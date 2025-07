Lula tar en for laget

Dette er en kommentar. Holdninger og meninger i teksten står for skribentens regning.

USAs president Donald Trump forsøker å gjøre internasjonal politikk til et interessespill der absolutt ingen temaer eller prinsipper er hevet over maktkampen og geopolitikken. Blant de få verdenslederne som setter seg opp mot dette spillet og holder på prinsippene, er Brasils Lula. Hans imøtegåelse av Trumps toll-trusler er ikke bare viktige for Brasil, men også for små stater som Norge. Lula har vunnet det første slaget mot Trump, men kampen han står i kjempes på mange fronter.

Det første slaget handlet om Jair Bolsonaro, Brasils ytre-høyre president fra 2019-2022, og mannen bak en rekke angrep på det brasilianske demokratiet. Han forventes å bli stilt for retten for kuppforsøket 8. januar 2023 innen utgangen av året. Dermed vil han ikke kunne stille til presidentvalget i 2026. Han er allerede fratatt pass og andre rettigheter i påvente av rettssaken. Men hans sønn, Eduardo Bolsonaro, bor i Washington og har utviklet tette bånd til MAGA-bevegelsen. Eduardo bidro til at Trump truet Brasil med 50 prosent toll om ikke Bolsonaro-saken frafalles.

Om Lula hadde villet kunne han likevel ikke ha frafalt den, siden Brasiliansk høyesterett er uavhengig – ja faktisk har større makt enn i de fleste andre land. Som en reaksjon på Trumps trusler fratok Høyesterett i stedet Bolsonaro flere rettigheter: han ble påsatt fotlenke og fikk forbud mot bruk av sosiale medier. USA svarte med å nekte åtte brasilianske høyesterettsdommere visum til USA.

Uansett hva utfallet blir, er det likevel Lula som har vunnet det første slaget. Meningsmålinger viser at 72 prosent av brasilianerne er imot tollen. Til og med svært konservative medier og politikere har tatt sterkt avstand fra Trumps grep. Bolsonaro er svekket, mens Lulas popularitet har fått et etterlengtet oppsving.

Brasil har råd til å ta opp kampen mot USA. Bare 12 prosent av Brasils eksport går til USA, og importen er større enn eksporten. Det store spørsmålet er om Brasil kan få større politisk spillerom ved å knytte seg tettere til alternative allianser. Et av kortene Brasil satser på, er BRICS-sammenslutningen, som møttes i Rio de Janeiro for to uker siden.

Lula kjemper en kamp for en utviklings- og demokratiagenda på flere fronter.

BRICS’ forsøk på å skape et alternativ til en vestlig ledet økonomisk verdensorden er blitt en rød klut for Trump, som allerede før møtet truet BRICS-medlemmene med 100 prosent toll. BRICS er blitt utvidet fra de opprinnelige fem; Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, og inkluderer nå Etiopia, Indonesia, de Forente Arabiske Emirater og Egypt, samt en rekke såkalte «partnerland». Agendaen har gått fra fokus på økt økonomisk uavhengighet, inkludert å etablere en ny utviklingsbank, til sikkerhet og utvikling generelt. Det er særlig forsøket på å bygge opp alternativer til dollarbaserte betalingsmekanismer som har skapt motstand i Vesten.

BRICS-landene er imidlertid for ulike til å kunne samle seg om tunge tiltak. Storparten av slutterklæringen fra Rio-møtet handler om å styrke eksisterende internasjonale organisasjoner og avtaler, blant annet Verdens helseorganisasjon, IMF, og ikke minst FNs klimapanel og det nært forestående klimatoppmøtet i Brasil. Den skisserer en progressiv utviklingsagenda, ikke helt ulik den Norge forfekter i internasjonale organisasjoner.

Men geopolitikken skinner igjennom også i BRICS-samarbeidet på i alle fall to punkter. Det ene omhandler Putin, som ikke var til stede i Rio siden Brasil er med i den Internasjonale straffedomstolen som har utstedt arrestordre på ham, og ville blitt arrestert om han satt sine bein på brasiliansk jord. Men han deltok via videokonferanse, og Russland fikk inn i slutterklæringen en hard fordømmelse av Ukrainas droneangrep i Russland, uten et ord om Russlands brutale angrepskrig i Ukraina.

Det andre er kinesernes dominans i BRICS, og deres langsiktige geoøkonomiske strategier. Utvidelsen av BRICS var et kinesisk initiativ og møtte motstand hos blant annet Brasil. Kina bruker BRICS til å konsolidere sin rolle som den foretrukne utviklingspartneren for det globale sør. Kinesiske investeringer, handelsavtaler og løfter om utvikling er attraktive alternativ til USAs aggresjon. Nesten 30 prosent av Brasils eksport går til Kina, og Kina har blant annet sikret seg tilgang til Brasils kritiske mineraler.

Hvorvidt Kinas strategi faktisk bidrar til utvikling i det globale sør er imidlertid høyst usikkert. Mye handler om kinesisk eksport av industrivarer og kjøp av råvarer. Om BRICS-samarbeidet blir for styrt av kinesiske interesser, kan de mindre mektige medlemmene i BRICS, som Brasil, bli sittende igjen med en både teknologisk og økonomisk avhengighet av Kina, uten sterke støttespillere for demokrati og rettsstat.

Lula kjemper med andre ord en kamp for en utviklings- og demokratiagenda på flere fronter: internt mot ytre-høyre opposisjonen, mot Trumps aggresjon, og innad i BRICS. På mange måter tar han en for laget – også for Norge og andre små land som forsøker å skape rom for rettsstat og en utviklingsagenda midt i en geopolitisk interessekamp. Det fortjener han vår støtte for.