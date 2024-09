Streiken som ikke når overskriftene

En liten gruppe lavtlønte omsorgsarbeidere er i streik. De jobber med noen av samfunnets aller svakeste, og det gjenspeiler seg i den manglende oppmerksomheten det er rundt denne arbeidskonflikten.

– Vi er hender og føtter og øyne for folk, sier Lode Thorsen fra Klepp til Fagbladet.

Lode er en av ti som er tatt ut i den bitte lille LO-streiken som nå går inn i sin andre uke. De er i streik fordi Fagforbundet ikke ble enig med arbeidsgiverne i NHO Geneo om ny lønn for de som jobber som personlige assistenter for personer med ulike funksjonsnedsettelser.

En like viktig lønnskamp som de andre mer profilerte streikene

Dette er en helt annen type streik enn de høyprofilerte streikene i SAS og i staten. Når ansatte i luftfarten streiker, så berøres tusenvis av reisende og det bli mange medieoppslag og stor oppmerksomhet rundt konflikten.

De personlige assistentene er helt i den andre enden av skalaen. Eneste likhet med de kabinansatte er lønnsnivået. Begynnerlønna for assistentene er 203,5 kroner pr. time – dette er altså blant LOs lavest lønte medlemmer.

Men der streiker innen service og samferdsel berører tusenvis, berører en streik blant ti personlige assistenter kanskje bare ti brukere. Hver assistent jobber med bare én eller noen ytterst få brukere. Det blir ikke store samfunnskonsekvenser og omfattende Facebook-engasjement av det.

Det var en markering på Youngstorget dagen etter at streiken startet, men utover det har det vært magert med presseoppslag og tillitsvalgte som har vært på støttebesøk hos de streikende.

Like fullt gjør de personlige assistentene en utrolig viktig jobb for sine brukere. Assistentene skal gi personer med en funksjonsnedsettelse praktisk bistand – i og utenfor hjemmet. Dette omfatter hjelp til praktiske gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen, for eksempel innkjøp, matlaging, klesvask og bolig, legge seg, stå opp, dusje og vaske seg, skriver Helsedirektoratet.

Tjenesten med personlige assistenter er organisert av kommunene. Noen har kommunalt ansatte assistenter, og noen har assistenter som er ansatt i private firmaer, betalt av kommunene.

De private bedriftene er organisert i Virke eller i den relativt nystartede NHO-foreningen Geneo (etablert i mars 2022). Fagforbundet har 665 medlemmer som jobber som BPA i Virke, og 271 medlemmer i NHO Geneo-bedrifter. Fagforbundets lønnsforhandlinger med Virke er ferdige, men i NHO Geneo ble de ikke enige.

Brukerstyrt personlig assistanse er en bransje med mange deltidsansatte og mange uorganiserte. Når Virke-forhandlingene altså er ferdig med et lønnsoppgjør på nivå med industrien (frontfaget), så er Fagforbundet redd for at det skal bli ulik konkurranse og at bedriftene hopper til de tariffavtalene der lønna er lavest for å spare penger – det som kalles for tariffhopping.

Lik lønn for likt arbeid, er et viktig prinsipp for Fagforbundet. Hovedkravet deres har derfor vært at de personlige assistentene som jobber i NHO-bedrifter skal få lik lønnsutvikling som andre assistenter har fått i årets lønnsoppgjør. Fagforbundets landsstyre vedtok derfor 19. september en uttalelse der de støttet helhjertet opp om streiken:

«Lik lønn for likt arbeid er et selvfølgelig krav og ett av de eldste kravene til Fagforbundet og norsk fagbevegelse. Derfor kunne vi ikke gjøre annet enn å gå ut i streik da NHO Geneo nektet å gi våre medlemmer lik lønn for likt arbeid», heter det i uttalelsen.

NHO Geneo har ikke kommentert det som skjedde i meklingen utover å si at det var for stor avstand mellom partene og at de har et «helhetlig ansvar for lønnsutviklingen i avtalene».

Nå har de ti personlige assistentene streiket i en uke. Mandag 23. september trappes streiken opp. Da tas ytterligere ni medlemmer ut i streik. De streikende er lavtlønte, og merker ekstra godt den kraftige prisveksten som har vært de siste årene.

– Som alle andre vil vi ha en lønn å leve av. Vi kommer til å streike så lenge det er nødvendig, sier personlig assistent Wenche Lill Haukalid Kristiansen til Fagbladet.

Selv om denne streiken ikke berører så mange, er dette en like viktig lønnskamp som de andre mer profilerte streikene. De personlige assistentene har like mye krav på kjøpekraftforbedring som andre og større grupper i norsk arbeidsliv.

