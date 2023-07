To av tre velgere vil bevare natur: – Valget 2023 bør bli et naturvalg

Det går fram av en spørreundersøkelse utført av Opinion for WWF Verdens naturfond.

Blant de 1.000 deltakerne i undersøkelsen, er det 68 prosent som svarer «ganske viktig» eller «svært viktig» på spørsmålet: «Når du skal stemme ved årets kommunevalg, hvor viktig eller uviktig er bevaring av natur i din kommune og ditt fylke for deg?»

Mest opptatt av å bevare natur i hjemkommunen og hjemfylket er Senterpartiets velgere (91 prosent), mens de som stemmer Fremskrittspartiet er minst opptatt av dette (49 prosent), ifølge undersøkelsen.

– All natur ligger i en kommune, og utfallet av valget kan få mye å si for hvordan det går med de lokale naturverdiene. Valget 2023 bør bli et naturvalg, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Problemet er bare at i mange kommuner er det omtrent ikke noe inngrepsfri natur igjen, ifølge Miljødirektoratets oversikter.

Bekymrede kvinner

Den nye undersøkelsen som Opinion har utført for WWF, omfatter 503 menn og 497 kvinner fra hele landet.

Det er flest spurte over 60 år (29 prosent), nesten like mange under 30 år (23 prosent) og 16-17 prosent i aldersgruppene 30-39 år, 40-49 år og 50-69 år.

Deltakerne er blitt stilt en rekke spørsmål, også om hva de ville ha stemt hvis det hadde vært stortingsvalg i morgen. Svarene avspeiler de seneste meningsmålingene ganske bra, med Høyre som største parti, etterfulgt av Arbeiderpartiet som nest største parti og de fleste av de resterende partiene et stykke bak.

Det er likevel suverent flest – hele 26 prosent, som svarer «vet ikke» på spørsmålet om hva de ville ha stemt ved et stortingsvalg nå.

Blant kvinnene som har deltatt i undersøkelsen, svarer hele 32 prosent «vet ikke» på spørsmålet om stortingsvalget, mens 20 prosent av mennene svarer det samme.

Samtidig viser svarene på flere spørsmål at kvinner er mer opptatt av å være i naturen og bevare naturen enn det menn er. For eksempel svarer 80 prosent av kvinnene at de er bekymret for nedbygging av natur, mot 68 prosent av mennene.

Samlet sett svarer 74 prosent av de spurte at de er bekymret for nedbygging av natur.

– Lokalpolitikere som ikke lover konkrete tiltak for naturen i årets valgkamp, er ikke i takt med folket, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond. (Javad Parsa/NTB)

[ Henlegger sak om ødeleggelser i naturreservat ]

Lite inngrepsfri natur

– Lokalpolitikere som ikke lover konkrete tiltak for naturen i årets valgkamp, er ikke i takt med folket, sier Karoline Andaur i WWF.

Slik WWF vurderer det, er situasjonen for naturmangfoldet alvorlig. Miljøorganisasjonen viser i den anledning til Miljødirektoratets oversikt over utviklingen i arealet med inngrepsfri natur.

Inngrepsfri natur defineres av Miljødirektoratet som naturområder «som ligger én kilometer eller mer i luftlinje fra tyngre naturinngrep». Eksempler på slike inngrep er veier, jernbanelinjer, vannkraft- og vindkraftanlegg og større kraftlinjer.

«I 2018 ble 44 prosent av landarealet regnet som inngrepsfritt», skriver Miljødirektoratet.

«Den siste kartleggingen av inngrepsfri natur viser en bruttoreduksjon på om lag 630 kvadratkilometer inngrepsfri natur fra 2013 til 2018», opplyser Miljødirektoratet også.

Til sammenligning er Oslo kommune på 454 kvadratkilometer.

Der var det igjen 1,25 kvadratkilometer med inngrepsfri natur per januar 2018, ifølge Miljødirektoratets oversikter.

I mange andre kommuner sto det enda verre til. I over 40 kommuner – som Trondheim, Stavanger og Moss, var det under 1 kvadratkilometer med inngrepsfri natur da.

I nærmere 30 kommuner – blant annet Askim, Holmestrand og Kristiansand, var det ikke noe inngrepsfri natur i det hele tatt.

­Det er nå bare om lag to måneder til kommune- og fylkestingsvalget. (Terje Pedersen/NTB)

[ Gjennomsnittlig bilbruk stuper: – Bilen står stort sett stille ]

Redde for å miste

– Vi kan ikke lenger ta naturen for gitt, sier Karoline Andaur i WWF.

– Det bekreftes også av denne vårens store engasjement for «Rødlista for naturopplevelser», hvor folk nominerte natur de er glade i, fortsetter hun.

Over 16.000 personer stemte da WWF, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv ba folk å fortelle hvilke naturopplevelser de er mest redde for å miste. Resultatet ble presentert tidlig i juni.

På førsteplass endte «fugleliv og naturlyder». Deretter fulgte «frodig flora og yrende dyreliv», med «urørt natur» på plassen bak.

På de neste plassene fulgte:

«Levende hav og fjord».

«Nærnatur».

«Gammelskog».

«Kyst og strandsone».

«Høsting på naturens premisser».

«Stillhet og mørke».

«Skigåing, årstider og snørike vintre».

– Politikerne våre må ta velgernes bekymring på alvor og vise hvor de står i naturpolitikken, sier Andaur.

[ 51 drepte i trafikken så langt i år: – Fortsatt for mange som dør ]

To måneder igjen

Som nevnt i begynnelsen av denne saken, svarer 91 prosent av Sps velgere at bevaring av natur er viktig for dem ved årets kommune- og fylkestingsvalg, mens 49 prosent av Frp velgere svarer det samme. Slik fordeler denne andelen seg på de øvrige partiene:

SV: 89.

KrF: 88.

Rødt: 83.

MDG: 82.

Ap: 73.

Venstre: 69.

Høyre: 60.

Valget av representanter til kommunestyrene og fylkestingene skjer 10. og 11. september. Det er mulig å forhåndsstemme fra 10. august, opplyser Valgdirektoratet.

[ Sykkelulykken kostet Catrin foten: – Noe må gjøres med trafikksikkerheten ]