Holder kurs om testamente: – En viktig inntektskilde for oss

BERGEN (Dagsavisen): – Det er et stort behov for kunnskap om dette, sier advokat og arveekspert Karen Margrethe Bugge fra advokatfirmaet Hjort.

Siden 2015 har informasjonsmøtet «Arven etter deg» blitt holdt i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Åtte veldedige organisasjoner er arrangører.

De siste to årene er det Bugge som har loset tilhørere steg for steg gjennom det til tider forvirrende regelverket om hvem som er dine arvinger hvis du ikke lager testament, hvem som har rett til arv etter deg og hvilken mulighet du har til å testamentere til ulike formål.

– Pågangen med spørsmål rundt dette var så stor at det ble bedre å arrangere slike fellesmøter enn å svare hver enkelt henvendelse, sier Bugge.

Stinn brakke

I forkant av møtene sendes det ut invitasjoner til organisasjonenes egne medlemmer, og det annonseres i sosiale medier og lokale aviser. I møtesalen på Litteraturhuset i Bergen denne uken var det to møter. Nesten samtlige av setene var fylt.

– Det pleier å være veldig godt oppmøte, så det er tydelig at det er en økende interesse for å gi til sine hjertesaker, til formål som kan gjøre en forskjell for andre. Det er også store verdier blant nordmenn, sier Bugge.

Advokat Karen Margrethe Bugge har ledet kursene i to år. (Birthe Steen Hansen)

Hun gikk pedagogisk gjennom hvem som har krav på arv i familien, og hvordan et testamente kan fordeles i ulike livssituasjoner:

Ugift, uten barn: kan testamentere bort alt

Gift, uten barn: en halvdel skal gå til ektefelle, andre halvdel kan testamenteres bort

Ugift, med barn: 2/3 skal gå til barna, 1/3 kan testamenteres bort

Gift, med barn: 8/12 skal gå til barna, 3/12 til ektefelle, 1/12 kan testamenteres bort

– Viktig inntekt for oss

Årlig går verdier for flere titalls milliarder kroner i arv i norske familier. Samtidig testamenteres i underkant av 600 millioner kroner bort til veldedighet, ifølge Deloittes fundraisingrapport fra 2022. Det utgjør to prosent av de totale inntektene til organisasjonene.

– Det er en viktig inntektskilde for oss, som danner grunnlag for forskning og andre viktige formål vi ellers ikke kunne ha utført. Hvert år får vi inn 15-20 millioner kroner i arv, sier Jon-Richard Haugen i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Arvegavene kan være alt fra penger til boliger. Foreningen tilbyr også å rydde opp i hele dødsboet, i alt fra regninger som skal betales til salg av gjenstander, forklarer Haugen.

Organisasjonen han tilhører er en av dem som får minst arv. Øverst på listen ligger Kreftforeningen (144 mill. i 2021) og Frelsesarmeen (138 mill. i 2021), ifølge Deloitte.

Orden i sakene etter seg

– Jeg tenker å gi litt til Blindeforbundet, sier Elisabeth Paus (69).

Elisabeth Paus skal legge en plan for donasjoner etter sin død. (Birthe Steen Hansen)

Hun og ektemannen var blant deltakerne på møtet i Bergen. Siden hun selv ble svaksynt etter en ulykke for sju år siden, har hun fått mye hjelp fra nettopp Blindeforbundet, forteller hun.

– Så det blir en slags takk for hjelpen?

– Ikke egentlig. Først og fremst ønsker vi å skrive testamente for å få en ryddighet i arven, både overfor våre to barn som skal tilgodeses, og for organisasjonene vi har vært aktive i.

Langt de fleste som deltok på møtet i Bergen var godt opp i årene. Mens advokat Bugge gikk gjennom vanskelige begrep som «arvegangsklasse» og «testasjonsfrihet» kom det flere spørsmål fra salen.

– Som oftest lurer folk på hva man kan gi bort. Jeg pleier å si at når man er i live kan man gi bort hva man vil. Men også det kan være vanskelig, og det er da det er viktig med et godt testamente som står seg. Har man det, reduserer det også sjansen for konflikter mellom arvingene. Derfor er det viktig at det gjøres juridisk riktig. Så lenge man har tatt hensyn til egne livsarvinger og ektefelle, står man ganske fritt, sier Bugge.

Krangling om arv

Men hvert år havner arvestrider i retten, med familiemedlemmer på den ene siden, og en veldedig organisasjon på andre siden.

– Vi har ikke hatt mange rettssaker hos oss, men det kan skje. Hvis det er vanskelige familiære ting åpner vi offentlig skifte, slik at en uhildet advokat tar oppgjøret, sier Jon-Richard Haugen i Nasjonalforeningen for folkehelse.

Jon-Richard Haugen i Nasjonalforeningen for folkehelsen. (Birthe Steen Hansen)

Han er usikker på om «Arven etter deg»-kursene forhindrer slike konflikter.

– Jeg vet ikke. Det kan fortsatt være disposisjoner som arvinger mener ikke er riktige. Men jeg vil tro at økt kunnskap om testamente og arv kan hjelpe.

Professor i arverett ved Universitetet i Bergen, Thomas Eeg tror kursing i testamentgaver til organisasjoner kan forhindre krangler innbyrdes i familier.

– Krangling om arv er relativt utbredt. Men om slektninger må forholde seg til et klart testamente, er det ikke lenger noe å krangle på. Slikt sett kan det forhindre konflikter i familien, sier Eeg til Dagsavisen.

Ikke det samme som tigging

For noen år siden fikk flere organisasjoner kjeft i media for å ringe til eldre med det som ble oppfattet som tigging etter testamentgaver. Eeg mener «Arven etter deg»-kursene ikke er i samme kategori.

– Det er to forskjellige ting. Det er en helt annen fremgangsmåte å høflig invitere til et frivillig møte uten press. Mange av disse organisasjonene trenger donasjoner, ikke til egen profitt, men til det de brenner for. Da er det helt innafor å informere om at det går an å gi gaver.

Siv Holthe Krogh i Kirkens nødhjelp setter fram kaffe og snacks til forsamlingen. (Birthe Steen Hansen)

Elisabeth Paus mener hun og ektemannen lærte mye på møtet.

– Jeg synes foredraget var utrolig ryddig. Jeg har selv vært gjennom et arveoppgjør som ikke var så enkelt, så dette var veldig informativt. Samtidig synes jeg det var veldig ålreit at organisasjonene også tilbyr å rydde opp i boet etter deg, og at de ikke bare er ute etter å melke deg for penger.

---

«Arven etter deg»

Arrangeres av Amnesty International, Leger Uten Grenser, Norges Blindeforbund, Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Redd Barna og SOS-barnebyer

Startet i 2015 i Oslo, og har siden blitt utvidet til flere byer

Møtene holdes hvert år i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Det er to møter hver gang

På møtet går en advokat gjennom reglene for arv og hvilke formkrav som stilles til et testamente

De åtte organisasjonene er til stede med stand og egne arverettsadvokater som svarer på spørsmål

---

