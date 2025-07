Badevett i Oslo: – Det er ikke så nøye egentlig

Markus Berg og Gabriela Beltran visste ikke at Oslo kommune frarådet bading i går. FOTO: Ingvild Haugan Shrivastava

Det er varslet varmerekorder i alle landets fylker, og gradestokken nærmet seg 30 grader da Dagsavisen tok en tur på Sørenga for å snakke med badende.

Da var den populære Oslo-badeplassen full av mennesker.

På Oslo kommunes nettside står det imidlertid at badevannskvaliteten ved Sørenga sjøbad regnes som «dårlig». Det innebærer at bading iblant frarådes – stort sett på grunn av mye nedbør, slik som det var på tirsdag. På onsdag meldte NRK om at kommunen frarådet bading.