Lever ut drømmen: – Howdy partner!

Etter å ha tatt av E18 og satt kursen mot Trøgstad er det snaue fire kilometer før småbruket Stenbøl dukker opp på høyre side av veien. Løfter du blikket vekker raskt skiltet «Sheriff Office» nysgjerrigheten.

«Ma'm call the Sheriff!» Leif-Åge Fredstad beskytter Stenbøl City mot lovløse. (Tomm Pentz Pedersen)

Wild West i Trøgstad

I fire år har Anette Siemsen Larsen, Leif-Åge Fredstad og deres to barn bodd på småbruket i Indre Østfold. Med kjøpet av eiendommen kunne endelig paret realisere drømmene om sitt eget Wild West i Trøgstad.

Leif-Åge er kundemottaker og automatgirtekniker i et lokalt firma, Anette jobber i hjemmesykepleien i Indre Østfold kommune. Med fulltidsjobber, to barn og 20 dekar gårdstun skulle man tro det var nok å henge fingrene i. By no means, stranger. Ikke for paret som aldri tar seg tid til en cowboystrekk.

– Selv i en kort hvil hadde jeg tenkt på neste oppgave i vår egen westernlandsby. Det gjør meg urolig, gliser Leif-Åge Fredstad og legger til:

– Det er bare å jobbe på.

Cowboystrekk er i utgangspunktet et ukjent begrep for Anette Siemsen Larsen og Leif-Åge Fredstad i Indre Østfold. (Tomm Pentz Pedersen)

Boots og bisonkatt

Saloon, sheriffkontor med fengsel og Klondike-gullrush på tunet. I Stenbøl City skal det ikke mye fantasi til før du blir satt tilbake på slutten av 1800-tallet. Det ville vesten.

Anette, Leif-Åge og Amalie (10) inviterer Dagsavisens journalist inn i vertshuset. Selvfølgelig er familien kledd i tidsriktige klær. Med cowboyhatter, lærstøvler, vest, lommeur, halstørkle og westernkjoler. I pistoltaska har Leif-Åge en replika.

– Jeg er ikke spesielt opptatt av våpen altså. Interessen for det ville vesten er fordi stilen fascinerer meg. Livsstilen i 1870, og ikke minst miljøet, smiler Leif-Åge.

Når Amalie Fredstad (10) inviterer til bursdag, blir det gjerne med western-tema. (Tomm Pentz Pedersen)

Tiåringen Amalie er raskt ute med å fortelle at den firbeinte som smyger rundt hushjørnet er en Bison-katt. Hesten ved sheriffkontoret er i plast – og heldigvis – ingen klapperslanger eller prærieulver som hyler mot månen i sikte.

Leif-Åge forsikrer:

– Det er i nok av elg i skogen rundt gården, men heller ikke noen Bison. Det som står øverst på ønskelista nå er et utstoppet Bison-hode. Det hadde gjort seg i vårt neste prosjekt.

High Chapparal inspirerte

Anette og Leif-Åges brennende interesse for det ville vesten begynte da Amalie kun var noen måneder gammel. I temaparken High Chapparal i Småland fikk paret virkelig kjenne western-livet på kroppen.

Allerede på 60-tallet åpnet grunnleggeren Bengt Erlandsson parken som har et genuint western-miljø. Med show, gullvasking, dueller og fryktede togranere på nært hold.

Bortsett fra det første året i koronapandemien har familien besøkt High Chapparal hvert år.

– Vi har uten tvil blitt inspirert, sier Anette.

– For oss voksne er det ikke attraksjonene som vekker størst interesse. Men bygningene, gjenstandene og klesstilen, legger Leif-Åge til.

Anette Siemsen Larsen og Leif-Åge Fredstad i Indre Østfold bedyrer at det ikke er noen planer om å bygge opp Stenbøl City til en besøkspark.

– Vi gjør det kun for gøy. For oss selv. Jo da, Amalie har feiret bursdagen sin her. Det var populært.

Bartenderen på Stenbøl City er ikke av den pratsomme typen. (Tomm Pentz Pedersen)

Rastløse cowboyer

Huset som har blitt saloon var opprinnelig et hønsehus. Etter å ha strippet det ned til reisverket og restaurert med gamle materialer, er det nå kort vei til bardisken – for tørste cowboyer. Bartenderen er av den tause typen. Foreløpig har kaklingen innenfor veggene stilnet.

Leif-Åge forteller om grillkvelden på utsiden av det tidligere hønsehuset for kun noen få år siden.

– Det var da ideene kom. Byggingen litt etter litt. Nå sitter vi her i Stenbøl City.

Westernby bit for bit

Det sies om grunnleggeren av High Chaparral i Sverige at det var på grunn av en stor porsjon stahet, fantasi og smålandsk iherdighet at han fikk realisert drømmen om en westernby.

På småbruket til trøgstingene Anette Siemsen Larsen og Leif-Åge Fredstad finner vi det samme pågangsmotet som hos den svenske gründeren.

Om Stenbøl City noen gang blir komplett? Det er uvisst. Anette og Leif-Åge har i alle fall flere prosjekter på blokka.

– Vi er allerede i gang med å bygge om høyloftet på låven. Mellom husene i vår lille westernby planlegger jeg å fylle på finmalt grus, innerst kan det bli et lite forsamlingshus og kan hende langs skogkanten en «vegg med småhus». Akkurat som på et filmsett, avslutter Leif-Åge. Som garantert ikke er den farligste mannen i Ville Vesten, ei heller i Indre Østfold.

Cowboyhatter, lærstøvler, vest, lommeur, halstørkle og westernkjole. Anette Siemsen Larsen og Leif-Åge Fredstad i Trøgstad er opptatt av detaljer. (Tomm Pentz Pedersen)

Fengselsfuglen i Stenbøl City har hatt et langt opphold. (Tomm Pentz Pedersen)

