Mange krav om erstatning etter byggestart for ny E18: – Helst vil jeg flytte

Etter den midlertidige omleggingen av E18 som følge av veiprosjektet, suser bilene forbi ikke mange meterne fra Ghaffarians leilighet i Riiser Larsens vei på Stabekk i Bærum.

– Jeg har fått omkjøringsveien rett i ansiktet. Den er bare 30 meter fra balkongen min. Når jeg tar bussen fra Sandvika til dit jeg bor, kan jeg se inn i stua mi. Og når jeg er hjemme kan jeg vinke til passasjerene i bussene og sjåførene i lastebilene, sier Ghaffarian.

– Det verste er likevel støyen. Jeg har fått mer støy fra E18, og alle vet jo hvordan trafikken på E18 er i rushtida. Og da byggestøyen var på sitt verste, og det i tillegg var både risting og skjelving i leiligheten, hadde jeg «bad timing» – for da var jeg sykmeldt og hjemmeværende.

Tapte i retten

– De sier at alt skal bli bra til slutt, men vi snakker om 2029-2030 før veien er ferdig. Det er hvordan jeg har det nå som er viktig for meg, fortsetter Ghaffarian.

– Helst vil jeg flytte, men det får jeg ikke til. Jeg fikk takst fra megler på 4,8 millioner kroner på leiligheten min i januar 2022. Nå går ikke leilighetene her for 3,5 millioner, en gang. Hvor får jeg vel tak i en leilighet til 3,5 millioner kroner i Bærum hvis jeg selger?

Ghaffarian mener Statens vegvesen burde betale for verditapet leiligheten hennes har fått på grunn av anleggsarbeidene som startet sommeren 2021. Men i fjor fikk både hun og 113 naboer i til sammen fire sameier, avslag på sine krav om erstatning i Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

Flere av naboene ønsket primært innløsning av boligene sine, da saken ble skjønnsbehandlet av tingretten.

Skjønn er en spesiell framgangsmåte for behandling av saker av overveidende skjønnsmessig karakter – som når erstatninger ved ekspropriasjon av eiendom skal fastsettes.

Avgjørelsen ble anket til Borgarting lagmannsrett av beboere i alle de fire sameiene, men nok en gang ble Ghaffarian og flere med henne, skuffet da avgjørelsen falt i slutten av juni.

«Ulempene knyttet til anleggsarbeidene i form av estetikk, støv og rystelser er – selv om anleggsperioden er langvarig, likevel midlertidige og ligger innenfor det ventelige og det man må tåle når man har etablert seg nær en av landets mest trafikkerte hovedferdselsårer. (…) Det samme er tilfellet når det gjelder støy», heter det i overskjønnet fra lagmannsretten.

Statens vegvesen har måttet rive en rekke hus, blant annet i Professor Kohts vei i Bærum, for å få plass til ny E18 i Vestkorridoren. (Jil Yngland/NTB)

Erstatning til noen

– Jeg flyttet hit i 2012, forteller Ghaffarian.

– Da var det rekkehus og grøntarealer mellom oss og E18. Nå er de borte, sammen med et hyggelig nabolag.

– Før var det mange familier med barn her. Jeg har hund og ble derfor kjent med mange når jeg luftet den.

– Sønnen min var ti år den gangen, og jeg følte meg trygg når han var ute. Mange barn lekte på plenen her, og hadde det veldig gøy. Det er det ikke mange familier med barn igjen nå. Mange leier ut leilighetene sine, men stadig flytter leietakere ut.

Selv om Ghaffarian og mange av hennes næreste naboer ikke fikk gehør i lagmannsretten, gikk det bedre for 16 seksjonseiere i et av de fire sameiene. De fikk hver en erstatning på mellom 152.000 og 450.000 tusen kroner, fordi lagmannsretten konkluderte med verditap på leilighetene deres.

Lagmannsretten «har særlig vektlagt» byggingen av en gang- og sykkelbru som «vil virke svært skjemmende for leilighetene. (…) Mens bygget tidligere hadde utsyn mot en grønnkledt kolle, vil utsynet etter ferdigstillelse preges av denne brua».

Beboerne av disse leilighetene «vil i tillegg oppleve sjenerende innsyn fra fotgjengere og syklister».

«I tillegg kommer at støybelastningen i anleggsperioden er mer langvarig for denne eiendommen enn det som er tilfellet for de øvrige», skriver lagmannsretten.

De som bor der har opplevd «anleggsstøy over grenseverdiene» helt fra anleggsstart i 2021, og vil fortsette å oppleve det samme i perioder fram til første kvartal 2028, slår lagmannsretten fast.

Daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) omtalte ny E18 i Vestkorridoren som «et byutviklingsprosjekt, et kollektivprosjekt, et gang- og sykkelveiprosjekt og et prosjekt som gjør at biltrafikken fungerer enda bedre» ved oppstarten i november 2020. (Ørn E. Borgen/NTB)

Ny avgjørelse i august

Ghaffarian er glad for at noen naboer «heldigvis fikk litt erstatning», men er ikke overrasket over at hun ikke selv fikk det av lagmannsretten.

– Jeg hadde ingen forventninger, sier hun etter først å ha opplevd nederlag i tingretten.

