andre unge er klart: dra på arrangementer med flere ungdomsorganisasjoner og partier.

– Det er den enkleste veien inn, og du møter andre som er på samme sted som deg. Det er vanskelig som ung å hoppe rett i et voksent parti.

Nå er det snart lokalvalg og Aarnes er motivert for å kanskje gå inn i kommunestyret.

– Jeg tror det blir utfordrende, men utrolig gøy. Jeg er veldig heldig med mamma som gir gode råd og god støtte.

Vil gjøre en endring

Kampsakene for den unge politikeren er klima og mindre forskjeller.

– Jeg vil at vi skal ta vare på naturen her, fordi det er mye fint. Jeg vil også ha en kommune med små forskjeller, der alle kan ta en del uansett inntekt og bakgrunn.

Aarnes vil ha ned utslippene, og verne naturen i Haram.

I mars 2020 godkjente Olje- og energidepartementet bygging og drift av Haram Vindkraftverk. I mai 2021 kom den første av åtte vindturbiner på fjellet på Haramsøya. Saken har vært mye omtalt i media, og mange i lokalsamfunnet har engasjert seg i gruppen «Nei til vindkraftverk på Haramsøya», skriver NRK. De skriver at utbyggingen begynte ved et fredet fugleområde rett i hekketiden.

Aarnes er kritisk til utbyggingen.

– Utbyggingen har gått veldig utover det biologiske mangfoldet på øya, det mener jeg er feil.

Tettstedet Ulla på Haramsøya i Ålesund kommune i Møre og Romsdal. Vindturbiner tilhørende Haram vindkraftverk på fjellet over Ulla. (Halvard Alvik/NTB)

