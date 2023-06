Henlegger sak om ødeleggelser i naturreservat

– Økokrim ser alvorlig på ulovlige terrenginngrep generelt og inngrep i naturreservat spesielt, og dette er også trukket fram i vår trusselvurdering. Vi har likevel henlagt saken da etterforskningen viste at det hadde oppstått uklarheter om det var nødvendig med en dispensasjon for tiltaket, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Både Nye Veier AS og utøvende entreprenør er blitt etterforsket av Økokrim, etter at Statsforvalteren i Innlandet gikk til politianmeldelse i fjor.

– Vi anmeldte terrenginngrepene i forbindelse med legging av nye spillvannsledninger i Åkersvika naturreservat, opplyser avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum hos Statsforvalteren i Innlandet til Dagsavisen.

Avskoget to dekar

Inngrepet ble gjort i tilknytning til anleggelse av ny firefelts E6. Et skogområde på to dekar ble avskoget, alle røtter ble fjernet og massene ble gravd bort før det ble lagt ned to nye spillvannsledninger. Deretter ble nye masser lagt på og området ble planert, opplyser Økokrim.

– Vi ser veldig alvorlig på inngrepet, uttalte miljø- og landbruksdirektør Haavard Elstrand hos Statsforvalteren i Innlandet til Nationen, da politianmeldelsen ble kjent.

Det ble da påpekt at et område med en rødlistet og strengt vernet naturtype var blitt ødelagt.

– Området er fortsatt uten vegetasjon, men det er plantet ut en del trær nærmest elva etter pålegg fra oss, opplyser avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum hos Statsforvalteren i Innlandet til Dagsavisen.

– Revegeteringsarbeidet i området er ikke sluttført. Selv med revegetering vil det ta lang tid før området eventuelt blir til en frodig løvskog igjen, påpeker han.

– Tar det til orientering

Når Økokrim nå har henlagt forholdet, er det etter en omfattende etterforskning i saken. Etterforskningen har tatt vesentlig lengre tid enn det Økokrim først anslo at den ville ta. Da Dagsavisen var i kontakt med førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim i begynnelsen av april, anslo han at utfallet av etterforskningen ville være klar om en måneds tid. I stedet tok det om lag halvannen måned til.

«Bakgrunnen for henleggelsen er at det har oppstått uklarhet om hvorvidt det var nødvendig med en dispensasjon for tiltaket eller ikke. Etter en helhetsvurdering av momentene for foretaksstraff i straffelovens paragraf 28, har en kommet fram til at det ikke bør ilegges foretaksstraff», skriver Økokrim i en meldingen om henleggelsen av saken.

– Vi ble orientert om dette for kort tid siden. Vi tar dette til orientering, sier avdelingsdirektør Vebjørn Knarrum hos Statsforvalteren i Innlandet til Dagsavisen.

– Kan det være aktuelt for dere å gjøre noe mer med denne saken?

– Det er for tidlig å si. Vi vil nå gå grundig inn i Økokrims begrunnelse, men så vidt vi forstår er det gjort et godt og bredt etterforskningsarbeid av Økokrim, svarer Knarrum.

Dagsavisen har bedt Nye Veier om en kommentar til utfallet av anmeldelsen.

– Nye Veier er tilfreds med utfallet i saken og at denne saken nå er avklart, sier prosjektleder Kåre Nordsjø.

Han har ikke noen ytterligere kommentarer til dette.

Nytt reservat står for tur

Åkersvika naturreservat er et viktig område for flere forskjellige fuglearter, og ble fredet i 1974. Både i 1984 og 1992 ble naturreservatet utvidet for å bevare et viktig våtmarksområde og fuglelivet der.

I 2013 vedtok likevel det daværende Miljøverndepartementet ny fire felts E6 på strekningen Kolomoen-Åkersvika med trasé gjennom naturreservatet. Forutsetningen var avbøtende tiltak for å minimere de negative effektene av den nye veien.

Nå er denne problemstillingen igjen høyaktuell, i og med at Nye Veier har fått klarsignal fra regjeringen til å bygge firefelts vei gjennom Lågendeltaet naturreservat.

20. juni presenterte regjeringen de endelige planene for dette prosjektet – inkludert avbøtende tiltak for å unngå negative konsekvenser for naturreservatet. Men kritikerne av planene har ikke latt seg berolige.

– Dette er som å bygge en bilvei gjennom Slottsparken, og påstå at den er like fin etterpå, kommenterte Rødts Sofie Marhaug til Vårt Land.

