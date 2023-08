Aps Shila Khayrollahzadeh frykter Høyre-Oslo

---

Shila Khayrollahzadeh (22)

Oslo

Arbeiderpartiet, 6. plass på lista.

Ved valget i 2019 fikk Ap 20 prosent av stemmene. Ferske målinger gjort av Pollofpolls viser at de nå ligger an til å få 17,2 prosent. Høyre derimot hadde 25,4 prosent i 2019 og ligger nå an til å få 37,7 prosent.

– I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg har klaustrofobi, så jeg ville helst stått i heisen med Else Kåss Furuseth, for da kommer jeg sikkert til å le mer enn å tenke på klaustrofobien min. Men jeg ville gjerne gått en tur med Lise Klavenes, en rå dame jeg ser opp til.

---

– Jeg tror jo partiene har innsett at det å ha unge med i lokalpolitikken er en stor styrke, sier Shila Khayrollahzadeh.

22-åringen (som snart blir 23) er nummer seks på listen til Arbeiderpartiet i Oslo og blir mest sannsynlig valgt inn i bystyret til høsten. Der mener hun at hennes plass er viktig.

– Den politikken som påvirker unge aller mest, er den som blir fattet på lokalt nivå. Så derfor er det utrolig viktig at lokalpolitikken er preget av at unge er med.

Hun mener at unge i dag vokser opp i en vanskelig tid, som koronapandemien.

– Det er utrolig viktig å nettopp ha med unge som kan bidra i å påvirke den fremtiden de selv skal vokse i og etablere seg i.

[ Stadig flere barnefamilier må stå i matkø: – En tidsmaskin tilbake til mellomkrigstida ]

– Vi må være flinke til å anmelde

En undersøkelse utført av Politihøgskolen viser at unge politikere dessverre faller fra politikken i større grad enn eldre politikere når de blir utsatt for hets.

Shila Khayrollahzadeh mener man ikke skal være redd for å anmelde om man som ung politiker blir utsatt for hets.

– Jo mer vi anmelder, jo mer statistikk kommer det, sånn at det ikke blir så mange mørketall på det området.

Hun kan skjønne at flere unge kvier seg til å delta i politikken på grunn av redselen for hets. Men selv tar hun seg ikke særlig nær av ufine kommentarer.

– Jeg bryr meg egentlig veldig lite, kanskje fordi jeg er veldig vant til det.

– Hvorfor bryr du deg ikke?

– Fordi jeg vet at jeg er helt uenig. Jeg faller tilbake på de grunnleggende tankene jeg har om hvorfor jeg er med i politikken. Nettopp fordi jeg vil jobbe for noe større enn meg selv. Og det at de mener at unge ikke har en plass i politikken, er et usaklig argument som jeg vet ikke stemmer.

Khayrollahzadeh vil jobbe for noe større enn seg selv, som å minske forskjellene mellom Oslos øst- og vestkant.

– Jeg er fra Alna i Oslo, og jeg husker som barn at jeg måtte si ha det til vennene utenfor Aks, fordi de ikke hadde råd til å gå på Aks. Jeg så forskjellene praksis.

Det var også da hun begynte på Elvebakken videregående at hun la merke til forskjellene i Oslo.

– Jeg reise ned til sentrum og så hvor ulikt folk lever og hvor ulike forutsetninger folk har.

Shila Khayrollahzadeh, AP. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Flere hundre unge født mellom 2000 og 2005 stiller til valg i kommune- og fylkestingsvalget i høst. Dagsavisen har snakket med unge fra ni av ti partier på Stortinget i denne serien.

Les også om Jenny Alvestad Aarnes (17) fra Haram kommune, som kan bli landets yngste folkevalgte:

[ 17-åring topper lista: – Det er allerede vanskelig å være ung i politikken ]

Helt tilfeldig at det ble AUF

Det var i starten av videregående at Khayrollahzadeh meldte seg inn i AUF etter en busstur med en venninne.

– Jeg satt på bussen med en venninne som allerede var aktiv i AUF, og vi snakket vi litt om forskjeller i Oslo.

På bussturen foreslo venninnen at Khayrollahzadeh burde bli med på et møte i ungdomspartiet.

– Jeg ble med på møtet, og har blitt værende siden.

Nå studerer hun juss og skal begynne på sitt fjerde år. Hun tror ikke studiene vil kollidere med politikk.

– Jeg mener at både politikk og jussen utfyller hverandre. Så jeg har ikke problemer med å bruke energi på begge deler, hittil har det vært gøy og spennende, men også litt hektisk.

[ Dette er Moxnes-saken ]

Frykter et høyre-Oslo

Oslo ser mer blått ut nå enn det gjorde ved sist lokalvalg. I 2019 fikk høyre 24,5 prosent av stemmene, mens de nå ligger an til å få 38 prosent. Det viser ferske målinger fra Pollofpolls.

– Jeg har vokst opp i 18 år med Høyrestyrt Oslo, mens søsknene mine har vokst opp de siste årene i et Ap-Oslo. Det er store forskjeller.

Khayrollahzadeh forteller at bystyret i dag har fått til gratis Aktivitetsskole (Aks, som kalles SFO andre steder i landet), og flere fritidstilbud for unge.

– Jeg husker da jeg vokste opp så var det ikke de samme mulighetene.

Khayrollahzadeh mener at Høyre har skapt større forskjeller, og frykter fremtiden.

– Jeg er veldig redd, for de på høyresida snakker veldig mye om kutt i eiendomsskatten, og da ser man at de går to milliarder minus i budsjettet. Da begynner man å lure på hva de da eventuelt vil kutte i, og jeg er veldig redd for at de vil kutte i tilbud til unge.

Har meningsmålingene rett ligger det an til at Høyre får 23 plasser mot Aps 10 plasser i Oslos bystyre.

– Hva er dine tanker om det?

– Jeg tror vi må bare ta det som en motivasjon, og jobbe enda hardere. Vi må ut å snakke med folk, og vise dem hva vi har fått til i Oslo. Slik at velgerne skjønner at hvem som vinner valget faktisk er veldig avgjørende for deres fremtid.

Selv om tallene er grå, ser Khayrollahzadeh lyst på fremtiden.

Shila Khayrollahzadeh, AP. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

– Jeg synes noe av det gøye med valgkampen, er nettopp å være ute og snakke med velgere, og eventuelt også bli utfordret, og høre hvordan stoda er ute i Oslo. Og så er vi jo ganske klare på at det kan bli en jevn valgkamp, så vi er klare for å ta kampen.

– Hvordan ser du på din egen fremtid, som politiker?

– Skal jeg være helt ærlig så ser jeg ikke så langt fram. Jeg er veldig opptatt av å gjøre en god jobb her og nå. Men jeg tar et steg om gangen, og jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stille til bystyret, så nå har jeg gjort det, og da blir min jobb fremover å faktisk gjøre en god jobb der.

[ – Vi har alltid frykten i bakhodet ]

[ Ny optimisme på Andøya: Nå tror Dzevad han kan bli i jobben ]