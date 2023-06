Erling oppdaget at sommervikarene tjente like mye som han: – Jeg ble likestilt med 18-åringene

Erling Knudsen er vokst opp på gård og dreiv som bonde i mange år før han valgte å gå over til å jobbe som entreprenør.

Da pandemien kom, ble det tynt med oppdrag, og han søkte i fjor vikariat som maskinfører ved Heidelberg Minerals kalkstein-brudd i Kjøpsvik i Nordland.

Han hadde lang erfaring med bruk av ulike maskiner og er en erfaren sjåfør. Derfor reagerte han sterkt da han oppdaget at han ble lønnet likt med sommervikarer som hadde sin første betalte jobb.

– Jeg ble likestilt med 18-åringene som hadde tatt lappen for tre uker siden og var i opplæring. Lønna tok verken hensyn til formalkompetanse eller realkompetanse, sier Knudsen.

Snakket med sjefen

I jobben kjører Knudsen hjullaster, dumper og er operatør på knuseren. Kalksteinen blir benyttet i Norcems sementproduksjon i Kjøpsvik og er dermed svært kortreist.

Knudsen oppfattet at det skulle være lønn etter tariffavtale og tenkte at det var greit. Han var ikke medlem av en lokale fagforeningen, noe han forteller ikke er vanlig blant vikarene i gruva. Dermed leste Knudsen seg opp på avtaleverket og lovgivningen og tok opp lønningen med bedriften.

Midlertidige ansatte og vikarer fikk 219,75 kroner i timen, pluss et tillegg for at de jobbet to-skiftordning på 2521,20 kroner i måneden.

I bergavdelingen er skiftordningen slik at de jobber fra klokken 06 til 14.30 en uke og fra 14 til 22 uka etterpå.

Knudsen fikk senere beskjed om at lønningene til vikarene ble hevet, og at alle vikarer fikk etterbetalt to år tilbake i tid.

– Plutselig lå det et brev på spiserommet der bedriften erkjente at lønna for vikarer skulle være 239,70 kroner i timen, og at mellomlegget ville bli etterbetalt, sier Knudsen, som opplyser at han selv fikk utbetalt drøye 47.000 i etterbetaling på marslønna.

Knudsens forteller at hans nye timelønn var satt på 243 kroner, som er noen kroner over startlønna til vikarene.

Erling Knudsen har vikarjobb i gruva (bak ham) fram til 20. august. (Tonje Paulsen Solem)

Etterbetalte lønn

Jakob Vikingsson tok over som sjef for fabrikken og gruva i Kjøpsvik 1. april i år og har ikke vært med i hele prosessen. Han opplyser at Heidelberg Materials, i samarbeid med tillitsvalgte, har hatt en gjennomgang av særavtalen etter lønnsklagen. Det medførte endring for vikarene.

Vikingsson forklarer at de hadde en lønnssats for midlertidige ansatte som ikke var i henholdt til arbeidsmiljølovens paragraf 13–1 og paragraf 13-2(1)(c), som gir forbund mot lønnsdiskriminering av vikarer.

– Vi hadde en ordning som ikke ga ansiennitet utover tiden i egen bedrift. Dette er korrigert, og all relevant kompetanse og erfaring tas i betraktning, skriver fabrikksjefen i en epost.

Vikingsson vil ikke kommentere enkeltsaker, men bekrefter at de relativt få dette gjelder har fått etterbetalt.

Vikarer fikk etterbetalt

Knudsen har nå kontrakt fram til 20. august. For å dra på jobb, må han kjøre 90 kilometer hver dag.

Fra landbruket har han ikke med seg fagbrev for maskinpark, og han synes det er dårlig at han ikke får mer uttelling for ansiennitet på lønnsslippen.

Bedriften har en ansiennitetsstige som stopper på sju år og maksimalt gir rundt 4 kroner ekstra i timen.

Den lokale avtalen på bedriften sier at det tidligere kompetansetillegget for ufaglærte er under avvikling og kun gjelder for de som allerede har fått det.

Knudsen mener at han fortsatt burde fått mer igjen for realkompetanse, og at tariffavtalens punkt om individuell avlønning derfor ikke er oppfylt.

– Jeg har spurt om det og venter på svar, forteller han.

Lokalavtalen gir for øvrig lønnstillegg til ansatte som har fagbrev og teknisk fagskole.

Ufaglærte som er over 50 år og har over ti års erfaring innenfor fagområdet, kan «etter nærmere vurdering» regnes som bedriftsintern fagarbeider.

Knudsen er glad for at han har fått etterbetalt lønn, men skulle ønske han fikk mer uttelling for sin erfaring i yrkeslivet.