– Jeg har fått mer støy fra E18, og alle vet jo hvordan trafikken på E18 er i rushtida, sier Kathy Ghaffarian. (Privat)

Heller ikke eierne av sju eneboliger i Sandviksveien og Markalleen i Bærum, nådde fram med sine krav mot Statens vegvesen da det var skjønnsforhandlinger i Ringerike, Asker og Bærum tingrett i fjor.

De ville primært at staten skulle innløse eiendommene deres, sekundært ville de ha ulempeerstatning som følge av bygg- og anleggstøy. De ville også ha erstatning for økonomiske tap.

Nå får de en ny sjanse i Borgarting lagmannsrett, etter en anke.

– Utfallet av overskjønnet er ventet i løpet av august, sier Trym Johannessen, grunnerverver i Statens vegvesen.

– Vi har blitt enige med grunneierne om erstatning for midlertidig grunnavståelse, men i tillegg ønskes erstatning for den midlertidige ulempen som anleggsarbeidene innebærer, forklarer han.

Johannessen betegner både saken som berører Kathy Ghaffarian og hennes naboer, og boligeierne i Sandviksveien/Markalleen som «prinsipielle saker».

– Vi trenger domstolsavgjørelser for denne typen saker. Det er ingen tvil om at det er veldig belastende og slitsomt å bo i et anleggsområde som dette i lang tid. Det er menneskelig å oppleve dette som nesten ulevelig. Men hvor mye må man tåle når det handler om å bygge noe som er viktig for samfunnet? Når det bygges noe av stor samfunnsinteresse må man tåle mer. Ved alminnelig ulempe er gjeldende rett streng, når det gjelder å få erstatning.

2 milliarder til grunnerverv

Betydningen av ny E18 i Vestkorridoren, omtales av Borgarting lagmannsrett i overskjønnet fra juni.

«Ombyggingen av E18 og anleggsarbeidene samt midlertidig trasé i forbindelse med dette, har et fornuftig formål – bedret trafikksikkerhet på en av Norges mest trafikkerte veistrekninger og å oppnå en bedret miljøsituasjon for beboerne langs E18. (…) Miljø- og støysituasjonen for omgivelsene, herunder for de saksøktes eiendommer, vil ved dette bli minst like god eller bedre når tiltaket er ferdigstilt, enn det som var tilfellet tidligere», skriver lagmannsretten i sin vurdering.

«Omfattende og langvarige anleggsarbeider, samt en midlertidig omlegging av E18 i en femårsperiode, er utvilsomt nødvendig for å oppnå disse forbedringene», konstaterer lagmannsretten også.

Trym Johannessen i Statens vegvesen, påpeker at ny E18 i Vestkorridoren er en veldig spesielt prosjekt.

– Dette er et av Norges mest trafikkerte områder. Det tar tid å bygge når det er så mye trafikk hele tiden. Det er dessuten krevende grunnforhold i området.

– Dette er også et av Norges tettest befolkede områder. Det er veldig mange naboer her. Derfor har vi innløst over 200 boliger og mer enn 20 næringsbedrifter ­­– blant annet to bensinstasjoner. Over 2 milliarder kroner er brukt på grunnerverv.

Til tross for disse utfordringene, mener Johannessen at Statens vegvesen har gjort en god jobb siden oppstarten for om lag to år siden.

– Så langt har vi fått medhold i at arbeidene har foregått på en forsvarlig måte, sier han med henvisning til blant annet avgjørelsene i tingretten og lagmannsretten.

Fem år til

Utenfor leiligheten til Kathy Ghaffarian fortsetter bilene å suse forbi, mye nærmere enn før byggingen av ny E18 gjennom Bærum begynte.

– Statens vegvesen mener at det verste er over. Men jeg føler meg innesperret. Jeg er nødt til å bli her, selv om jeg ikke lenger trives her, sier hun.

Hvis Statens vegvesen klarer å følge planen sin, gjenstår det fem år før alle anleggsmaskinene er borte fra nabolaget hennes.

---

E18 i Vestkorridoren

17,3 kilometer med ny hovedvei mellom Lysaker i Bærum og Drengsrud i Asker.

Et av Norges største utbyggingsprosjekter.

Omfatter tre etapper med veibygging, og ny kollektivterminal på Lysaker.

Starten på prosjektet ble markert i november 2020 av daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF).

Anleggsarbeidene på strekningen Lysaker-Ramstadsletta startet sommeren 2021, og er planlagt å bli avsluttet i andre kvartal 2028.

Kostnadsrammen for denne strekningen er på 22,6 milliarder kroner.

Andre etappe gjelder strekningen Ramstadsletta-Nesbru, og her pågår det arbeid med reguleringsplanen.

Tredje etappe gjelder strekningen Nesbru-Drengsrud.

Samlet kostnad for prosjektet ble anslått til i overkant av 60 milliarder kroner i 2020.

Formålet med E18 i Vestkorridoren er å styrke trafikksikkerheten og bedre trafikkflyten for særlig næringstrafikken, samt å redusere bilbruken og legge til rette for at flere kan reise kollektivt, sykle eller gå.

Planen har vært å legge deler av strekningen under lokk eller i tunnel for å skille lokaltrafikk fra fjerntrafikk, for å redusere støy- og støvplagene fra E18 for dem som bor i området.

E18 på denne strekningen er i dag en av landets mest trafikkerte veier med 80-90.000 kjøretøy i døgnet.

Kilde: Statens vegvesen

---

