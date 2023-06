Kvinnelig imam går Pilegrimsleden: – «Love is halal»

– Jeg har politibeskyttelse, og kan si ting høyt som ikke andre kan. Derfor er det min oppgave å gjøre det, sier den tysk-tyrkiske imamen Seyran Ates, som er i Norge for å gå Pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Med merkelappen «love is halal» på brystet startet hun pilegrimsferden søndag – ett år etter Oslo-skytingen.

Seyran Ates er en av Europas mest truede personer, og lever med sjikanering og trusler, drapsforsøk og flere fatwaer over seg. Til tross for dette fortsetter hun en uredd og utrettelig kamp for menneskerettigheter. Den første dagen på pilegrimsleden gikk hun sammen med representanter for støttegruppene etter 22. juli-terroren, Terrorangrepet i Bærum og skytingen i Oslo for ett år siden. Det er første gang de tre støttegruppene møtes, og symboltungt nok på ettårsdagen siden 25. juni-terrorangrepet mot skeive i Oslo.

Støttegruppene fra de tre terrorangrepene i Norge møter tysk feministisk imam. Støttegruppene fra de tre terrorangrepene i Norge møter den tyske imamen Seyran Ates før Ates skal gå pilgrimsleden til Trondheim. (Frederik Ringnes/NTB)

[ – Ryktene sier at du stakk av og løy for alle gutta. ]

Paradoks

Dagsavisen var heldige og fikk snakke med henne dagen før hun la ut på tur.

– Hva ville du å snakke med støttegruppene i Norge om?

– Jeg ville snakke om hvordan vi sammen kan jobbe for at hatet ikke får seire. Terror har som mål å skape splid, hat, skremme og true mennesker til taushet. Der har høyreekstreme og islamister faktisk noe felles. I møte med berørte og etterlatte synes jeg det er nyttig og godt å kunne samtale om hvordan vi kan skape tillit mellom folk og felles håp for fremtiden etter å ha opplevd det aller verste av urett, sier Seyran Ates.

Det er nyttig og godt å kunne samtale om hvordan vi kan skape tillit mellom folk og felles håp for fremtiden — Seyran Ates, imam

I tillegg til å være imam, er hun jurist, feminist og forfatter. Hun er også den mest politibeskyttede sivile kvinnen i Europa.

– En frihetsforkjemper som selv må leve med beskyttelse – er det et paradoks at kampen har begrenset din egen frihet?

– Ja det er et paradoks. Men jeg tenker at det er samtidig også en frihet å ha beskyttelse, for det gjør at jeg kan snakke fritt med hvem jeg vil om hva jeg vil. Det er en frihet mange mennesker ikke har. Så kan du selvsagt si min egen bevegelsesfrihet har begrenset seg, men jeg opplever likevel at jeg lever et veldig rikt liv. Det gjør blant annet at jeg nå kan lansere slagordet «Love is halal» – en kampanje vi har i moskeen for at folk ikke skal la seg diktere av frykt, men la kjærlighet lede vei, sier Seyran Ates.

Seyran Ates, stående i midten, grunnlegger av Ibn-Rushd-Goethe-moskeen, gestikulerer under åpningen av moskeen i Berlin, Tyskland, fredag 16. juni 2017. Ates, 54 år gammel datter av tyrkiske innvandrere, har grunnlagt den første liberale moskeen i Tyskland der menn og kvinner kan be sammen, homofile er velkomne og muslimer fra alle sekter kan legge sine indre religiøse konflikter bak seg. (Michael Sohn/AP)

[ Putin slo enkelt ned Wagner-gruppens opprør ]

Læremester

I 2017 åpnet Seyran Ates Ibn Ruschd-Goethe Moskeen i Berlin – en moske som er åpen for kvinner og menn, homofile, lesbiske og transpersoner, muslimer og kristne.

– Du er intellektuell, kvinne og imam, er det kontroversielt?

– For noen konservative religiøse er det nok det. Jeg vil kanskje heller si at det er et maktverktøy som blir brut av patriarkatet både i religiøse grupper men også andre deler av samfunnet. Når det gjelder imamer så står det ikke noe i Koranen om spesifikt kjønn. En imam er en lærer eller læremester, snarere enn en prest, sier Seyran Ates.

