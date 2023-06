Ble banket opp: – Jeg velger å ikke være redd

Nylig deltok Henrik Bach Mortensen (28) på Mosjøen Pride, og snart er det Oslo Pride som står for døra.

– Jeg minnes liksom ikke at det var noen bekymringer rundt arrangementet tidligere. Men siden i fjor har kritikken og kranglingen virkelig tatt av, sier han.

Kjent bytryne

Henrik Bach Mortensen er reality-deltaker og stylist som blant annet har jobbet i kostymeteamet bak «Maskorama». Som profilert makeupartist med tusenvis av følgere i sosiale medier, tidligere idolfinalist og deltaker i «Paradise Hotel», er han godt kjent på byen. Nylig stilte han opp på Elle-festen i en egendesignet åletrang, gul kjole med matchende hår. Henrik har aldri vært redd for å skille seg ut, og det har kostet. Han har selv fått kjenne hatet fysisk på kroppen. En lørdagskveld i 2015 var han på vei hjem fra en fest på Grünerløkka da han ble banket opp av to tilfeldige forbipasserende menn.

Henrik Bach Mortensen på Elle-festen i egen design. (Privat)

– Folk har ofte spurt meg om det har gjort meg redd i ettertid. Men jeg har bodd i Oslo i tolv år nå, kun på østkanten. Jeg har vært mye ute på byen og gått aleine hjem midt på natta, og løpet av de tolv åra så har jeg altså opplevd én sånn hendelse. Da tenker jeg at det statistisk sett er små sjanser for at det skulle skje meg igjen. Og, skulle det skje en eller annen gang er det ikke noe jeg får gjort noe med. Så jeg velger å ikke være redd, sier Henrik Bach Mortensen.

Det ser slik han også velger å tenke på årets Pride-feiring.

– Det er mye fokus på det negative nå, og jeg er redd det kan nøre oppunder den frykten mange føler foran årets feiring. Ja, det er en del hat, men det er minst like viktig å minne, spesielt unge, om at det er mye enklere å være homo i Norge i dag enn det var for 20–30 år siden.

Oslo Pride går av stabelen fra fredag 23. juni til og med lørdag 1. juli. Søndag 25. juni er det ett år siden to mennesker ble drept og flere såret i terrorangrepet i Oslo.

Onsdag denne uka varslet Politiets sikkerhetstjeneste (PST) om en økning i antall trusler mot det skeive miljøet. Men de var klare på at det likevel er ingen endring i trusselnivået før årets pridearrangementer.

– Det kommer til å være flere politifolk i gatene enn noen gang, sa PST-sjef Beate Gangås – som selv kan komme til å delta i paraden neste lørdag.

Ingen skapdør

– Hva har Pride betydd for deg personlig?

– Jeg har selv aldri hatt noen vanskeligheter rundt min egen legning, så sånn sett har jeg vært veldig heldig. Når det gjelder min første Oslo-Pride så husker jeg bare at det var god stemning i hele byen, og om det var en og annen som hadde noe negativt å komme med så var det i det store og det hele bare artig. Men, kanskje har jeg selektiv hukommelse, for det var ikke før jeg flyttet til Oslo at jeg innså at folk her fortsatt sliter med å komme ut av skapet. Det var ikke i min fatteevne før jeg flyttet sørover.

Men for min del var det ikke noe sted i verden der det var bedre å komme ut av skapet enn i Mosjøen. — Henrik Bach Mortensen, makeupartist

– Mange tror det skal være motsatt, at det verre på mindre steder?

– Ja, det er mange som sier det. Men for min del var det ikke noe sted i verden der det var bedre å komme ut av skapet enn i Mosjøen. Og den skapdøra hadde vel egentlig stått åpen ganske lenge da det skjedde. Det var rett og slett ingen dør der.

Henrik Bach Mortensen er kjent for mange fra realityprogrammene Idol og Paradise Hotel. (Privat)

Det var da han kom hjem med sin første kjæreste at de snakket åpent om at han er homofil.

– Mamma hadde skjønt det lenge, og måten jeg kom ut på var vel bare at jeg fortalte pappa og søstera mi at han som var med meg hjem var noe mer enn en kompis. Og da sa bare pappa: «Ja ja, jeg hadde blitt litt overraska hvis det var ei dame.» Søstera mi ble litt lei seg fordi hun trodde hun aldri ville kunne bli tante, men da måtte vi forklare at det er mange måter å organisere livet på i dag, og at det trengte hun ikke se bort fra at hun kunne bli likevel.

Friheten koster

Han vet det er mange skeive som vegrer seg for å feire Pride i år, og selv om han skjønner frykten synes han at det er trist.

– Jeg har selvfølgelig stor forståelse, fordi det kommer an på hvem du spør, hva de selv har opplevd. Og ja, det er viktig å være bevisst på hva som skjer. Samtidig kan vi ikke la frykten styre, og slutte å leve ved å droppe alt vi har lyst til å gjøre i tilfelle det skulle komme til å skje noe kjipt. Livet er uforutsigbart, sier Henrik Bach Mortensen og minner om at det har kostet å komme dit vi er i dag, tross alt.

– Skeive rettigheter, kvinnefrigjøringen, ingen av disse kampene ville kommet noen vei dersom alt ble avlyst og ingen våget å stå på barrikadene. Jeg vil heller være med, og erkjenne at da har jeg tatt et valg og kanskje en sjanse. Sånn får det bare være, for vi vet vi er en mer utsatt gruppe enn den gjennomsnittlige Kari og Ola nordmann.

– Skeive rettigheter, kvinnefrigjøringen, ingen av disse kampene ville kommet noen vei dersom alt ble avlyst og ingen våget å stå på barrikadene, sier Henrik Mortensen. (Privat)

– Hva tenker du om nyhetene om folk som brenner regnbueflagg og skriver sinte innlegg i sosiale medier?

– Det sitter en håndfull hatefulle mennesker og gjemmer seg bak tastaturene sine. Men går du ut på gatene den dagen Pride-paraden går så ser du et hav av glade feststemte mennesker som bare smiler og har det fint. Og det er de glade, positive menneskene som er i flertall.

Vi tenkte sånn: «we dont give a fuck – vi går ut og viser at vi støtter hverandre!» — Henrik Bach Mortensen

– Terroren i fjor viser at det finnes noen som virkelig ønsker å ødelegge feiringen?

– Terrorens hensikt er å skremme folk til taushet, og det fikk den ikke gjøre i fjor da så mange likevel valgte å stille opp å gå i tog. Vi tenkte sånn: «we dont give a fuck – vi går ut og viser at vi støtter hverandre!» Det var deilig å se.

Jobb og fest

Selv har Henrik Bach Mortensen programmet fullt foran årets Pride-feiring, med makeup og styling-oppdrag, i tillegg til samarbeidet med Kai Thomas Larsen fra Moss, best kjent som dragartisten Skrellex.

– Når du har profilert deg som en som er god på scenemakeup er juni et helvete, for da blir det sykt mye jobbing. Men om jeg ikke rekker selve paraden skal jeg absolutt være med på feiringa, sier han.

