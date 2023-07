Nå gjenforenes mange familier

---

Hvem: Christian Justnes (46).

Hva: Forbundssekretær i Fellesforbundet.

Hvorfor: Nå er det igjen fellesferie i tre uker.

---

På nettsidene til Fellesforbundet leser jeg at «fellesferie er et godt innarbeidet begrep for det som egentlig heter bygningsferien. Bygningsferien avtales mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening.» Hvorfor lages det en slik avtale?

– I gamle dager hadde man lik arbeidstid i hver enkelt by eller nærområde, og fagforeningene gjorde avtale om arbeidstida lokalt med arbeidsgiverne. Ferien ble derimot avtalt sentralt. I dag har man andre avtaler om arbeidstid, men anbefalt ferie avtales fremdeles sentralt.

Hvor lenge har dere laget slike avtaler?

– Siden «tidenes morgen», i hvert fall gjennom mesteparten av etterkrigstida.

Hvilke yrkesgrupper er omfattet av denne avtalen?

– I utgangspunktet bare byggebransjen, men mange andre legger den til grunn.

Hvor mange er det som tar ferie samtidig nå?

– Det har ikke vi oversikt over.

Innebærer fellesferien full byggestopp i tre uker?

– Nei, dette er kun en anbefaling. Innenfor ferielovens bestemmelser har partene full avtalefrihet lokalt. I gamle dager var det full stopp i tre uker, men nå er det en kombinasjon av redusert drift og stengte byggeplasser.

Er ikke det at så mange tar ferie samtidig en utfordring med tanke på framdriften i mange byggeprosjekter?

– Nei, dette tar man høyde for i planlegginga. Og skulle det knipe, er det alltid noen som ønsker å forskyve ferien, og da kan man samle dem på de prosjektene som må holde driften i gang.

Norske byggeplasser har blitt ganske så internasjonale etter hvert. Er fellesferien en av de få mulighetene mange har til å reise hjem til familien i hjemlandet i løpet av arbeidsåret?

– Absolutt. For mange østeuropeere er det bare i forbindelse med påske, sommer og jul at man får anledning til en lengre friperiode med familien i hjemlandet.

Fellesferie-begrepet har vel blitt litt utvannet etter hvert. Tror du fellesferien/bygningsferien kommer til å bestå?

– Foreløpig er det ikke noe som tyder på at vi kutter ut denne anbefalinga. Jeg tror mange setter pris på å ha noe å forholde seg til, i god tid i forveien.

Du har selv jobbet som forskalingssnekker i mange år. Hvordan opplevde du å måtte ta ferie på et fastsatt tidspunkt hvert år?

– I (entreprenørfirmaet) Kruse Smith var begge parter fleksible, så der fikk folk stort sett ferie når de ønsket. Jeg opplevde aldri bygningsferien som et hinder for det.

Skal du ha ferie i fellesferien i år?

– Ja. Pluss uke 31.

Livsvitenskapsbygget, som er under oppføring i Oslo, er en av byggeplassene med arbeidere fra mange land. Det har de markert med å henge opp flaggene til 28 hjemland på brakkeriggen. (Foto: Hans Thomas Holm/Statsbygg)

[ To av tre velgeren vil bevare natur: – Valget 2023 bør bli et naturvalg ]

Over til våre faste spørsmål i denne spalten. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Jeg er veldig glad i Harry Hole og annen god krim, men det er jo ikke bøker som har endret livet mitt. Men å lese biografier om markante skikkelser i arbeiderbevegelsen, som for eksempel Yngve Hågensen, har gitt meg mye inspirasjon.

Hva gjør deg lykkelig?

– Å være sammen med familie og venner. Nå som jeg ukependler (Justnes er fra Kristiansand, journ. anmrk), har det blitt enda viktigere. Konserter og gode Liverpool-kamper, helst på Anfield, er også viktig. Å få til ting på jobb, gjerne sammen med andre, er også veldig gøy. Og så elsker jeg følelsen av å kvitte meg med ting jeg ikke har bruk for.

Hvem var din barndomshelt?

– Jeg kan ikke huske at jeg hadde noen typiske helter, men morfar var en mann jeg alltid satte høyt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– At jeg kan være for pirkete og utålmodig med dem rundt meg – først og fremst kone og datter.

Hva gjør du når du skeier ut?

– Gir blaffen i at jeg har blitt voksen og holder kvelden i gang til jeg ikke har det gøy lenger.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog mot?

– Det er ikke vanskelig å finne viktige ting å demonstrere for eller mot, men akkurat nå tror jeg krig og alle former for diskriminering må være øverst på lista.

Er det noe du angrer på?

– Absolutt. Men heldigvis ikke så mye.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Dattera mi, Una. Men hun er veldig utålmodig, så jeg tror Martin Kolberg eller Jürgen Klopp kunne vært mer interessante hvis det skulle dra ut.

[ Henlegger sak om ødeleggelser i naturreservat ]