[ – Det er ikke noe sted i verden der det var bedre å komme ut av skapet enn i Mosjøen ]

Bruker jussen

Hun er glad i en frisk diskusjon og sier jussen har hjulpet godt når hun diskuterer med meningsmotstandere.

– Som advokat har jeg god faktakunnskap om rett og galt og kan backe opp alle mine argumenter med fakta lovbøkene. Det har gjort meg til en uredd debattant, smiler hun.

Seyran Ates foran St. Johannis-kirken før et intervju med Associated Press i Berlin, Tyskland. (Michael Sohn/AP)

– Noe av det flotteste jeg opplever er alle som kommer til moskeen vår og sier at de ønsker å konvertere, og bli en del av vår menighet. Det opplever jeg ofte, folk kommer helt fra Afrika, New Zealand og Australia for å snakke med oss. Det er noe av det mest givende jeg opplever, sier hun.

[ Kvelertak i fyr og flamme ]

Turbulent liv

Vold og trakassering har vært en del av livet hennes, og en lang rekke episoder har satt dype spor. Som barn flyktet hun med sin familie fra Tyrkia til Tyskland. Helt fra barndommen opplevde hun å være annerledes. Som 21 år gammel jusstudent jobbet Seyran Ates på et krisesenter for minoritetskvinner i Berlin. En dag satt hun sammen med en av sine klienter, en mishandlet tyrkisk muslimsk jente på 15 år. Plutselig dukket det opp en mann som skjøt og drepte jenta. Han avfyrte også tre skudd som traff Seyran i nakke og skuldre. Tross alle odds overlevde hun.

I voksen alder er hun mest kjent for å utfordre konvensjonelle ideer i islamsk undervisning, og Ibn Ruschd-Goethe Moskeen er åpen for kvinner og menn, homofile, lesbiske og transpersoner, muslimer og kristne.

Støttegruppene fra de tre terrorangrepene i Norge møter tysk feministisk imam. Støttegruppene fra de tre terrorangrepene i Norge gikk sammen med Seyran Ates første dagen på pilgrimsleden til Trondheim. (Frederik Ringnes/NTB)

Oppgaven som menneskerettsforkjemper har ført henne på reiser verden rundt, hun har møtt alt fra imamer i Kina, LGBTQ-personer i Sør Amerika og sexarbeidere i Tyskland.

– Hvem har gjort sterkest inntrykk?

– Det blir håpløst å velge ut en enkelt person eller gruppe. Men jeg blir dypt rørt over alle som oppsøker moskeen vår i Berlin og sier de ønsker å konvertere til vår menighet. Folk fra hele verden kommer, både Afrika, New Zealand og Australia. Det er rett og slett helt overveldende, men viser kraften i et kjærlighetsbudskap.

[ – Jeg ble likestilt med 18-åringene ]

Seksuell revolusjon

I dokumentarfilmen Sex, revolution and Islam som ligger på NRKs nettsider forteller hun om livet sitt og hvordan hun ble så engasjert i å jobbe med menneskerettigheter. I filmen sier hun blant annet at islam trenger en seksuell revolusjon.

– Hva er det med seksualitet som er så vanskelig i mange religioner?

– Det er et maktmiddel. Den som hersker over menneskets sterkeste drifter har makt og derfor er, ikke bare religionene, men konservative krefter i hele samfunnet og patriarkatet ute etter å kontrollere seksualiteten. De har alltid ønsket å holde spesielt kvinners seksualitet i tøylende, fordi den er en sterk kraft som utfordrer gamle maktstrukturer. Det samme gjør seg også gjeldende overfor andre seksualiteter i samfunnet som går utenfor den konservative oppfatningen av rett og galt, sier Seyran Ates.

Hun legger til at hun i en alder av 60 år føler seg tryggere på seg selv en noensinne, og det er en god ballast å ha med på tur.

– Og så må du ha med gode sko?

– Åh ja, gode sko er kjempeviktig, smiler hun. En måned er tiden hun regner med å bruke på Pilegrimsleden til Trondheim.

[ TV-serien som skildrer Gro Harlem Brundtlands vei til makta er blant høstens godbiter på TV ]