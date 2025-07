Snusfornuft og følelser

Den franske regidebutanten Laura Piani gjør fint lite som ikke utallige romantiske komedier har gjort gjentatte ganger før henne, men «Jane Austen ødela kjærlighetslivet mitt» er mer indie-nedpå og troverdig enn den ville vært i hendene på en amerikansk filmskaper.

Piani er mer opptatt av urealistiske romantiske forventninger, litterære referanser og den kreative prosessen enn forutsigbare kjærlighetsforviklinger – selv om det selvfølgelig blir mye sånt, også. Akkurat som Helen Fielding lot seg inspirere mye av Jane Austen da hun skrev «Bridget Jones’ dagbok», har Laura Piani gått tilbake til den samme kilden. Hovedpersonen Agathe Robinson (Camille Rutherford) sier i et mørkt øyeblikk at hun føler seg mest som Ann Elliot, hovedpersonen i Jane Austens siste fullførte roman «Persuasion». En gammel jomfru i ferd med å visne, som en blomst uten vann.

Sett fra utsiden lever Agathe et liv mange ville ha misunt henne, og har den perfekte arbeidsplassen for hovedpersonen i en sofistikert romantisk komedie. Hun driver den ikoniske bokhandleren «Shakespeare and Company» i Paris, som i over 70 år har solgt engelskspråklige klassikere bare et steinkast fra Notre-Dame-katedralen og et sigarettknips unna Rive gauche-siden av Seinen. Her jobber hun sammen med bestekompisen Felix (Pablo Pauly), en forpliktelsesfobisk rundbrenner som åpenbart er litt betatt av Agathe.